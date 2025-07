Nach sechs Jahren Pause – Xavier Naidoo feiert Bühnen-Comeback

Mit Liedern wie „Dieser Weg“ oder „Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)“ hat Xavier Naidoo sich zum absoluten Superstar in Deutschland gemacht. Doch seit 2019 ist es ruhig um den gebürtigen Mannheimer geworden und er hat sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit rausgezogen.

Der Grund: Xavier Naidoo sorgte mit zahlreichen Aussagen für kontroverse Diskussionen. Das Ganze ging sogar so weit, dass er 2020 von RTL aus der DSDS-Jury ausgeschlossen wurde. Nach der Funkstille wagt er nun einen neuen Anlauf und feiert noch in diesem Jahr sein großes Bühnen-Comeback.

Xavier Naidoo kehrt auf die Bühne zurück

Wie die „Bild am Sonntag“ berichtet, kehrt Xavier Naidoo schon bald auf die große Bühne zurück. Am 16. Dezember wird er nach sechs Jahren wieder mit seiner Band vor Publikum spielen. Das Konzert wird dabei in der Lanxess Arena in Köln stattfinden. Tickets soll es schon ab Montag (7. Juli) geben.

Während sich zahlreiche seiner Fans auf das Comeback freuen dürften, ist das Comeback durchaus umstritten. Der Sänger sorgte mit einigen Aussage in der Vergangenheit für Irritation.

So sorgte Xavier Naidoo mit verschwörungstheoretischen Äußerungen während der Corona-Pandemie für Aufsehen. Darüber hinaus wurde ihm vorgeworfen rassistische Äußerungen von sich gegeben zu haben. In einem Statement entschuldigte sich der Künstler schließlich für die „verstörenden Äußerungen“.