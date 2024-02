Sternzeichen im November: DAS zeichnet sie aus

Welches Sternzeichen hat man, wenn man im November Geburtstag hat? Diese Frage stellen sich die November-Geborenen. Wenn du einen ersten Eindruck von deinem Horoskop gewinnen willst, solltest du einen Blick auf deinen Geburtsmonat werfen. Denn obwohl der Stand der Sonne an deinem Geburtstag am wichtigsten ist, verrät auch der monatliche Mondzyklus schon viel über die Charaktereigenschaften deines Tierkreiszeichens. Was sagt der November also über dein Sternzeichen aus?

Zwei Tierkreiszeichen teilen sich den November. Sowohl das Sternzeichen Skorpion als auch das Tierkreiszeichen Schütze sind im Sternenhimmel des Novembers zu finden. Die beiden Sternzeichen teilen sich die astrologische Energie des Monats. Obwohl der Skorpion den November zeitlich betrachtet dominiert, befindet sich der Schütze ebenfalls unter seinem Einfluss. Trotzdem unterscheiden sich die beiden Tierkreiszeichen in ihren Charaktereigenschaften. Welche Wirkung der Monat November auf dein Sternzeichen hat, verraten wir dir.

November-Sternzeichen – Was sie verbindet

Die beiden November-Sternzeichen Skorpion und Schütze teilen auf den ersten Blick nicht viel – sie sind sogar komplette Gegensätze. Denn der Skorpion ist ein feinfühliges Wasserzeichen, während bei dem Feuerzeichen Schütze nur so die Funken sprühen. Kaum zu glauben, aber wahr: Trotz ihrer Unterschiede verbindet der November die beiden Tierkreiszeichen. Denn als stärkstes Wasserzeichen verfügt der Skorpion über eine Menge an Temperament und kommt dem Schützen damit ziemlich nahe. Das wird schon an seinem Stachel ersichtlich. Beide Tierkreiszeichen sparen nicht mit ihren Gefühlen, ob nach Innen oder Außen gekehrt.

Sternzeichen Skorpion: 01. November bis 22. November

Wenn du Anfang November geboren bist, ist dein Sternzeichen Skorpion. Das Sternzeichen Skorpion geht vom 24. Oktober bis zum 22. November und ist das achte Tierkreiszeichen. Als Wasserzeichen ist der Skorpion zwar extrem feinfühlig, geheimnisvoll und emotional, doch das Tierkreiszeichen hat nicht ohne Grund einen Stachel in seinem Symbol. Der Skorpion kann nämlich auch ordentlich austeilen. Beim November-Skorpion sind die emotionalen Charaktereigenschaften nochmal stärker ausgeprägt als im September. Leidenschaft steht beim Sternzeichen Skorpion an erster Stelle. Der Skorpion erlebt die Gefühle seiner Mitmenschen sehr intensiv. Bedroht man das Sternzeichen Skorpion, wird er nicht zögern, seinen Stachel einzusetzen.

Sternzeichen Schütze: 23. November bis 30. November

Bist du ein November-Geborener am Ende des Monats, ist dein Sternzeichen Schütze. Das Sternzeichen Schütze geht vom 23. November bis zum 21. Dezember und ist das neunte der Tierkreiszeichen. Die Charaktereigenschaften des Schützen sprechen für sich: Er ist temperamentvoll, abenteuerlustig und selbstbewusst – ein typisches Feuerzeichen also. Während der Skorpion auf seinen Stachel setzt, nutzt der Schütze Pfeil und Bogen und schießt zielstrebig in die Ferne. Die Komfortzone kennt das Tierkreiszeichen Schütze nicht. Lieber reist das Sternzeichen um die ganze Welt und lebt ungezwungen von Station zu Station – am besten leidenschaftlich an der Seite seiner Mitmenschen. Während Skorpione sich fest an ihre emotionalen Grundsätze halten, machen sich Schützen von Vorgaben frei.

Was es mit den Sternzeichen Skorpion und Schütze auf sich hat, weißt du nun. Aber wie sieht es mit den anderen Tierkreiszeichen und ihren Charaktereigenschaften aus? Wir verraten dir alles über die Dezember Sternzeichen.