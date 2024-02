Sternzeichen im Dezember: DAS sind ihre Eigenschaften!

Wer einen Einblick in sein Horoskop bekommen will, sollte am besten bei seinem Geburtsmonat anfangen. Denn nicht nur der Stand der Sonne, sondern auch der monatliche Mondzyklus hat Einfluss auf dein Sternzeichen. Schon der Monat verrät viel über die Charaktereigenschaften deines Tierkreiszeichens. Je nach Monat unterscheiden sich nicht nur die Sternzeichen, sondern auch ihre Bedeutungen. Wie sieht es also mit den Sternzeichen aus dem Monat Dezember aus?

Im Dezember existieren die Sternzeichen Schütze und Steinbock praktisch Seite an Seite. Die beiden Tierkreiszeichen teilen sich zwar den Monat, sind sonst aber ziemlich verschieden. Das wird schon klar, wenn man sich ihre Elemente ansieht. Der Schütze ist ein lebendiges Feuerzeichen, währen das Erdzeichen Steinbock lieber am Boden bleibt. Doch was sind Eigenschaften der beiden Tierkreiszeichen?

Monat Dezember – Vereint er die Sternzeichen wirklich?

Mit dem Dezember beginnt der Winter. Mit den Tierkreiszeichen hat das aber nur wenig zu tun, denn weder Schütze noch Steinbock sind in ihrem Wesen eiskalt. Wirklich warm werden die beiden Sternbilder aber auch nicht miteinander – eher sind sie wie Tag und Nacht. Das einzige, was den Schützen mit dem Steinbock verbindet, ist ihre freundliche Art und ihr Optimismus. Doch auch diese drückt sich bei den Tierkreiszeichen anders aus. Während der eine als Abenteurer durchstartet, bleibt der andere lieber gelassen und geht im Small Talk auf.

Sternzeichen Schütze: 01. Dezember bis 21. Dezember

Wenn du Anfang Dezember Geburtstag hast, bist du Schütze. Das Sternzeichen Schütze geht vom 23. November bis zum 21. Dezember und ist das neunte Tierkreiszeichen. Die Charaktereigenschaften des Feuerzeichens Schütze schreien vor Extrovertiertheit: gesellig, optimistisch und abenteuerlustig. Das Sternzeichen Schütze genießt die Gesellschaft von anderen. Im Dezember setzt das Feuerzeichen aber nochmal einen drauf. Denn nette Reisen reichen nicht mehr aus – lieber stürzt sich das Tierkreiszeichen Schütze als Optimist und Abenteurer in die Nacht und in das Partyleben. Denn dieses Sternzeichen kann aus jeder Situation das beste rausholen.

Sternzeichen Steinbock: 22. Dezember bis 31. Dezember

Hast du am Ende vom Dezember Geburtstag, ist dein Sternzeichen Steinbock – das zehnte der Tierkreiszeichen. Der Steinbock ist vom 22. Dezember bis zum 20. Januar als Sternbild präsent. Im Gegensatz zum Schützen ist der Steinbock eher zurückgezogen, denn er geht nicht aufs große Ganze. Das Sternzeichen Steinbock ist kein Optimist, sondern Realist. Typische Charaktereigenschaften des Steinbocks sind Disziplin, Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit. Das Tierkreiszeichen Steinbock weiß, wie es seinen Mitmenschen begegnen muss, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Auch die kleinsten Gespräche können das Sternbild Steinbock so zum Abenteurer machen.

Die Charaktereigenschaften der Dezember Sternzeichen Schütze und Steinbock kennst du jetzt. Wie sieht es aber mit den anderen Sternbildern aus? Was es mit den Januar Tierkreiszeichen auf sich hat, verraten wir dir hier.