„King of Queens“-Star gesteht: „Wünsche mir nichts mehr als ein Comeback!“

Doug, Carrie & Arthur – Kult-Charaktere, die TV-Geschichte geschrieben haben. Jetzt sorgt Kevin James (60), bekannt und geliebt als Doug Heffernan, höchstpersönlich für einen echten Paukenschlag. Im Interview mit „Bild“ spricht der US-Schauspieler über ein mögliches Comeback von „King of Queens“!

Die Kultserie endete 2007 nach neun erfolgreichen Staffeln. Doch die Nachfrage ist ungebrochen. „Ich wünsche mir nichts mehr als ein ‚King of Queens‘-Comeback“, verrät James. Besonders die deutschen Fans haben es ihm angetan. „Im Laufe der Jahre hat es uns so umgehauen, dass Deutschland das Land war, in dem alle einfach verrückt danach waren. Darüber freue ich mich noch immer.“

„Kind of Queens“: Was würde Doug heute machen?

Viele fragen sich, was Doug heute machen würde. James hat da eine klare Vorstellung: „Ich glaube, er tut, was ich tue. Er sucht immer noch nach guten Lokalen, um einen Burger und eine Pizza zu kaufen. Er trinkt hier und da ein paar Bierchen mit seinen Freunden. Ja, wir sind gar nicht so unterschiedlich.“ Dabei war die Serie nicht nur für die Zuschauer eine Familie.

+++ Unfassbar! Kult-Serie „Matlock“ kehrt plötzlich zurück +++

„Neun Staffeln lang waren wir eine Familie, und ich würde nichts lieber tun, als diese wieder aufleben zu lassen“, so James. „Es fühlt sich nur so schwierig an, weil einer der größten Teile dieser Familie nicht mehr bei uns ist.“ Jerry Stiller (92†), der als Arthur Spooner brillierte, verstarb 2020. Schließlich war das Herzstück der Serie.

„Ich weiß nicht, wie wir vorgehen sollen. Ich möchte nicht etwas machen, das nicht authentisch und großartig ist und die Fans mit einem Comeback enttäuschen.“, so der „King of Queens“-Star weiter und fügt an, „Ich werde nie sagen, dass ich nicht dabei wäre.“