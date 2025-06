GNTM-Finalisten packen aus: So tickt Heidi Klum wirklich!

20 Jahre GNTM, 20 Jahre Heidi Klum (52) als Modelmama! Die Jubiläumsstaffe neigt sich dem Ende. Am Donnerstag (19. Juni) steigt das spannende Finale, in dem Deutschlands neues Topmodel gekürt wird.

In einer exklusiven Online-Pressekonferenz, an der auch DER WESTEN teilnahm, plaudern die Finalisten – Daniela Djokic, Zoe Rötzel, Magdalena Milic, Moritz Rüdiger, Jannik Richter und Pierre Lang – über ihre Zeit bei GNTM aus dem Nähkästchen. Die brennendste Frage: Wie ist Heidi Klum eigentlich abseits der Kameras?

GNTM-Finalisten schwelgen in Erinnerung

Ob Nacktshooting oder Tapewalk – die Kandidatinnen haben bei GNTM einiges durchlebt und, noch wichtiger: überlebt. Nun ist das Finale zum Greifen nah, und jeder von ihnen will den Sieg holen. Doch nach einer intensiven Zeit am Model-Set hatten die Kandidaten natürlich auch die Gelegenheit, Heidi Klum aus nächster Nähe zu erleben. Der Eindruck? Durchweg positiv!

Zoe erinnert sich an ein Frühstück mit Heidi in der Wüste. „Wir saßen am kleinen Kindertisch, die von der Produktion waren am Erwachsenentisch. Und dann hat sich Heidi einfach zu uns gesetzt und mit uns gefrühstückt. Das hat mich sehr motiviert, einfach mal mit ihr zu chillen.“

Daniela schwärmt: „Auch als wir bei Joko und Klaas waren, saßen wir mit Heidi zusammen. Jeder durfte seine Fragen stellen, sie war so am Quatschen, als würden wir immer mit ihr im selben Raum chillen. (…) Sie ist nicht distanziert professionell, sondern trotzdem herzlich. Trotzdem persönlich.“

Jannik lobt Heidis Professionalität. „Im Hofbräuhaus hat sie sich auch zu uns gesetzt. Ich find’s schön, wie Heidi Professionalität und das Persönliche kombiniert. Es ist jetzt nicht so, dass sie zu dem einen eine stärkere Bindung aufbaut als zu dem anderen. Aber es ist schön, wie sie mit uns umgeht und trotzdem den Wettkampf im Blick hat. Sie ist fair.“

ProSieben zeigt das große Finale von „Germany’s Next Topmodel“ am 19. Juni ab 20.15 Uhr.