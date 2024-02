Sternzeichen im September: Wer sind sie und was macht sie aus?

Wer sich für sein Sternzeichen interessiert, steht zunächst vor der alles entscheidenden Frage: Welches Sternzeichen bin ich? Das hängt ganz davon ab, wie die Sonne am Zeitpunkt deiner Geburt im Sternenhimmel stand. Doch schon dein Geburtsmonat verrät viel über dein Sternzeichen und die zugehörigen Eigenschaften. Dein Tierkreiszeichen hängt also unmittelbar mit dem Monat deiner Geburt zusammen. Was hat es also mit dem Monat September und deinem Sternzeichen auf sich?

Bist du im September geboren, kommen für dich nur die Sternzeichen Jungfrau und Waage infrage. Obwohl die beiden Tierkreiszeichen auf den ersten Eindruck viel gemeinsam haben, sind sie doch unterschiedlich. Und das, trotz ihres gemeinsamen Geburtsmonats! Wir verraten dir, inwiefern das Erdzeichen Jungfrau und das Luftzeichen Waage vom Monat September beeinflusst werden.

Monat September – So beeinflusst er die Sternzeichen

Der September markiert den Herbstanfang. Der Umschwung der Jahreszeiten hat auch auf die Tierkreiszeichen einen erheblichen Einfluss. Im September kehrt Ruhe in die Sternzeichen ein – weg von dem wilden Temperament der Feuerzeichen, hin zu den ruhigeren Erdzeichen. Doch das Sternzeichen Jungfrau muss sich seinen Monat mit dem Luftzeichen Waage teilen. Die beiden Tierkreiszeichen Waage und Jungfrau sind in ihren tieferen Charaktereigenschaften ziemlich verschieden, doch ihre Wünsche und Sehnsüchte könnten ähnlicher nicht sein. Sowohl Sternzeichen Jungfrau als auch Waage richten sich im September nach Stabilität und ihrem Zufriedenheits-Antrieb.

Sternzeichen Jungfrau: 01. September bis 23. September

Wenn du zu den Anfang September-Geborenen gehörst, ist dein Sternzeichen Jungfrau. Das sechste Tierkreiszeichen Jungfrau zieht sich vom 24. August bis zum 23. September. Damit ist die Jungfrau das dominante Tierkreiszeichen im September. Das Erdzeichen Jungfrau ist in seinen Eigenschaften typischerweise rational, realistisch und bodenständig. Im September bleibt das Tierkreiszeichen Jungfrau zwar gelassen und praktisch veranlagt, setzt sich aber höhere Ziele. Das Sternzeichen Jungfrau benötigt aber etwas mehr, um zufrieden zu sein – es sehnt sich nach Luxus. Die September-Jungfrauen genießen die schöneren Dinge des Lebens. Deswegen bemüht sich die Jungfrau im Job auch stark um einen Aufstieg. Hier kann das Tierkreiszeichen seine Intelligenz und das Talent zum Lösen von Problemen perfekt einsetzen.

Sternzeichen Waage: 24. September bis 30. September

Hast du Ende September Geburtstag, ist dein Sternzeichen Waage. Das Tierkreiszeichen Waage zieht sich vom 24. September bis zum 23. Oktober und ist das siebte Sternzeichen im Tierkreis. Passend zum Symbol der Waage sehnt sich das Luftzeichen nach Ausgeglichenheit. Ihre Charaktereigenschaften kann das Tierkreiszeichen an dieser Stelle perfekt zum Einsatz bringen. Das Sternzeichen Waage ist in seinen Eigenschaften wissbegierig, kommunikativ und perfektionistisch. Für ihre bodenständigen Ziele findet die Waage oftmals ideale Lösungen. Im Gegensatz zur Jungfrau kann ihr dabei manchmal aber die Ruhe entgleiten.

Das waren die September Sternzeichen Jungfrau und Waage mit all ihren Eigenschaften. Du willst wissen, wie es mit den anderen Tierkreiszeichen weitergeht? Was es mit den Oktober Sternzeichen auf sich hat, erklären wir dir hier.