Michael Wendler und Laura Müller: Fummel-Foto lässt Fans toben – „Fremdschämen“

Kaum einer hatte es ihnen zugetraut – doch Michael Wendler und Laura Müller sind noch immer ein Paar. Die beiden haben mittlerweile zwei Kinder, leben noch immer in den USA. Sogar nach Deutschland ist Michael Wendler nach seinen abscheulichen Aussagen im Rahmen der Corona-Pandemie wieder zurückgekehrt. Bei seinem Konzert in Bochum wurde der einstige Schlagerstar frenetisch gefeiert.

Am 20. Juni spielt Michael Wendler wieder in seiner alten Heimat. In Datteln soll der Sänger in einem Festzelt auftreten. Ob Laura Müller und die Kinder dann mitkommen? Unklar. Bei seinem Auftritt in Bochum war die 24-Jährige noch zuhause in den Staaten geblieben, hatte Besuch von ihrer Familie bekommen und auf ihre Söhne Rome Aston und Ocean Amor aufgepasst. Scheinbar haben die beiden nun viel aufzuholen.

Michael Wendlers Fummel-Foto mit Laura Müller

So teilte Laura am Sonntag (8. Juni) ein Bild, das sie und Michael beim Date zeigt. Laura hat ein kurzes, schwarzes Kleid an, Michael ist ebenfalls komplett in schwarz gekleidet. Leidenschaftlich fasst er seiner Frau an die Po-Backe, sodass das Kleid fast ein bisschen zu viel preisgibt.

++ Laura Müller über Wendler: „Ich kann mich ja nicht von ihm trennen“ ++

Die Fans toben ob des delikaten Fummel-Fotos. „Das nächste Mal noch ein bisschen kürzer“, schreibt beispielsweise ein Follower in den Kommentaren. Ein anderer ergänzt: „Zum Fremdschämen.“ Und eine Dritte schreibt: „Ich hoffe, dass deine Kinder deinen ‚Content‘, welcher auf jeglichen Plattformen ist, niemals zu sehen bekommen oder die Mäuse darauf reduziert werden.“

Laura Müller ohne String

Zuletzt erst hatte Michael Wendler auf „X“ ein arg freizügiges Bild seiner Liebsten geteilt. Darauf war Laura zu sehen, wie sie gerade ihren String auszieht.

Warum es bei Michael Wendlers Konzert in Bochum plötzlich Buh-Rufe hagelte, und mit welchen Worten der Sänger zu seinem Comeback auf der Bühne begrüßt wurde, kannst du hier nachlesen.