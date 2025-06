Bochum Total gibt neue Acts bekannt – Fans flippen aus! „Ich schreie“

Nicht mehr lange, dann geht’s los! Am 3. Juli geht die nunmehr 38. Ausgabe des Umsonst-und-draußen-Festivals im Ruhrgebiet an den Start: „Bochum Total“. Dann wird es wieder bunt und trubelig in der Innenstadt und entlang des Bermuda3Eck in Bochum.

Nach der ersten Bandwelle im Mai (wir berichteten) rollt nun die zweite über Musikfans im Ruhrgebiet hinweg. Doch damit nicht genug, gleich darauf folgt auch schon die Dritte! 20 Tage vor dem Festival haut der Veranstalter 23 Namen raus. Die Größten hebt sich das Bochum Total natürlich zum Schluss auf.

Bochum Total haut nächste Bandwelle raus

Bisher beim Bochum Total bestätigt sind: Alex Mofa Gang, Avralize, Bac, Boppin B, Die Lärmer, Emma Rose, Jonny Mahoro, Marc Atlas, Molo LM, Rowu, Skuth, Tilly Pantha und Kombiticket. Schon diese 13 Namen hatten bei der Verkündung im Mai für Aufsehen und heftige Vorfreude bei den Fans des Festivals gesorgt.

Auch interessant: Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet nächsten Hammer – „Freuen uns tierisch“

Vor wenigen Tagen kam dann der Nachschub mit Benurose, Charly Klauser, Die Feuersteins, Exilia, Fallen Maze, Hartmann, Kaprice, Marlon Hammer, Marnele, Tango Bravo und niemand anderem als Wacken-Urgestein Mambo Kurt (der natürlich auch schon öfter das Bochum Total bereichert hat). Und auch bei der dritten Bandwelle gibt es ein Wiedersehen.

Hier die komplette Liste:

Conny

Cosby

Cosima

Kiby

Dani Lia

Ein Rosenkavalier

FLØRE

From Fall To Spring

Ivo Martin

Joya Marleen

Kind Kaputt

Liska

Losin

Lophelia

Mia Morgan

Neeve

Oswald

Saguru

Schimmerling

The Drug

The Narrator

Tiavo

Van Holzen

ZSK

Mehr News:

Bochum Total: Fans rasten aus

Van Holzen waren zuletzt 2016 und 2019 am Start und mit ZSK gibt’s dann noch mal was richtig Großes für Fans von gepflegtem Skatepunk. Kein Wunder, dass die Fans dieses geballte Line-up abfeiern. „Dass ich das noch erleben darf“, „Das muss man sich gönnen“, „Ich schreie!“, „Mega“, und „Das wird wild“ sind nur einige der vielen positiven Kommentare, die sich unter dem Ankündigungsbeitrag des Festivals auf der offiziellen Instagram-Seite angesammelt haben.