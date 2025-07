Monatshoroskop Schütze August 2025: Was bringen die Sterne?

Der August bringt laut Monatshoroskop für den Schützen eine Mischung aus Höhen und Tiefen mit sich. Unruhequelle ist vor allem Uranus, der im August immer wieder dein Horoskop durcheinanderwirbelt – und dabei sowohl positive als auch negative Ereignisse in dein Leben bringt. In der Gesundheit dürfen sich Schützen auf die stärkende Mondenergie verlassen. Doch der August bringt dem Schützen auch Herausforderungen.

Verlässt du dich zu sehr auf die Mondenergie, wirst du ganz schön kraftlos, sobald er dein Sternzeichen verlässt. Ob in der Karriere oder in der Liebe – überdenke deine Handlungen gut, denn impulsives Verhalten könnte dich aus der Balance bringen. Womit du im August genau rechnen musst, erfährst du hier.

Gesundheit des Schützen im August

Was erwartet das Sternzeichen Schütze im August in der Gesundheit?

In der Gesundheit erwartet das Sternzeichen Schütze im August laut Monatshoroskop ein energetischer, aber auch herausfordernder Monat. Schon am 3. August können Schützen neue Kraft tanken, wenn der Mond in dein Sternzeichen tritt. Das gibt dir genug Energie, um deine Abenteuerlust in vollen Zügen auszuleben, solange du dich nicht zu übereilten Aktionen verleiten lässt. Am 4. August bringt die Konstellation von Sonne und Mond dem Sternzeichen Schütze Vitalität, die du laut Horoskop perfekt in der Fitness einsetzen kannst. Aber Achtung: Besonders Schützen aus der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) sollten in der Gesundheit im August nach Monatshoroskop den Ausgleich zwischen Anstrengung und Entspannung beachten.

Treten Mars und Uranus am 8. August im Horoskop des Sternzeichens Schütze in Konstellation, treibt das deinen Tatendrang an, hier sollte der Schütze aufpassen, das der eigene Kampfgeist nicht zu Unfällen führt. Der Einfluss von Uranus könnte dich zum Ende des Monats am 24. August in der Fitness ungeduldig werden lassen und dich dazu verleiten, unnötige Risiken einzugehen – halte dich besser zurück. Kommt es im Monatshoroskop am 31. August schließlich zum Halbmond im Sternzeichen Schütze, wirst du merken, wie dich die Energie verlässt.

So sieht die Karriere des Schützen im August aus

Womit müssen Schützen im August in der Karriere rechnen?

Im August steht für Schützen laut Monatshoroskop eine klare Glücksphase in der Karriere an, denn Glücksplanet Jupiter unterstützt dich auf seiner direkten Laufbahn und bringt dir Erfolg. Treten Sonne und Merkur am 1. August jedoch in Konstellation, ist beim Schützen Vorsicht geboten – dein Sinn für objektive Einschätzungen könnte laut Horoskop getrübt werden. Besonders Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 1.12.) sollten im August in der Karriere laut Monatshoroskop darauf achten, offen für Meinungen deiner Kollegen zu sein. Das stärkt auch deine Beliebtheit im Team!

Am 8. August begünstigt die Konstellation von Mars und Uranus deine Fähigkeiten und unterstützt deinen Tatendrang – mit einer neuen Idee könntest du weit kommen. Arbeitest du sie selbständig aus, bringt Jupiter dem Schützen laut Monatshoroskop am 11. August einen großen Erfolg. Zum Monatsende mahnt das Horoskop den Schützen jedoch zur Zurückhaltung: Nach dem 24. August könnte Uranus in Verbindung mit der Sonnenenergie falsches Selbstvertrauen fördern. Als Schütze solltest du im Job nicht versuchen, deine Meinung durchzusetzen, wenn du falsch liegen könntest. Befolgst du die Hinweise des Monatshoroskops, beschert Jupiter dem Schützen am 27. August weitere Erfolge.

Glückstage des Schützen im August 15. August 2025 : Heute gelingt dir einfach alles.

: Heute gelingt dir einfach alles. 21. August 2025 : Der Mars bringt dir ordentlich Feuer.

: Der Mars bringt dir ordentlich Feuer. 30. August 2025: Mit dem Mond im Schützen bist du unbesiegbar.

Das sagt das Horoskop zur Liebe des Schützen

Was kommt im August in der Liebe auf den Schützen zu?

Wenn es nach dem Monatshoroskop geht, stehen die Sterne für Schützen in der Liebe im August sehr vielversprechend. Zu Beginn des Monats bringt die Mondenergie dem Schützen eine tiefere emotionale Ebene in dein Liebesleben. Vergesse diese Tiefe als Sternzeichen Schütze nicht, wenn Mars am 8. August in dein Horoskop tritt und für leidenschaftliche Momente sorgt. Aber Achtung: Besonders Schützen aus der zweiten Dekade (2.12. – 11.12.) sollten im August achtsam sein, um die Balance zwischen Feuer und Harmonie zu wahren. Vergebene Schützen können so im August auf eine sorglose Zeit in der Beziehung blicken, während Single-Schützen ihre Abenteuerlust ausleben.

Allerdings könnte es am 12. August laut Monatshoroskop durch die Mars-Mond-Konstellation in der Beziehung des Schützen zu Anspannungen oder Streit kommen. Bleib ruhig und suche eine friedliche Aussprache – das bringt dich und deine Partnerschaft weiter. Befolgst du diesen Rat, kündigt das Horoskop dem Schützen bereits zum 17. August wieder eine entspannte und harmonische Phase an. Vor der Uranus-Energie musst du dich als Sternzeichen Schütze am 24. August jedoch in Acht nehmen, denn deine innere Unruhe könnte deine Partnerschaft stören. Lässt du den Frust in der Liebe raus, könnte das sogar zur Trennung führen.

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im August für den Schützen vor

Wie du im Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze im August liest, erwartet dich eine Zeit voller neuer und starker Impressionen. Es ist deine Aufgabe, richtig mit den Energien des Augusts umzugehen. Allgemein gilt: Das Sternzeichen Schütze sollte es im August nicht übertreiben, nur weil es gerade gut läuft – halte lieber die Balance. Übertreibe es in der Fitness nicht, nimm Ratschläge und lasse deinen Frust nicht in der Liebe aus. Dann hast du im August nichts zu befürchten.