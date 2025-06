Schalke 04 fädelt nächsten Deal ein – jetzt ist es offiziell

Bei Schalke 04 ist derzeit einiges los: Der neue Trainer ist da, die ersten beiden Neuzugänge mit Timo Becker und Sofian El-Faouzi sind ebenfalls da. Und mit Nikola Katic steht der dritte Neue bereits in den Startlöchern. Doch nicht nur die Kaderplanung bei den Profis nimmt immer weiter Formen an – auch in der U23 tut sich einiges.

15 Abgänge, neun (externe) Neuzugänge – das sind die Zahlen des aktuellen U23-Umbruches bei Schalke 04. Nach einer schwierigen und enttäuschenden letzten Saison möchten Jakob Fimpel und Co. eine ruhigere Spielzeit durchleben. Eine weitere gute Nachricht gab es nun: Mit Yassin Ben Balla bleibt ein ganz wichtiger Spieler der S04-Zweitvertretung erhalten.

Schalke 04: Ben Balla bleibt U23 erhalten

Viele Neuzugänge, noch mehr Abgänge, mit Pierre-Michel Lasogga ein neuer Co-Trainer und nach dem Abgang von Tim Albutat ein neuer Kapitän – bei der U23 von Schalke hat sich zuletzt schon einiges getan. Die Mannschaft hat sich bereits verändert und wird sich weiter verändern.

Umso wichtiger ist nun die Meldung, dass mit Ben Balla ein Leistungsträger an Bord bleibt. Der Franzose kam im November 2024 zu S04 und lieferte sechs Torbeteiligungen in 17 Spielen. Er war einer der Hauptgründe, dass Königsblau nicht in die Oberliga abgestiegen ist. Jetzt hat der 29-Jährige auf Schalke verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass Yassin seinen Vertrag verlängert hat. Er kam während einer schwierigen Phase in der vergangenen Saison zu uns und hat sich sofort mit seiner positiven Art, seinem starken Charakter und seiner Qualität auf dem Platz eingebracht“, so Chef-Trainer Jakob Fimpel.

Ben Balla darf sich bei den Profis beweisen

Ben Balla hat mit einer klaren Perspektive verlängert: Er soll die neue und noch jüngerer Mannschaft als im vergangenen Jahr führen. „Für die kommende Spielzeit versprechen wir uns von ihm noch mehr Führungsstärke und sehen ihn als wichtige Bezugsperson für die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler“, so Fimpel über seinen Schützling. Kurzfristig wird er jedoch dem Profikader angehören.

So soll Ben Balla in den ersten Tagen der Vorbereitung bei Miron Muslic und den S04-Profis vorspielen dürfen. Der neue S04-Coach möchte sich sämtliche Akteure selbst angucken – auch Ben Balla spielt da eine Rolle. Mittel- und langfristig wird Ben Balla aber wohl in der U23 gebraucht.