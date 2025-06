Bill Kaulitz schreckt vor nichts zurück – „Das fühlt sich ganz normal an“

Wer in Los Angeles lebt, kommt an den Kardashians kaum vorbei! Auch Bill Kaulitz (35) scheint dem Hype zu verfallen. Allerdings aus ganz eigenen Gründen: Das einstige Teenie-Idol von Tokio Hotel hat ein neues Vorbild in Sachen Anti-Aging – und das ist niemand Geringeres als Kris Jenner (69)!

„Ich habe gerade den Schönheitschirurgen von Kris Jenner ausfindig gemacht. Die sieht fantastisch aus. Jetzt möchte ich auch hin“, verriet er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Momager des Kardashian-Clans sorgt mit ihrem jugendlichen Look für Aufsehen. Sie gleicht inzwischen fast ihrer 25 Jahre jüngeren Tochter Kim. Der sogenannte „Kardashian-Effekt“ hat nun auch Bill erfasst.

Bill Kaulitz will zu Kris Jenners Beauty-Doc

Mit 35 Jahren ist Bill eigentlich noch jung fürs Facelift, das meist ab 40 empfohlen wird. Doch der Wahl-Kalifornier meint es ernst. Der Eingriff könnte sogar in seiner Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ Thema werden. „Vielleicht wäre das was für Staffel 3“, sagte er. Bis zum großen Eingriff lässt er sich mit Botox auffrischen.

„Das fühlt sich ganz normal an. Der Einstich tut nicht weh und die Stirn ist hinterher auch nicht taub oder so“, sagt der gebürtige Magdeburger. Sein Zwillingsbruder Tom (35) verfolgt eine andere Strategie. „Ich bemühe mich um eine Balance und esse auch mal was Gesundes. Aber alles, was ich mit Salat mache, macht Bill dann mit Botox“, scherzt der Ehemann von Heidi Klum.

Bill lässt sich von Toms Kommentaren nicht beirren. „Älter zu werden, ist toll. Mein Leben wird jedes Jahr schöner. Aber das heißt ja nicht, dass ich Falten kriegen muss.“ Ob der Musiker tatsächlich den „Kardashian-Effekt“ erreicht, bleibt abzuwarten.

Ab dem 17. Juni zeigt Netflix die zweite Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“.