Jahreshoroskop 2025 Schütze: In der Gesundheit musst du auf diesen Punkt achten

Mit einem Blick ins neue Jahr wird für Schützen klar: Es ist Vorsicht geboten! Galt 2024 als Sonnenjahr noch als absolutes Glücksjahr für Schützen, ändert sich mit 2025 so einiges. Nur die Sterne wissen, was dein Zeichen im nächsten Jahr erwartet und mit welcher Einstellung du dich den kommenden Herausforderungen stellen solltest. Doch was ist in Gesundheit, Liebe und Karriere für dein Sternzeichen vorgesehen? Das Jahreshoroskop 2025 verrät es den Schützen.

Für das Venusjahr 2025 hat das Schicksal einen interessanten Weg für das Sternzeichen Schütze vorgesehen. Es wird garantiert nicht einfach werden, doch indem du dich an deine Schütze-typischen Eigenschaften hältst, kannst du dich den Hinweisen des Horoskops annehmen. Mache vor allem von deinem Optimismus Gebrauch, um aus Situationen und Begegnungen des Lebens das Beste zu machen. Doch was kommt laut Jahreshoroskop 2025 überhaupt auf das Sternzeichen Schütze zu?

Was hält das Jahreshoroskop 2025 für die Gesundheit des Schützen bereit?

Menschen vom Sternzeichen Schütze sind als friedliche und humorvolle Wesen bekannt, die das Leben nicht allzu ernst nehmen und sich immer gerne einen kleinen Spaß erlauben. Das Jahreshoroskop 2025 macht jedoch deutlich, dass die Gesundheit ein Bereich des Lebens ist, die Schützen lieber ernst nehmen sollten. Anfängliche Querschläger könnten dem Sternzeichen Schütze schon zu Jahresbeginn die Miese machen. Gerade Schützen aus der dritten Dekade (12.12. – 21.12.) sollten 2025 versuchen, so viel für die eigene Gesundheit zu tun, wie es geht. Vor allem eine gute Gesundheit schreibt das Jahreshoroskop dem Sternzeichen Schütze vor – schon kleinste Ausrutscher könnten deine Gesundheit negativ beeinflussen.

Von den Hürden, die das Jahreshoroskop auf dein Sternzeichen Schütze zukommen sieht, solltest du dir nicht deinen Optimismus nehmen lassen. Fühlst du dich am 11. Juni noch so schwach, solltest du das nicht auf deinen mentalen Zustand abfärben lassen – das kann nur nach hinten losgehen. Eine Chance auf bessere Gesundheit sieht das Jahreshoroskop vor allem in Mannschaftssport und der Energie deiner Mitmenschen, auch Begegnungen mit neuen Freunden können deiner Gesundheit guttun. Tritt die Sonne im November in dein Sternzeichen Schütze, wirst du dich wie neu geboren fühlen. Einen zusätzlichen Kraftschub verleiht dann auch Energieplanet Mars, der in deinem Sternzeichen vorbeischaut. Zeit, dich in Hochform zu bringen, lieber Schütze!

Die Glückstage des Schützen im Jahr 2025: 04. Februar 2025 : Eine Prise Glück erreicht dich.

: Eine Prise Glück erreicht dich. 22. November 2025 : Jetzt kann dein Sternzeichen nichts mehr aufhalten!

: Jetzt kann dein Sternzeichen nichts mehr aufhalten! 20. Dezember 2025: Eine Neuanschaffung macht sich bezahlt.

So sieht es 2025 bei Schützen im Job aus

Im Job könnten 2025 einige spannende Möglichkeiten auf Schützen zukommen. Das Jahreshoroskop sieht in jedem Fall eine positive Wendung in der Karriere des Schützen für das neue Jahr voraus. Allen voran liegt dies am Einfluss von Glücksplanet Jupiter, der dich beinahe das gesamte Jahr über vorantreibt. Planst du etwas, wird dir Jupiter garantiert beistehen – du kannst dich also voller Überzeugung an die Arbeit machen. Der Optimismus des Sternzeichens Schütze wird sich von Februar bis November bezahlt machen, wenn du in der Karriere ein kleines Upgrade erhältst. Trotzdem solltest du dich ins Zeug legen, wenn es um die Karriere geht – denn das Schicksal wird nicht einfach für dich übernehmen.

Mit Schützen aus der ersten Dekade (23.11. – 01.12.) spielt Merkur 2025 ein anstrengendes Wechselspiel, dass dich auch schonmal in die Röhre schauen lassen könnte. Sieht es am Anfang vom Venusjahr noch schlecht aus, geht es dann leicht bergauf, bevor Merkur vom 29. Oktober bis zum 9. November in deinem Sternzeichen steht. Du profitierst von Geistesblitzen aller Art und machst am Arbeitsplatz ordentlich Eindruck. Für Schützen sieht das Jahreshoroskop zwischen dem 11. und 31. Dezember sogar den absoluten Höhepunkt in der Karriere voraus – steht die Beförderung schon vor der Tür?

DAS erwartet den Schützen 2025 in der Liebe

Trotz Venusjahr könnte es sein, dass Schütze-Männer und Schütze-Frauen 2025 in der Liebe vorerst leer ausgehen. Zu Anfang des nächsten Jahres ist Mars noch auf seiner rückläufigen Bahn und macht es dem Sternzeichen Schütze in der Liebe eher schwer. Wer auf einen Neujahrs-Flirt voller Leidenschaft gehofft hat, sollte nicht allzu enttäuscht sein. Trotz vieler spannender Begegnungen ist für den Schützen nicht der richtige Partner dabei – doch davon solltest du dich nicht unterkriegen lassen. Schützen der zweiten Dekade (02.12. – 11.12.) werden im Laufe von 2025 laut Jahreshoroskop sowohl von Mars als auch Venus besucht – es braucht nur etwas Zeit. Bis zum November ist es möglich, dass Schützen ein relativ unerfülltes Liebesleben führen – erst dann tauchen die Bringer der Leidenschaft an deinem Himmel auf.

Für Schütze-Singles wird es ab dem 4. November heiß hergehen – möchtest du es besonders leidenschaftlich, solltest du dich nach einem Löwen oder Widder umsehen. Vergebene Schützen profitieren in der Leidenschaft bis zum Ende des nächsten Jahres von ihrem Charme in der Beziehung. Möchtest du deine Romantik auf ein neues astrologisches Level heben, solltest du jetzt zum Kavalier werden. In der Partnerschaft gibst du die Führung, doch versuche auch mal ein paar Positionswechsel – sie könnten deine Beziehung zu einem neuen Abenteuer werden lassen, wie es in deinem Sinn ist.

Jahreshoroskop 2025: Das Fazit für Schützen

Als Fazit lässt sich festhalten, dass deinem Sternzeichen Schütze ein – wenn auch etwas kompliziertes – Jahr voller neuer Erfahrungen und Chancen bevorsteht. Lässt du dich auf den Weg des Schicksals ein, können Schützen spätestens zum Jahresende von ihren Mühen Gebrauch machen. Achte vor allem auf deine Gesundheit, um das Jahr in die gewünschte Richtung zu leben und nutze deine Leidenschaft in Liebe und Beruf, um es zu neuen Höhen kommen zu lassen.

