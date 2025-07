Monatshoroskop Skorpion August 2025: Das passiert im nächsten Monat

Was das Sternzeichen Skorpion im August erwartet, kannst du in unserem Monatshoroskop nachlesen. Als Wasserzeichen Skorpion stehst du primär unter der Herrschaft von Pluto, doch auch den sekundärer Planet Mars übt im August einen starken Einfluss auf dein Horoskop aus. Während es in der ersten Monatshälfte ziemlich gut aussieht und die Sterne deinen Weg unterstützen, hat die zweite Monatshälfte im August jedoch so manche Hürden parat.

Als sensibles Sternzeichen Skorpion liegt es an dir, die Einflüsse von Mars, Pluto und dem Mond in den Bereichen Gesundheit, Karriere und Liebe in die richtige Richtung zu lenken. Vor allem mental solltest du dir im August ein starkes Schutzschild aufbauen, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten.

Gesundheit des Skorpions im August

Was kommt im August in der Gesundheit auf das Sternzeichen Skorpion zu?

Im August muss sich das Sternzeichen Skorpion laut Monatshoroskop auf viele Extreme in Sachen Gesundheit einstellen. Schon am 1. August könnte dich der Halbmond in deinem Sternzeichen Skorpion mental aus der Fassung bringen, emotionale Ausbrüche und impulsive Reaktionen sind möglich. Besonders Skorpione aus der dritten Dekade (12.11. – 22.11.) sind laut Horoskop dazu aufgefordert, sich gegen äußere Einflüsse abzuschirmen, um die Gesundheit zu fördern. Atemübungen können dir dabei helfen, deine Emotionen zu kontrollieren.

Das Monatshoroskop rät dem Skorpion, an deiner Fitness zu arbeiten, um stärker und belastbarer zu werden. Am 10. August schenken dir Mars und Pluto dann einen Energieboost von großer Intensität. Nutze diese Energie, um deine Ziele zu verfolgen, dein Selbstbewusstsein zu stärken und deine Lebenskraft auszudrücken. Teilst du dir deine Kräfte gut ein, kannst du sie in der zweiten Monatshälfte mit der Pluto-Unterstützung im Horoskop am 25. August sogar noch weiter steigern. Mache dich jedoch gefasst: Die Wirkung des Mondes wird dem Sternzeichen Skorpion am 28. August eine unruhige Nacht schenken.

August-Horoskop für die Karriere des Skorpions

Womit muss der Skorpion im August laut Horoskop in der Karriere rechnen?

Im August steht das Sternzeichen Skorpion in der Karriere vor vielen Herausforderungen, denn dein rückläufige Herrscherplanet Pluto baut einige Hürden auf. Bereits am 1. August könnten unvorteilhafte Konstellationen deinen Ehrgeiz in Zwang umwandeln. Vor allem für Skorpione aus der ersten Dekade (24.10. – 01.11.) wird es laut Monatshoroskop entscheidend, mit einer positiven Einstellung an deiner beruflichen Karriere zu arbeiten, um erfolgreich zu sein. Ab dem 10. August kommt dir der Energieboost von Mars auch im Job zugute. Vertraue dabei auf dein Gespür, denn deine sensible Art hilft dir, berufliche Entscheidungen gut abzuwägen.

Am 25. August begünstigt Pluto die kreative Seite des Sternzeichens Skorpion – laut Monatshoroskop wirst du viele einfallsreiche und innovative Ideen haben und ein gutes Gespür für Deals haben. Am Monatsende, am 28. August, könnte die Konstellation von Mond und Pluto dann aber für Spannungen sorgen. Gereiztes Verhalten oder Eifersucht könnten deinen Erfolg in der Karriere schmälern. Ziehe dich in solchen Momenten lieber zurück und setze auf deine Leistungen, statt dich auf die Mars-Energie über deinem Sternzeichen Skorpion einzulassen und impulsiv zu handeln.

Glückstage des Skorpions im August 3. August 2025 : Besinne dich auf deine Stärken.

: Besinne dich auf deine Stärken. 12. August 2025 : Heute ist ein guter Tag, um deine Energie auszupowern.

: Heute ist ein guter Tag, um deine Energie auszupowern. 29. August 2025: Uranus bringt eine große Veränderung in der Liebe.

Liebeshoroskop für den Skorpion im August

Was hält das Monatshoroskop im August für die Liebe des Skorpions parat?

Im Liebesleben des Sternzeichens Skorpion sorgt die Mars-Energie für einige Schwierigkeiten. Schon zu Beginn des Augusts zeigen sich Unsicherheiten und Spannungen. Vor allem Skorpione aus der zweiten Dekade (02.11. – 11.11.) sollten sich im August in der Liebe nicht allzu stark von den Reaktionen und Aussagen des eigenen Partners reizen lassen. Denn schon am 10. August sorgt die Konstellation von Mars und Neptun im Monatshoroskop für Unglück in der Liebe. Für Singles bedeutet dies möglicherweise das Ende romantischer Hoffnungen, während vergebene Skorpione stark von Unzufriedenheit in ihrer Beziehung geprägt sein könnten.

Deine Enttäuschung solltest du als Sternzeichen Skorpion keinesfalls mit Alkohol betäuben! Die Konsequenzen dieses Verhaltens könnten sich am 27. August zeigen, wenn Venus und Pluto in eine negative Konstellation treten. Rückzug und Betäubung rauben dir Kraft und könnten die Partnerschaft des Skorpions ernsthaft belasten. Es liegt an dir, die Beziehung zu retten, indem du deinem Partner deine Liebe beweist, oder einen mutigen Schlussstrich ziehst. Hör auf dein Gespür – so findest du den für dich richtigen Weg.

Fazit: Darauf muss sich das Sternzeichen Skorpion im August einstellen

Der Skorpion muss im August lernen, mit einigen Hürden umzugehen, die dir das Schicksal stellt. Nutze deinen Energieboost in der Gesundheit in langsamen Schritten und setze die Mars-Energie in der Karriere richtig ein, um mit cleveren Ideen an deine Ziele zu kommen. Auch wenn es um die Liebe geht, wird dir dein Gespür den richtigen Weg zeigen. Lass dich im August von Mond-Phasen und Reizen als Skorpion nicht unterkriegen!