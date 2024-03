Sternzeichen Skorpion: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Skorpione sind als eines der unbeliebtesten Sternzeichen bekannt. Denn sie gelten als undurchschaubares, mysteriöses Tierkreiszeichen. Doch welche Eigenschaften machen die Skorpione so unbeliebt? Und welche Charaktereigenschaften bringen sie in der Liebe mit? Wir verraten dir, was den Skorpion wirklich auszeichnet.

Der Skorpion ist das achte der Tierkreiszeichen. Wenn du zwischen dem 24. Oktober und 22. November geboren bist, ist dein Sternzeichen Skorpion. Typischerweise ist der Skorpion in seinen Charaktereigenschaften leidenschaftlich, furchtlos und geheimnisvoll. Je nach Geburtsmonat Oktober oder November ist das unterschiedlich. Aber was hat es mit dem Sternzeichen Skorpion wirklich auf sich?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Skorpion

Datum : 24. Oktober bis 22. November

: 24. Oktober bis 22. November Lateinischer Name : Scorpio

: Scorpio Element : Wasser

: Wasser Regierender Planet : Mars, Pluto

: Mars, Pluto Modalität : festes Zeichen

: festes Zeichen Promis: Julia Roberts (28.10.1967), Kendall Jenner (03.11.1995), Leonardo DiCaprio (11.11.1974)

Der Skorpion ist ohne Zweifel ein sehr besonderes Sternzeichen. Das verraten schon seine grundlegenden Eigenschaften. Das Sternzeichen Skorpion gehört zum Element Wasser und hat eine tiefgründige, emotionale Veranlagung. Anders als andere Wasserzeichen ist der Skorpion nicht schüchtern und zurückhaltend – zumindest nicht nur. Denn das Sternzeichen Skorpion wird vom Krieger-Planet Mars regiert! Wie das Stachel-Symbol verrät, kann der Skorpion also auch mal zustechen und ist nicht ganz so sanft und zärtlich wie die anderen Wasserzeichen. Als festes Zeichen ist der Skorpion außerdem sehr durchsetzungsstark.

Eigenschaften des Skorpions: So tickt das Sternzeichen

„Ich begehre“ Das Motto des Skorpions

Leidenschaftlich und mysteriös – das ist der Skorpion. Schon sein Motto verrät, dass es sich beim Skorpion um kein gewöhnliches Sternzeichen handelt. Es verbindet die Emotionalität der Wasserzeichen mit dem leidenschaftlichen Ehrgeiz des Skorpions. Nach außen hin wirkt das Tierkreiszeichen zurückgezogen und in sich gekehrt, doch innerlich sieht es beim Skorpion etwas anders aus. Das Sternzeichen und der Aszendent mögen es, ihre Mitmenschen und Umgebung zu analysieren. Sie haben ein feinfühliges Gespür dafür, was die Menschen bewegt und behalten sich jede Intention in Erinnerung. Gleichzeitig sind Skorpione selbst nicht zu durchschauen, was sie auch so geheimnisvoll macht. Viele wundert es also, wenn der Skorpion zur Abwechslung mit seinem angriffslustigen Humor ausholt.

Welche Stärken hat der Skorpion?

Ganz nach Planet Mars ist der stachlige Skorpion eine furchtlose, willensstarke Kämpfernatur. Werden andere Menschen zur Bedrohung, scheut der Skorpion nicht davor zurück, seinen Stachel zum Einsatz zu bringen. Für seine Mitmenschen kehrt der Skorpion dem Wesen des Wasserzeichens den Rücken und zeigt sich leidenschaftlich, loyal und furchtlos an ihrer Seite. Dabei ist der Skorpion ein sehr instinktives Sternzeichen. Es begreift schnell und kann sich Dinge gut merken. Vor allem fällt ihm auf, was seinen Mitmenschen wichtig ist und verfügt über eine starke Menschenkenntnis. Deswegen kann man sich auch so gut mit dem Skorpion unterhalten – er hinterfragt und diskutiert für sein Leben gern.

Was sind die Schwächen vom Skorpion?

Die größte Schwäche des Sternzeichens Skorpion ist seine pessimistische Einstellung, die ihm das Leben schwer macht. Es gelingt ihm nur selten, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und sieht oft schwarz. Obwohl der Skorpion so eine gute Menschenkenntnis hat, fühlt er sich von anderen Menschen schnell angegriffen – dann geht der Skorpion sofort in Verteidigungsposition und fährt seinen Stachel aus. Das macht das Sternzeichen und den Aszendenten Skorpion aggressiv und verletzend.

