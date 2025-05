RTL Zwei: Davina & Shania: Schock-Moment – „Besser mal im Spiegel anschauen“

Seit der Kindheit wurden die Kinder von Carmen und Robert Geiss, Davina und Shania, von den RTL Zwei-Kameras begleitet. Seit 2022 haben die beiden inzwischen sogar ihre eigene Doku. In „Davina & Shania – We Love Monaco“ lassen die Schwestern die Zuschauer an ihrem Leben teilhaben.

Am Montagabend (19. Mai) zeigt RTL Zwei zwei neue Folgen der mittlerweile vierten Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“. Obwohl man meinen könnte, dass die Geiss-Sprösslinge schon nahezu alles besitzen und somit wunschlos glücklich sind, werden die Zuschauer eines besseren belehrt. In der neuen Folge „Fangirls in Paris“ geht für Davina und Shania ein großer Traum in Erfüllung!

RTL Zwei-Stars erleben Fangirl-Moment

Für die RTL Zwei-Bekanntheiten Davina und Shania Geiss geht es zur „Vogue World“ nach Paris. Dort erleben sie einen wahren Fangirl-Moment! Denn die nicht nur Davina und Shania besuchen das Event – auch die Crème de la crème Hollywoods lässt sich dort blicken. Von Katy Perry über Eva Longoria und Kendall Jenner bis hin zum einzig wahren Bad Bunny, der sogar live performt sind für die beiden RTL Zwei-Stars alle zum greifen nahe!

Doch Davina beschäftig etwas völlig anderes. Sie ist mehr als verwundert von der Outfit-Auswahl mancher Gäste. Sie fragt sich: „Wie kann man so rumlaufen?“ Ihre Schwester Shania entgegnet prompt: „Das ist eben Fashion. Du siehst die Leute in den verrücktesten Outfits.“ Doch Davina lässt nicht locker: „Hier sind Leute die sind mega angezogen, aber es gibt Leute, die sollten sich besser mal im Spiegel anschauen. Guck mal, die ist hier mit einem Mülleimer gekommen.“

Davina Geiss traut ihren Augen kaum

Shania sieht das Ganze etwas gelassener: „Aber das ist bestimmt, um eine Message zu verbreiten. Umweltverschmutzung und solche Sachen. Es geht nicht nur darum: ‚Wer hat das Beste an?‘ sondern auch ‚Wer hat das Kreativste an?‘.“ Doch Davina hat eine ganz klare Meinung: „Aber das ist nicht kreativ, sondern einfach nur hässlich!“

Auf Facebook werden einige Szenen bereits vorab veröffentlicht. Die Fans freuen sich mit Davina und Shania für diese einmalige Erfahrungen, wie aus den Kommentaren hervorgeht:

„Jetzt gehört ihr dazu!“

„Die zwei besten Modekritikerinnen!“

„Wow! Bravo!“

„Freue mich schon auf die Folge!“

RTL2 zeigt die 4. Staffel von „Davina & Shania – We Love Monaco“ immer montags zur besten Sendezeit. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.