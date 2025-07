Michael Wendlers Oberhausen-Konzert: Hiobsbotschaft für seine Fans

Die Rückkehr des Michael Wendler auf deutsche Bühnen, sie ist von vielen vielleicht nicht heiß erwartet, aber dennoch gespannt verfolgt worden. Sein erster Auftritt in Bochum, ein voller Erfolg. Die Menschen feierten den Mann, der noch vor wenigen Monaten mit erschreckenden Theorien zum Thema Corona ganz Deutschland gegen sich aufgebracht hatte.

Am 6. September 2025 soll Michael Wendlers bis dato größtes Konzert nach seiner Rückkehr auf deutschen Bühnen stattfinden. In der Arena Oberhausen will der einstige Schlager-Superstar spielen. Ein hehres Ziel, so meinten viele, sangen in eben jener Location schon Weltstars wie Harry Styles oder Megastars wie Helene Fischer. Doch es scheint, als könnte der Wendler seine Fans zum Kartenkauf animieren.

Michael Wendler kündigt letzte Tickets an – und die Fans reagieren

Via „X“ schreibt der Sänger: „Arena Oberhausen. Stehplätze fast ausverkauft. Gute Nachrichten zum Wendler-Konzert in der Arena Oberhausen am sechsten September 2025. Nur noch knapp 100 Stehplatz-Karten sind verfügbar, dann ist die letzte Chance auf ein Bühnennahes Ticket vorbei. Jetzt sichern und ganz nah an der Bühne sein.“

++ Michael Wendler in Datteln: „Vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen“ ++

Durchaus überraschend, waren die Preise, die Wendler für sein XXL-Konzert in Oberhausen verlangt doch nicht von schlechten Eltern. Bis zu 76,80 Euro sollen die normalen Tickets laut Eventim kosten. VIP-Tickets gar knapp 230 Euro.

++ Michael Wendler in Bochum: Plötzlich schallen Buh-Rufe durch den „Prater“ ++

Die Hiobsbotschaft: Alle Stehplätze weg

Spannend auch: Bei Eventim gibt es gar keine Stehplatz-Karten mehr zu kaufen. Angeboten werden nur noch Sitzplatzkarten für eben jene 76,80 Euro oder günstigere Sitzplatzkarten für 66,80 Euro. Es scheint also, als hätte die Werbung des Wendler gefruchtet.

Und die Fans? Die scheinen Michael Wendler all seine absurden Aussagen der Vergangenheit verziehen zu haben. Und damit ist er nicht der einzige Künstler, dem es so geht. Auch Xavier Naidoo wird wieder in Deutschland singen. Der Kartenverkauf lief bombastisch. Und so gab weitere News für die Anhänger des Sängers.