Schalke 04 verkündet wichtige Nachricht: Fans müssen schnell sein

Schalke 04 hat zwei ganz, ganz düstere Saisons hinter sich. Sportlich eine Katastrophe, viele Nebenschauplätze und etliche peinliche Niederlagen. Und doch hat sich der S04 stets auf die Fans verlassen können. In beiden Jahren stellte Königsblau die meisten Auswärtsfahrer, in beiden Jahren war der Heimbereich der Veltins-Arena stets ausverkauft.

Auch in der anstehenden Saison erden die Fans Schalke 04 einmal mehr die Bude einrennen – sowohl bei den Heim- als auch bei den Auswärtsspielen. Nun hat der Revierklub ein wichtiges Datum für alle Anhänger bekannt gegeben.

Schalke 04 verkündet Start des Ticketverkaufs

Egal wo S04 egal spielt, egal wann S04 spielt, die Fans sind immer da. Die Knappen-Anhänger sind für ihre Reisefreudigkeit bekannt. Doch auch die heimische Arena ist alle zwei Wochen rappelvoll. Viele Fans freuen sich schon auf das erste Heimspiel.

Am Freitag (1. August, 20.30 Uhr) bestreitet der S04 das Eröffnungsspiel gegen die Hertha aus Berlin. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einigen Ex-Schalkern – unter anderem Paul Seguin und Fabian Reese kicken mittlerweile bei der Alten Dame. Da möchte viele Knappen-Anhänger live dabei sein.

Wer eine Dauerkarte innehat, kann bereits jetzt planen, wann es am 1. August zur Arena geht. Alle anderen müssen auf den Tickerverkauf hoffen. Diesen hat S04 nun terminiert: Am Dienstag (15.7.) um 18 Uhr können die Mitglieder Tickets für alle Spiele der Hinrunde holen.

Nachbarschafts-Duell und große Freundschaftsparty in der Hinrunde

Acht Heimspiele hat S04 in der Hinrunde. Dabei dürfen sich die S04-Fans neben dem Auftaktspiel auf einige Highlights freuen – so steht das Duell gegen den Pottrivalen aus Bochum und das Kumpelspiel gegen den 1. FC Nürnberg an. Der VfL kommt an Spieltag drei in die Arena, die Freunde aus dem Frankenland am 16. Spieltag kurz vor Weihnachten.

Es sind nur drei Spiele, bei denen der Ansturm auf die Tickets enorm sein wird. Die S04-Fans müssen sich also ordentlich wappnen, um genügend Karten abgreifen zu können. Pro Spiel können maximal vier Karten pro Person erworben werden – davon maximal zwei Stehplätze.