„GNTM“: Kurz vor Finale – jetzt ist es offiziell

Zwei Jahrzehnte „Germany’s Next Topmodel“ – und diesen Donnerstagabend (19. Juni) kürt Heidi Klum endlich einen Gewinner und eine Gewinnerin der 20. Staffel. Kurz vor dem großen Showdown hat die Hochschule Macromedia analysiert, welche Designer Heidi besonders oft in die Show holte. Die Zahlen zeigen: „GNTM“ ist nicht nur Catwalk, sondern auch ein Who’s who der Modeszene.

Und ein Gastjuror sticht besonders hervor!

„GNTM“: Analyse enthüllt es

Pünktlich zum „GNTM“-Jubiläum hat die Hochschule Macromedia die Designer und Gastjuroren der bisherigen 20 Staffeln ganz genau unter die Lupe genommen. Denn die Castingshow ist nicht nur ein Sprungbrett für Nachwuchsmodels, sondern auch ein Schaufenster für die internationale Modeszene.

Den Rekord für die meisten Staffelauftritte hält eindeutig Wolfgang Joop. Mit 35 Auftritten in sieben Staffeln gehört er längst zur „GNTM“-DNA. Zwar hatte TV-Kollege Michael Michalsky schon stolze 49 Auftritte im Castingformat, allerdings war der Designer in nur vier Staffeln präsent. Auch Thomas Rath zählte eins zu den Dauerbrennern der Sendung, verabschiedete sich aber wieder nach zwei Staffeln.

Besonders einer verhalf den Models aber zu den bisher meisten Aufstiegsmöglichkeiten in der hart umkämpften Modewelt.

„GNTM“: Diese Designer vergaben am häufigsten Runway-Jobs

Auf Platz vier der Designer-Lieblinge: Kilian Kerner. Der Berliner Modemacher war sechs Mal in sechs verschiedenen Staffeln zu Gast und vergab dabei vier heiß begehrte Modeljobs. Seine Shows und Designs machen ihn zum Publikumsliebling und zum echten Hoffnungsträger für viele Kandidatinnen.

Ebenso oft war Marcel Ostertag in dieser Mission zu Gast. Leyla Piedayesh, Gründerin des erfolgreichen Modelabels „Lala Berlin“ und der Newcomer Danny Reinke haben jeweils in zwei Folgen Nachwuchsmodels für ihre Labels gesucht.

Neben großen internationalen Namen wie Jean Paul Gaultier und Victoria Beckham hat Heidi Klum auch deutschen Talenten eine Bühne gegeben. Designer wie Danny Reinke, Jasmin Erbaş oder Samuel Gärtner bekamen durch „GNTM“ neue Reichweite und die Models gleichzeitig ihre Chance auf ihren ersten großen Auftritt.