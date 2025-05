Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet nächsten Hammer – „Freuen uns tierisch“

Rea Garvey, Kontra K, Antilopen Gang, Giovanni Zarrella, Max Giesinger, Samu Haber und viele mehr. Die Liste der Musik-Acts beim Zeltfestival Ruhr in Bochum ist lang. Und sie wird immer länger.

Nachdem einige Shows des Festivals am Kemnader Stausee bereits ausverkauft sind, verkünden die Veranstalter das nächste Highlight. Die Reaktion der Fans spricht Bände.

Zeltfestival Ruhr in Bochum macht es offiziell

„Wir freuen uns sehr, dass uns der fantastische John Watts mit seiner Band Fischer-Z noch einmal besuchen wird“, verkündete das Zeltfestival Ruhr bei Facebook. Die britische Post-Punk-Band wird im Rahmen ihrer Live-Tour am 23. August Halt am Kemnader See in Bochum machen.

Die Veranstalter des Zeltfestivals freuen sich auf die Kult-Band von der Insel, die nach mehrjähriger Pause wieder zurück auf die Bühne kommt. „Eine wichtige Stimme – gekonntes Songwriting – Lyrics, die nie an Bedeutung verlieren“, schwärmt das Zeltfestival Ruhr. Fans können sich auf alte Hits wie „So Long“, „Marliese“ oder „The Worker“ freuen, aber auch auf Stücke des neuen Albums „Triptych“.

Fans in Ekstase: „Freuen uns tierisch“

Fans können sich ab sofort Tickets für das Konzert beim Zeltfestival Ruhr in Bochum sichern und jubeln: „Suuuuper. Wir haben vor einigen Jahren dort Fischer-Z gesehen. Wir freuen uns tierisch, wieder ein tolles Konzert erleben zu dürfen“, schreibt eine bei Instagram und erinnert sich unweigerlich an den letzten Auftritt der Band an gleicher Stelle im Jahr 2022: „Jedes Konzert von Fischer-Z war für uns super toll. Aber das beim Zeltfestival war wirklich besonders. Vielleicht lag es daran, weil es nach Corona wieder eins der ersten Konzerte war.“

Tickets für das Konzert am 23. August 2025 (19 Uhr) gibt es für 69,90 Euro.