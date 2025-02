Jahreshoroskop 2025 Skorpion: Intensive Erlebnisse kommen auf dich zu

Wenn das neue Jahr beginnt und sich alte Türen schließen, ist für Skorpione sicher: Es geht voran! War 2024 als Sonnenjahr noch ein intensives Jahr der Selbsterkundung, werden sich Skorpione 2025 eher mit ihren Beziehungen zu anderen Menschen fokussieren müssen. Unter der Herrschaft der Venus werden den Gefühle 2025 größere Relevanz zugeschrieben. Als sensibler Skorpion wirst du laut Astrologen vielen Einflüssen ausgesetzt sein. Doch was hält das Jahreshoroskop für Skorpione bereit?

Schärfe seine Sinne und vertiefe dein Gespür – denn eine intensive Reise steht dem Sternzeichen Skorpion bevor. In Gesundheit, Beruf und Liebe werden deine Emotionen dich sicherlich leiten. Aber welche Ereignisse stehen deinem Sternzeichen bevor und welche Beziehungen solltest du 2025 priorisieren? Erfasse mit Weitblick dein Horoskop für das Jahr 2025.

Wie steht es 2025 um die Gesundheit des Skorpions?

Im Horoskop ist 2025 für Skorpione festgehalten, dass Zeiten der Schwermütigkeit auf dich zukommen können. Es ist ein Jahr, in dem vor allem dein mentales und emotionales Gefühlsleben für deine Gesundheit relevant werden. Das Sternzeichen Skorpion wird astrologisch besonders vom Pluto beeinflusst, der für tiefe Emotionen und lebensverändernde Wendungen steht. Skorpione aus der ersten Dekade (24.10. – 01.11.) könnten sich von Januar bis Mai besonders gestärkt fühlen – halte dich an deine engsten Vertrauten und deine Mentalität wird sich ins Positive steigern. Fühlst du dich von einer längeren Krankheit oder mentalen Tiefe belastet, geht es jetzt sicher bergauf. Im Mai werden Skorpione dann ihr gesundheitliches Hoch feiern.

Steht der Energieplanet Mars ab Ende September in deinem Sternzeichen, befindest du dich in der idealen Lage, um deine Fitness zu steigern. Skorpione können ihre mentale Stärke als Motivation nutzen, um Krafttraining zu betreiben. Tritt die Sonne zusätzlich ab dem 23. Oktober in den Skorpion, ist die Zeit des vollständigen Wandels gekommen. Nutze deine innere Stärke als deinen äußeren Schutzschild. Als Skorpion verfügst du über ein feines Gespür für deinen Körper und ahnst meist schon im Voraus, wann sich mögliche Querschläger in der Gesundheit anbahnen. Durch die Manifestation einer guten Gesundheit, Aromatherapie und dem Vertreiben böser Geister kannst du 2025 laut Horoskop gegen negative Energien bestehen.

Die Glückstage des Skorpions im Jahr 2025: 12. Mai 2025 : Lasse dich von deinem inneren Gespür leiten.

: Lasse dich von deinem inneren Gespür leiten. 20. November 2025 : Du machst einen Neuanfang.

: Du machst einen Neuanfang. 10. Dezember 2025: In der Liebe kommst du jetzt zum Zug.

DAS sagt das Jahreshoroskop 2025 über deinen Job

Beruflich wird es für das Sternzeichen Skorpion im Jahr 2025 einige Herausforderungen geben. Vor allem Skorpione der dritten Dekade (12.11. – 22.11.) sind ab Mai von der rückläufigen Bewegung des Pluto betroffen. Es könnte schwer werden, sich gedanklich voll auf den Job zu fokussieren, da dich dein Unterbewusstsein immer wieder in die Vergangenheit befördert. Astrologen raten dem Sternzeichen Skorpion daher dazu, deine Tätigkeiten in der Karriere nicht auf Niederlagen oder Erfolge des vergangenen Jahres zu beziehen, sondern das Jahr 2025 als einen völligen Neustart zu betrachten. Markiere dir am besten die Tage von Vollmonden in deinem Kalender, um dein Gespür an diesen Tagen vor der Vergangenheit zu verschließen.

