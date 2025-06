Laura Müller über Wendler: „Ich kann mich ja nicht von ihm trennen“

Dass ihre Beziehung so lange hält, darauf hätten anfangs wohl die Wenigsten gewettet. Seit 2019 sind Laura Müller und Michael Wendler ein Paar. Anfangs belächelt und teils auch verspottet, steht die mittlerweile 24-Jährige fest an der Seite des umstrittenen Schlagersängers.

Zwei Kinder haben Laura Müller und Michael Wendler. Zusammen leben sie seit einigen Jahren in Florida. Eine Zeit, die für die junge Frau sicherlich nicht immer einfach war. Dabei schien alles so perfekt.

Laura Müller: Trennung wegen Wendler-Aussagen?

Laura Müller war ein begehrtes Gesicht in den Medien, Teilnehmerin der RTL-Kultshow „Lets’s Dance“, Nacktmodell im Männermagazin schlechthin, dem Playboy. Doch mit seiner absurden Äußerungen im Rahmen der Coronapandemie schaffte es Michael Wendler nicht nur seine Karriere ins Wanken zu bringen, auch die von Laura bekam Risse.

++ Zieht Laura Müller DAS wirklich durch? ++

Statt Playboy und „Let’s Dance“ ist die gebürtige Tangermünderin nun nackt bei „Only Fans“ zu sehen. Eine Trennung von Michael Wendler jedoch kam für Laura nicht infrage, wie sie im Gespräch mit Komiker Oliver Pocher verriet.

„Viele haben ja gesagt: Trenn dich von ihm“

„Viele haben ja gesagt: Trenn dich von ihm. Wegen der Aussagen. Und da habe ich gesagt: Ich kann mich ja nicht von ihm trennen, weil, er hat mir persönlich nichts getan“, so Müller in einem kurzen Ausschnitt des Interviews, der bei Instagram geteilt wurde.

Doch es wurde noch pikanter. So kommen Laura und Pocher auch auf das Thema Porno zu sprechen. „Eine Million wurde mir geboten für einen Porno.“ Angenommen hat sie diese wohl nicht. Und so sind die nackten Tatsachen der Wendler-Gattin weiterhin nur bei „Only Fans“ zu sehen.

Ohne Laura Müller zwar, dafür aber mit massig Songs im Gepäck, trat Michael Wendler zuletzt wieder in Deutschland auf. In Bochum gab der Sänger sein Comeback. Wir waren dabei. Warum plötzlich gebuht wurde, kannst du hier in unserem Artikel nachlesen.