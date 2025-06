Michael Wendler in Datteln: „Vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen“

Vor wenigen Wochen strömten Hunderte Fans zum Konzert von Michael Wendler in Bochum. Am Freitag (20. Juni 2025) war dann das Festzelt in Datteln an der Reihe. Es war das zweite von bislang vier angekündigten Deutschland-Konzerten des Mannes, der einst zum Star des deutschen Popschlager avanciert war, und sich dann mit erschreckenden Äußerungen im Rahmen der Corona-Pandemie selbst ins Aus geschossen hatte.

Und auch in Datteln konnte der Sänger seine Fans überzeugen. Bereits in Bochum war Michael Wendler frenetisch gefeiert worden. Seine Aussagen, seine Theorien – alles schien plötzlich vergessen. Und auch Videos aus dem Festzelt Datteln zeigen: Die Fans wollten den selbsternannten „König des Popschlager“ gar nicht gehen lassen.

Fans in Datteln feiern Michael Wendler

Und so schienen sie gar nicht bemerkt zu haben, dass Wendler seine Zugabe doch eigentlich schon gespielt hatte. „Vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen, aber das war der Zugabenblock“, lachte der Wendler, als die Fans noch immer mehr Songs forderten.

Und so ließ sich Wendler nicht lumpen. Wie ein Video auf seiner Facebookseite zeigt, nahm sich der Sänger nochmals Zeit, sang seinen Hit „Unser Zelt auf Westerland“. Die Fans jedenfalls dankten es ihm mit lautstarken Mitsingen.

Im September spielt der Wendler in Oberhausen

Und auch bei Facebook waren die Reaktionen durchaus positiv. „Danke für deine megageile Performance in Datteln. Es war wie eine große Familie. Und wichtig war, dass sich alle lieb hatten in dieser nicht so einfachen Zeit“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Ich war total begeistert von der Show! Michael Wendler hat eine richtig coole Performance geliefert. Und Überraschung: Er kann definitiv singen.“

Für Wendler, der am Sonntag seinen 53. Geburtstag feierte, geht es nun im August in Salzwedel und am sechsten September 2025 in der Arena Oberhausen weiter.