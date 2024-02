Sternzeichen im Oktober: SO ticken sie wirklich!

Wenn du einen ersten Eindruck von deinem Sternzeichen gewinnen willst, solltest du am besten zuerst auf deinen Geburtsmonat gucken. Eigentlich wird dein Sternzeichen über den Stand der Sonne ermittelt, doch auch der generelle Monat ist von Bedeutung. Denn dieser wird über den Mondzyklus definiert. Deswegen verrät der Monat schon so einiges über die Charaktereigenschaften deines Tierkreiszeichens. Wir verraten dir, was der Monat Oktober über dein Sternzeichen aussagt.

Den Oktober teilen sich das Sternzeichen Waage und das Tierkreiszeichen Skorpion. Obwohl es sich bei der Waage um ein Luftzeichen und beim Skorpion um ein Wasserzeichen handelt, haben die beiden Sternzeichen viel gemeinsam. Denn der Skorpion ist überhaupt nicht so sanftmütig, wie du vielleicht denkst – das wird schon über sein Tierkreiszeichen-Symbol klar. Was verbindet den Skorpion im Oktober also mit der harmoniebedürftigen Waage?

Oktober-Sternzeichen: DAS haben sie gemeinsam

Im Oktober liegen dunkle Energien über den Sternzeichen Waage und Skorpion. Das drückt sich vor allem in ihrem Ehrgeiz aus. Denn die Oktober Tierkreiszeichen haben die Fähigkeit, ihre wahren Absichten und Gedanken zu verstecken. Woran das liegt? Sowohl Sternzeichen Waage als auch Skorpion sind zwar harmoniebedürftig, haben aber auch ihre ganz eigenen Antriebe: und zwar Macht. Zwar würden die beiden Tierkreiszeichen Waage und Skorpion nicht zu harten Waffen greifen, doch gibt es nichts Besseres, als alle möglichen Vorteile zu nutzen.

Sternzeichen Waage: 01. Oktober bis 23. Oktober

Hast du Anfang Oktober Geburtstag, ist dein Sternzeichen Waage. Das Sternzeichen Waage geht vom 24. September bis zum 23. Oktober und ist das siebte Tierkreiszeichen. Waagen sind als Luftzeichen von Natur aus sanft, organisiert und harmoniebedürftig. Mit diesen Charaktereigenschaften wundert es niemanden, dass die Waagen auch mit ihrer Kommunikations-Fähigkeit glänzen, um Konflikte zu lösen. Das Tierkreiszeichen Waage hat einen starken Gerechtigkeitssinn. Die Schwäche der Waage? Ihre Entscheidungs-Fähigkeit. Denn wie das Symbol des Sternzeichens Waage vermittelt, geht es ihr darum, Argumente abzuwägen. Da das Luftzeichen Waage alles im Blick hat, kann es sein Wissen aber auch zu seinem Vorteil gegen andere nutzen.

Sternzeichen Skorpion: 24. Oktober bis 31. Oktobers

Bist du ein Ende Oktober-Geborener, ist dein Sternzeichen Skorpion. Das Sternzeichen Skorpion geht vom 24. Oktober bis zum 22. November und ist das achte von zwölf Tierkreiszeichen. Ähnlich wie der Krebs gehört der Skorpion zu den Tierkreiszeichen mit einer besonderen, mythischen Aura. Seine Charaktereigenschaften sprechen für sich: Das Tierkreiszeichen Skorpion ist provokant, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Genau wie die Waage spielt der Skorpion mit seinen Waffen. Denn was nach Außen hin harmoniebedürftig und unantastbar wirkt, ist in Wahrheit eine starke Täuschungs-Fähigkeit. Das Sternzeichen Skorpion liebt die Kontrolle und ist eifersüchtiger, als du denkst.

Jetzt weißt du, was die Sternzeichen Waage und Skorpion bei ihren Charaktereigenschaften verbindet. Auch über die anderen Tierkreiszeichen haben wir alle Infos für dich parat. Wer die November Sternzeichen sind und was sie auszeichnet, verraten wir dir hier.