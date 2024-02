Sternzeichen im August: So verschieden sind sie!

Du hast im August Geburtstag und willst wissen, welches Sternzeichen du bist? Dann bist du hier genau richtig! Denn dein Sternzeichen hängt von dem Monat ab, in dem du geboren wurdest. Zwar richtet sich dein Sternzeichen nach dem genauen Stand der Sonne, der über deine Charaktereigenschaften entscheidet – doch schon der Geburtsmonat verrät erste Infos über deine Stärken und Schwächen. Was hat es also mit dem Monat August und deinem Sternzeichen auf sich?

Den August teilen sich das Sternzeichen Löwe und das Tierkreiszeichen Jungfrau. Eins ist klar: Wer Jungfrau ist und im August geboren wurde, fällt etwas aus dem Raster der typischen Eigenschaften des Monats. Aber dazu später mehr! Der Löwe steht währenddessen unter totalem Einfluss der astrologischen Energie. Was das bedeutet? Das Feuerzeichen Löwe und das Erdzeichen Jungfrau sind sehr verschieden. Was du unbedingt über dein Sternzeichen wissen solltest, verraten wir dir.

Monat August – DAS offenbart er über dein Sternzeichen

Der August geht auf eine reiche historische Geschichte zurück – und verrät damit auch viel über seine astrologischen Eigenschaften. Denn ursprünglich war der August der sechste Monat im Jahr und ist nach Kaiser Augustus benannt. Aus Eitelkeit verlangte er eine Verlängerung des Monats auf 31 Tage. Ob das etwas mit den Tierkreiszeichen des Augusts zu tun hat? Auf jeden Fall. Denn der August beeinflusst seine Sternzeichen auf ähnliche Weise. Vor allem der Löwe ist in seinen Charaktereigenschaften vom August beeinflusst, während das Sternbild Jungfrau es schafft, sich von diesem Phänomen zu distanzieren.

Sternzeichen Löwe: 01. August bis 23. August

Wenn du Anfang August geboren bist, ist dein Sternzeichen Löwe. Das Tierkreiszeichen Löwe geht vom 24. Juli bis zum 23. August und ist das fünfte Sternbild im Tierkreis. Der Löwe ist das dominante Sternzeichen im Monat August. Als Feuerzeichen ist der Löwe besonders temperamentvoll, wild und entschlossen. Mit diesen Charaktereigenschaften ist das Tierkreiszeichen Löwe ein geborener Anführer, der gerne im Rampenlicht steht. Dabei setzen die Löwen nicht auf einen klaren Plan, sondern auf ihr impulsives Temperament. Das Sternbild Löwe sehnt sich nach Bewunderung. Eine Schwäche des Löwen? Bei seinem Höhenflug schlägt das Tierkreiszeichen gerne auch mal über die Stränge. Die Eitelkeit ist die größte Schwäche vom Sternzeichen Löwe.

Sternzeichen Jungfrau: 24. August bis 31. August

Wenn du Ende August Geburtstag hast, ist dein Sternzeichen Jungfrau – das sechste Sternbild im Tierkreis. Das Tierkreiszeichen Jungfrau zieht sich vom 24. August bis zum 23. September. August-Jungfrauen sind eher die Underdogs. Denn sie lassen sich vom Monat kaum beeinflussen und stehen bodentief zu ihren typischen Eigenschaften. Im Gegensatz zum Tierkreiszeichen Löwe sehnen sich die Jungfrauen nicht nach dem Rampenlicht oder Bewunderung. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht für ihre Ziele arbeiten. Anders aus die Feuerzeichen setzten sie dabei nicht auf ihr Temperament, sondern ihre akribische Sorgfalt. Die typischen Charaktereigenschaften der Jungfrau sind Detailgenauigkeit, Perfektionismus und Rationalität. Eitelkeit wirft man ihnen nicht vor.

Über die Eigenschaften, Stärken und Schwächen der August Sternzeichen Löwe und Jungfrau weißt du nun Bescheid. Aber wie sieht es mit den anderen Sternbildern aus? Wie es im September mit dem Tierkreiszeichen Jungfrau weitergeht, erklären wir dir hier.