Sternzeichen Schütze: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Wenn dein Sternzeichen Schütze ist, bist du hier genau richtig! Wir verraten dir alles zu den Eigenschaften, Stärken und Schwächen des Schützen. Was bringt der Schütze für Charakterzüge in Liebe und Karriere mit? Und was unterscheidet Schütze Männer und Schütze Frauen?

Der Schütze ist das neunte Sternzeichen im Tierkreis. Menschen, die zwischen dem 22. November und 21. Dezember geboren sind, haben das Sternzeichen Schütze. Typischerweise sind Schützen in ihren Eigenschaften optimistisch, freiheitsliebend und abenteuerlustig. Doch das hängt davon ab, ob du im Monat November oder Dezember Geburtstag hast. Was hat es also mit dem Schützen auf sich?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Schütze

Datum : 22. November bis 21. Dezember

: 22. November bis 21. Dezember Lateinischer Name : Sagittarius

: Sagittarius Element : Feuer

: Feuer Regierender Planet : Jupiter

: Jupiter Modalität : beweglich

: beweglich Promis: Britney Spears (02.12.1981), Taylor Swift (13.12.1989), Brad Pitt (18.12.1963)

Obwohl der Schütze zum Jahreswechsel Herbst-Winter gehört, ist nichts Deprimierendes an ihm. Denn der Schütze ist ein Feuerzeichen, das vom Planeten Jupiter regiert wird. Was das bedeutet? Das Sternzeichen Schütze ist so feurig, dass kaum Platz für seine Energie da ist. Unter dem Einfluss von Jupiter ist er ein mit dem Glück und Optimismus des Universums verbunden. Diese starke positive astrologische Energie macht das Sternzeichen Schütze wild und ungezwungen. Der Schütze jagt wortwörtlich den Sternen nach!

Eigenschaften des Schützen: So tickt das Sternzeichen

„Ich suche“ Das Motto des Schützen

Das Sternzeichen Schütze will im Leben etwas erleben. Wie das Motto des Schützen sagt, ist es dauerhaft auf der Suche nach neuen Abenteuern. Dabei sucht der Schütze nach nichts Bestimmtem, sondern einfach nach der größten Menge an Adrenalin. Das optimistische Feuerzeichen muss das Unbekannte erkunden, um sein Leben zu bereichern. Auch die eigenen Grenzen werden dabei ausgetestet – denn das Tierkreiszeichen Schütze möchte sich zum Maximum pushen. Negative Gedanken kennt der Schütze-Optimist nicht. Es liegt in den Charaktereigenschaften des Tierkreiszeichens, sich selbst für unschlagbar zu halten und sich herauszufordern.

Welche Stärken hat der Schütze?

Als abenteuerlustiger Optimist hat das Sternzeichen Schütze viel zu bieten. Das Feuerzeichen bringt gute Stimmung ins Haus und ist ein wahrer Partymacher. Mit ihrer optimistischen Einstellung schaffen es die Schützen, jeden zu motivieren und stecken Mitmenschen durch ihr Feuer an. Der Schütze mag es, Action um sich herum zu haben und die Freiheit zu spüren. Deswegen ist das Sternzeichen und der Aszendent Schütze auch so spontan. Das Feuerzeichen bindet sich nicht an Routinen oder Vorgaben, sondern genießt seine Freiräume. Der freiheitsliebende Schütze ist für jede Schnapsidee zu haben. Du willst einen spontanen Kurztrip machen? Der optimistische Schütze ist dabei!

Was sind die Schwächen vom Schützen?

Da das Sternzeichen Schütze so freiheitsliebend ist, lässt es sich nicht gerne einschränken. Mit festen Regeln und Abläufen kann der Schütze nicht gut umgehen, da er sich dann in seiner Freiheit angegriffen fühlt. Das Sternzeichen Schütze hat Angst vor der Abhängigkeit – es möchte abenteuerlustig und unbeschwert durchs Leben gehen. Deswegen handelt der Schütze oft unbedacht, überstürzt Entscheidungen und geht viele Risiken ein. Unter Einfluss von Jupiter reizt das Sternzeichen seine Glückssträhne oftmals aus. Der Schütze sollte seinen Optimismus nicht zu sehr ausreizen, bevor sein Glück in eine Pechsträhne umschlägt.

