Drittes Kind für Laura Müller und Michael Wendler? Ihre Worte sind eindeutig

Zwei Kinder haben Michael Wendler und seine Frau Laura Müller bereits. Rome Aston und Ocean Armor. Doch ist die Familienplanung des Paares damit abgeschlossen, oder könnte sogar noch ein drittes Kind die Familie vollenden.

Von Michael Wendler, dem Mann, der einst als Schlagerstar voll durchstartete und dann mit erschreckenden Äußerungen im Rahmen der Corona-Pandemie seine Karriere erst einmal einen herben Schlag versetzte, haben wir dazu noch keine konkreten Aussagen gehört.

Dafür äußert sich nun Laura Müller in einem Frage-und-Antwort-Spiel bei Instagram zu der Frage, ob sie sich denn noch ein drittes Kind vorstellen könnten.

Ein drittes Kind für Laura Müller und den Wendler?

Und die weiteren Kinderplanungen, sie scheinen erst einmal auf Eis zu liegen. Auf die Frage „Wollt ihr noch weitere Kinder?“ antwortete Laura nämlich mit den Worten: „Zurzeit nein.“

Wobei: Eine Absage für immer ist das auch nicht. Es scheint aber, als wolle sich das Paar zunächst einmal mit anderen Dingen beschäftigen. Michael Wendler beispielsweise hat in diesem Früh-Sommer seine Musikkarriere in Deutschland neu gestartet.

Andere Pläne auf der Agenda

In Bochum wurde der umstrittene Sänger Ende Mai wie ein Popstar gefeiert (hier gibt’s alle Infos zum Wendler-Gig in Bochum). Am Wochenende (20. Juni 2025) steht ein weiterer Auftritt im Festzelt in Datteln an. Dazu kommt dann im September noch der ganz große Auftritt in Oberhausen.

Und Laura? Die widmet sich derzeit wieder ihrer Nacktkarriere. Fleißig werden frivole Bilder geteilt. Dazu soll bald eine Brust-Op anstehen. Und auch einem unmoralischen Angebot scheint die 24-Jährige nicht abgeneigt. Auf die Frage eines Fans hin, ob es eine Summe gebe, für die sie einem unmoralischen Angebot zustimmen würde, antwortete Laura nur: „Vielleicht.“

Ein kompletter Ausschluss ist das, ähnlich wie auch bei der Kinderfrage, nicht!