Wird der Skorpion von anderen Menschen verletzt, müssen sie seine nachtragende Art aushalten. Denn das Tierkreiszeichen Skorpion vergisst und verzeiht nicht. Auch seinen Sarkasmus müssen die Mitmenschen des Skorpions verkraften können. Das Sternzeichen Skorpion gilt darum als manipulativ und gerissen. Ist er als Wasserzeichen noch so ruhig, teilt er dafür auch ganz schön gut aus.

Der Skorpion in der Liebe

Die Undurchschaubarkeit des Skorpions wirkt auf viele Menschen anziehend. Das Sternzeichen und den Aszendenten Skorpion umgibt eine magische Ausstrahlung, die sich aus der emotionalen Leidenschaft und gleichzeitiger Undurchschaubarkeit ergibt. Auch in der Liebe ist der Skorpion leidenschaftlich und sinnlich – intensive körperliche Nähe zum Partner ist dem Sternzeichen Skorpion in der Beziehung wichtig. Mit seinen leidenschaftlichen Eigenschaften übernimmt der Skorpion in der Liebe den dominanten Part.

Als Wasserzeichen braucht der Skorpion eine tiefe Verbindung zu seinem Partner. Er ist zwar leidenschaftlich, furchtlos und dominant, braucht aber trotzdem einen Partner, der ihm Sicherheit bietet. Für lockere Affären ist das Sternzeichen Skorpion nicht gemacht, denn es fällt ihm schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Lieber arbeitet der Skorpion in vielen Schritten an einer Intensivierung der Beziehung und Leidenschaft. Durch sein negatives Denken hat der Skorpion in der Liebe oft mit Eifersucht zu kämpfen. Innerlich verspürt er ein Unsicherheitsgefühl, das an der Loyalität seines Partners zweifeln lässt. Was das Liebeshoroskop über den Skorpion sagt, erfährst du hier.

Welches Sternzeichen passt zum Skorpion?

Weil Skorpione so emotional aufgeladen sind, brauchen sie einen Partner, der ihnen Ruhe und Halt bietet. Was würde da besser passen als ein anderes Wasserzeichen? Diesen fällt es durch ihre Emotionalität leicht, das Vertrauen des Skorpions zu gewinnen. Als Fels in der Brandung halten die Erdzeichen als gute Partner für Skorpione her. Sie bieten dem Skorpion die starke und verlässliche Schulter, an der sich das Sternzeichen anlehnen kann.

Diese Sternzeichen passen zum Skorpion : Krebs, Stier, Jungfrau, Fische, Steinbock

: Krebs, Stier, Jungfrau, Fische, Steinbock Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Widder, Löwe, Schütze, Zwillinge, Waage

Der Skorpion in der Karriere

In der Karriere ist das Sternzeichen Skorpion sehr ehrgeizig. Auch im Beruf kommt sein leidenschaftliches Wesen zum Vorschein. Der Skorpion muss mit Herz und Seele in seinem Job aufblühen – sonst ist das Sternzeichen unzufrieden. Mit seinen Charaktereigenschaften gibt der Skorpion Vollgas. Er mag es, selbstständig an schwere Aufgaben heranzugehen, diese zu entschlüsseln und Verantwortung zu übernehmen. Die Stärken des Skorpions liegen vor allem im Planen und Organisieren. Für eine Führungsposition eignen sich die Skorpione aber nicht, denn sie sind Einzelkämpfer. Es fällt ihnen schwer, sich auf ein Team einzulassen und ihren Mitmenschen im Beruf zu vertrauen. Besser schlagen sie sich furchtlos alleine zum Erfolg.

Skorpion-Männer und Skorpion-Frauen: Was sind die Unterschiede?

Das Sternzeichen Skorpion verfügt über vielfältige Charaktereigenschaften. Aber sind alle Skorpione gleich? Nein! Vor allem der Skorpion-Mann und die Skorpion-Frau ticken verschieden. Die Skorpion-Männer verkörpern die furchtlose Leidenschaft auf allen Ebenen. Sie wirken besonders anziehend auf ihre Mitmenschen und wissen diese Eigenschaft zu nutzen. Auch in puncto Ehrgeiz stachelt das den Skorpion-Mann an, Bestleistungen abzuliefern.

Die Skorpion-Frau ist das Ebenbild des Wasserzeichens. Bei ihr sind die Emotionen der Knackpunkt des Sternzeichens. In Sachen Sensibilität ist die Skorpion-Frau besonders stark, was dazu führt, dass sie ihren Stachel häufiger zum Einsatz bringt. Sie nimmt sich die Reaktionen ihrer Mitmenschen sehr zu Herzen und verzeiht nur wenig.

Über die Eigenschaften, Stärken und Schwächen des Sternzeichens Skorpion weißt du jetzt Bescheid. Doch was haben die anderen Tierkreiszeichen für Charaktereigenschaften? Wie es um das Sternzeichen Schütze steht, verraten wir dir hier.