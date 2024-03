13. Sternzeichen: Ist es offiziell?

Immer ist das Gerücht in Umlauf, dass es ein 13. Sternzeichen am Sternenhimmel geben soll. Der lateinische Name des 13. Sternzeichens Schlangenträgers ist Ophiuchus. Trotzdem ist das Sternzeichen Schlangenträger in der Astrologie kaum relevant. Aber woran liegt das? Ist das Sternbild Schlangenträger offiziell überhaupt ein echtes Sternzeichen? Wir verraten dir, was es mit dem 13. Sternzeichen auf sich hat.

Es war eine Veröffentlichung der NASA, die das 13. Sternzeichen überhaupt erst bekannt gemacht hat. Es gibt die zwölf Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische – hinzukommt das 13. Sternzeichen Schlangenträger. Das erweitert den Tierkreis nicht nur, sondern bringt ihn komplett durcheinander. Funktionieren Horoskope überhaupt noch so, wie wir sie kennen oder haben wir auf einmal alle ein anderes Sternzeichen?

Sternzeichen Schlangenträger: DAS steckt dahinter

Das 13. Sternzeichen ist im Sternenhimmel stark ausgedehnt und nur schlecht erkennbar. Das Sternbild Schlangenträger befindet sich im Sommerhimmel der Nordhalbkugel. Aus den weit auseinandergezogenen Sternen ergibt sich die ringförmige Gestalt des Schlangenträgers, von der östlich und westlich die Sterne ausgehen. Wie bei allen Sternbildern handelt es sich nicht um Sterne, die unmittelbar nebeneinanderliegen, sondern über Lichtjahre getrennt sind. Astronomisch gesehen stehen die Sterne in keiner Relation zueinander. Durch die Konstellationen lässt sich der Sternenhimmel einfach besser einteilen.

Im Sternenhimmel und Tierkreis liegt das 13. Sternzeichen Schlangenträger zwischen dem Schützen und dem Skorpion – und zwar direkt auf der Ekliptik. Die Ekliptik ist die Ebene, auf der sich alle Planeten bewegen und wo die Sternbilder unserer Sternzeichen liegen. Da der Schlangenträger im Sternenhimmel zwischen zwei anderen Sternzeichen liegt, überträgt sich dies auch auf die astrologische Zuteilung der Tierkreiszeichen. Bist du zwischen dem Datum 29. November und 17. Dezember geboren, gehörst du zum 13. Sternzeichen Schlangenträger. Das Sternzeichen Schlangenträger gilt, sobald die Sonne sich im passenden Sternbild befindet.

Ist der Schlangenträger ein offizielles Sternzeichen?

Das Sternbild Schlangenträger (lat. Ophiuchus) befindet sich im Sternenhimmel. Aber ist der Schlangenträger ein offizielles Sternzeichen? Foto: IMAGO/Pond5 Images

Die Sternzeichen wurden von den Babyloniern festgelegt. Die Babylonier waren die ersten, die Beobachtungen des Himmels festhielten und interpretierten. So auch die Bewegungen von Sonne, Mond und Sternen. In welchem Sternbild sich die Sonne bei deiner Geburt befindet, entscheidet über dein Sternzeichen. Daraus haben sich zwölf Tierkreiszeichen ergeben, die im Tierkreis von den Babyloniern zusammengetragen wurden. Dieser diente der Einteilung des Jahres in Zeitabschnitte. Doch warum ist das 13. Sternzeichen Schlangenträger kein Tierkreiszeichen?

Schon 500 vor Christus wussten die Babylonier vom 13. Sternzeichen Schlangenträger (Ophiuchus). Es gibt keine eindeutigen Belege dafür, warum das Sternbild nicht in den Tierkreis aufgenommen wurde. Wahrscheinlich liegt es aber an der Einteilung des Jahres in zwölf Monate, die bereits vorher feststand. Die Babylonier nahmen sich den Kalender also zur Vorlage für die zwölf Sternzeichen im Tierkreis. Auch die Verbundenheit zur Natur und den Jahreszeiten war von großer Bedeutung bei der Definition der Sternzeichen. Erkennbar ist das am ersten Tierkreiszeichen Widder, das den Frühlingsanfang im März markiert.

Welche Eigenschaften hat der Schlangenträger?

Obwohl der Schlangenträger offiziell nicht das 13. Sternzeichen im Tierkreis ist, haben die Babylonier ihm trotzdem Eigenschaften zugeschrieben. Bei näherem Blick wird eine deutliche Ähnlichkeit des Schlangenträgers zu den Eigenschaften des Schützen und des Skorpions sichtbar.

Die Stärken des Schlangenträgers in der Liste:

diszipliniert

intelligent

tiefgründig

weltoffen

idealistisch

visionär

leidenschaftlich

begeisterungsfähig

Die Schwächen des Schlangenträgers in der Liste:

eifersüchtig

cholerisch

irrational

intolerant

verbissen

Wie verändern sich die Sternzeichen durch das 13. Sternbild?

Durch die Platzierung des Schlangenträgers in der Ekliptik ergibt sich eine neue Einteilung der Zeit für die anderen Sternzeichen. Genau genommen befindet sich die Sonne nur fünf Tage im Sternzeichen Skorpion, bevor sie das Sternbild des Schlangenträgers erreicht. Was das für die anderen Tierkreiszeichen bedeutet, kannst du in der Tabelle sehen:

Sternzeichen ohne Schlangenträger mit Schlangenträger Schütze 23.11. – 21.12. 18.12. – 20.01. Steinbock 22.12. – 20.01. 21.01. – 16.02. Wassermann 21.01. – 19.02. 17.02. – 12.03. Fische 20.02. – 20.03. 13.03. – 18.04. Widder 21.03. – 20.04. 19.04. – 14.05. Stier 21.04. – 20.05. 15.05. – 21.06. Zwillinge 21.05. – 21.06. 22.06. – 20.07. Krebs 22.06. – 22.07. 21.07. – 10.08. Löwe 23.07. – 23.08. 11.08. – 16.09. Jungfrau 24.08. – 23.09. 17.09. – 31.10. Waage 24.09. – 23.10. 01.11. – 23.11. Skorpion 24.10. – 22.11. 24.11. – 28.11. Schlangenträger 29.11. – 17.12. Die Sternzeichen mit dem 13. Sternzeichen Schlangenträger in der Tabelle.

Wenn du jetzt an der Glaubwürdigkeit deines Horoskops zweifelst, können wir dich beruhigen. Die Astrologie beruht nämlich auf dem tropischen Tierkreis der Babylonier und wird auch so fortgeführt. Die veränderten Positionen der Erdachse und Sternzeichen werden von der Astrologie nicht berücksichtigt, da sich in der Abfolge der Jahreszeiten und Natur nichts verändert.

Im Sternenhimmel sieht das aber anders aus – da verändert sich nämlich so einiges. Wegen der Anziehungskraft von Sonne und Mond verschiebt sich die Ausrichtung der Erdachse und die damit zusammenhängende Position der Sternzeichen. Alle 72 Jahre erneuert sich darum die Einteilung der Zeit für die Sternzeichen. Kannst du dich nicht mit deinem Sternzeichen identifizieren, solltest du nochmal checken, inwiefern sich die Konstellationen am Himmel verändert haben.

Jetzt weißt du, was es mit dem 13. Sternzeichen Schlangenträger auf sich hat. Du willst noch mehr spannende Fakten über Sternzeichen wissen? Bei uns erfährst du, welche Edelsteine zu deinem Sternzeichen passen.