Den Weitblick in der Karriere erhalten Skorpione, wenn Merkur im Oktober einen kurzen Stopp in deinem Sternzeichen macht. Schaue zielgerichtet in die Zukunft deiner beruflichen Unternehmungen und stimme dich ganz auf kommende Ereignisse und Veränderungen ein, die das Personal betroffen könnten. Vom 19. November bis zum 29. November sieht das Jahreshoroskop eine besonders harte Zeit in der Karriere auf den Skorpion zukommen. Gerade hier wird es wichtig, deine Stärken zum Einsatz kommen zu lassen und dich mit Hochdruck unter Beweis zu stellen – du wirst sehen, dass dir emotionale Anstrengung auch Freude bereiten kann, wenn du sie in Maßen zulässt. Gelingt es dir, dein Gespür für clevere Entscheidungen zu nutzen, werden dich zum Anfang des Dezembers laut Astrologen ein paar Sonderzahlungen erwarten.

Auch interessant: 13. Sternzeichen: Ist es offiziell?

Wie steht es nach Jahreshoroskop 2025 um die Liebe des Skorpions?

Für Skorpione wird 2025 ein wichtiges Jahr, um bestehende Beziehungen zu festigen und zu priorisieren. Nicht selten tendiert dein Sternzeichen dazu, sich von der Welt zurückzuziehen und innere Kämpfe mit sich selbst auszufechten. Das Jahreshoroskop rät Skorpionen dazu, sich im nächsten Jahr bei emotionalen Tiefen an Mitmenschen und deinen Partner zu wenden. Der Februar und Juni sind Monate, in denen Skorpione der zweiten Dekade (02.11. – 11.11.) vom Rückhalt ihres Liebsten profitieren werden, wenn Neptun sich auf seiner direkten Laufbahn befindet. Die Skorpion-Frau sollte diese Zeit außerdem nutzen, um das Gespür auf die Absichten ihres Partners zu richten und zu hinterfragen, wie ernst es in der Beziehung wirklich ist.

Im September können sich Skorpione auf ein leidenschaftliches Liebeshoch gefasst machen, wenn Erotiker Mars in deinem Sternzeichen steht. Der Skorpion-Mann kann in dieser Zeit perfekt herausfinden, was seinem Partner gefällt und ein Gespür für sexuelle Vorlieben entwickeln. Ab dem 6. November steht dann auch Liebesbotin Venus in deinem Zeichen und lässt Harmonie in der Liebe und der Freundschaft des Skorpions walten. Laut Astrologen wird sich zeigen, dass du mit deinem Gespür goldrichtig gelegen hast – schlechte Beziehungen gehen, gute Verbindungen bleiben bestehen und werden sogar noch intensiver. Ab Ende November könnte Skorpione in der Liebe sogar der bedeutende nächste Schritt erwarten.

Jahreshoroskop 2025: Das Fazit für Skorpione

Im Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Skorpion werden einige Veränderungen deutlich. Es ist ein Jahr, indem du deine Emotionen auf dein Umfeld und deine Beziehungen spiegeln solltest. Versuche herauszufinden, welche Menschen dich in deiner Gesundheit fördern, und mache dich vor allem in der Karriere von der Vergangenheit frei. Nutzt du die Ratschläge des Jahreshoroskops, kannst du in der Liebe mit reichlich Leidenschaft und intensiven Erlebnissen rechnen.

Du möchtest mehr zu deinem Sternzeichen wissen? Wie verraten dir auch, welches andere Sternzeichen am besten zum Skorpion passt. >> Erfahre hier mehr über dein Sternzeichen Skorpion <<