Der Schütze in der Liebe

In der Liebe mag der abenteuerlustige Schütze es exotisch und experimentell. Das Sternzeichen Schütze bindet sich nicht gerne an einen Mitmenschen, sondern hält an seinem Drang nach Freiheit fest. Mit den Eigenschaften eines Feuerzeichens ist der Schütze ein aufbrausender Partner. Auch in der Liebe sehnt sich der Schütze nämlich nach Abenteuern, Abwechslung und probiert gerne neue Dinge aus. Gleichzeitig braucht der Schütze Wärme und Zweisamkeit. Sollte das Tierkreiszeichen Schütze also die Wahl treffen, sich doch auf eine feste Beziehung einzulassen, muss er auf alle Fälle bespaßt werden. Wird es dem Schützen zu langweilig, sucht er anderweitig nach einem Abenteuer. Finde heraus, was das Liebeshoroskop zum Schützen sagt.

Welches Sternzeichen passt zu Schützen?

Der Schütze braucht ein Sternzeichen an seiner Seite, das genauso auf Feuer und Freiheit setzt. Was würde sich da besser anbieten als ein anderes Feuerzeichen aus dem Tierkreis? Mit einem Widder oder Löwen teilt der Schütze die Charaktereigenschaft der Leidenschaft. Aber auch die lebendigen Luftzeichen aus dem Tierkreis passen zum Schützen, denn sie sind genauso freiheitsliebend und abenteuerlustig wie er.

Diese Sternzeichen passen zum Schützen : Widder, Löwe, Zwilling, Wassermann, Waage

: Widder, Löwe, Zwilling, Wassermann, Waage Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Stier, Jungfrau, Skorpion, Krebs

Der Schütze in der Karriere

Optimistisch veranlagt, setzt sich das Sternzeichen Schütze in der Karriere hohe Ziele. Der Weg? Ungewiss. Nach seinen freiheitsliebenden Charaktereigenschaften plant der Schütze in der Karriere nicht voraus, sondern lässt sich von seinen spontanen Ideen und der Abenteuerlust reizen. Das Tierkreiszeichen probiert sich gerne in neuen Aufgaben aus und stellt sich jeder Herausforderung – seinem Wesen nach, kann es dabei nur als Gewinner hervorgehen. Von ihrem Ehrgeiz getrieben, sind die Schützen im Beruf extrem kritisch. Sie wollen Ergebnisse sehen, die ihrem Optimismus gerecht werden. Teamkollegen begegnen sie deshalb mit einer Ehrlichkeit und nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es um ihre Meinung geht. Für Kollegen kann das ganz schön anstrengend sein.

Schützen-Männer und Schützen-Frauen: Das unterscheidet sie

Schützen-Männer und Schützen-Frauen haben durch den Jupiter-Einfluss beide einen Hang Optimismus. Ihr Feuer leben sie aber auf unterschiedliche Weise aus. Männer des Sternzeichens Schütze sind vom Feuer getrieben – ihr Temperament lässt sie aktiv werden. Durch ihren fröhlichen Charakter werden sie zu warmherzigen Charmeuren und kommen bei Mitmenschen besonders gut an. Das nutzen sie, um ihre Freiheit in vollsten Zügen auszunutzen.

Die Schützen-Frauen strahlen ihr Feuer ganz natürlich aus. Ihr abenteuerlustiges Wesen macht sie verführerisch. Ihre Ausstrahlung kann einschüchtern und wirkt auf manche sogar eitel. Zudem ist die Schützen-Frau etwas bindungsfreudiger. Doch eins ist klar: In der Beziehung braucht die Schützen-Frau trotzdem ihre Freiheit.

Die Charakterzüge und Eigenschaften des Sternzeichens Schütze kennst du jetzt. Wie sieht es aber mit den anderen Sternzeichen aus dem Tierkreis aus? Wir verraten dir, wie das Tierkreiszeichen Steinbock tickt.