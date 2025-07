Monatshoroskop Jungfrau August 2025: Das sagen die Sterne

Der August bringt für das Sternzeichen Jungfrau laut Monatshoroskop eine Zeit voller Höhen und Tiefen. Mit der rückläufigen Bewegung deines Herrscherplaneten Merkur wird das Sternzeichen Jungfrau gerade zu Beginn des Monats vor große Hürden gestellt. Seien es Gesundheit, Liebe oder Karriere – als Jungfrau musst du dich im August auf einige Probleme einstellen, die sich aber auch überwinden lassen.

Tritt die Sonne ab dem 22. August in das Sternzeichen Jungfrau, wendet sich das Blatt spürbar. Das Monatsende sieht eine sehr glückliche Zeit für dein Sternzeichen bevor. Welche Hürden es zuvor jedoch zu überwinden gilt, verrät das Monatshoroskop.

Die Gesundheit der Jungfrau im August

Was erwartet die Jungfrau laut Horoskop im August in der Gesundheit?

Der August stellt die Gesundheit der Jungfrau laut Monatshoroskop vor einige Herausforderungen. Vor allem der rückläufige Merkur sorgt im August bei der Jungfrau dafür, dass in der Gesundheit einiges schiefgehen kann – sei es durch abgesagte Arzttermine oder äußere Ablenkungen von deinem Fitnessprogramm. Selbst Jungfrauen aus der zweiten Dekade (03.09. – 12.09.) können in der Gesundheit mit ihrem Organisationstalent im August nichts ausrichten, wenn es nach dem Horoskop geht. Treten Mond und Saturn am 5. August in Konstellation, kannst du als Jungfrau nur durch frühes Handeln gegen die Hindernisse bestehen. Stärke deinen Vitaminhaushalt und dein Immunsystem, um Rückschläge zu vermeiden.

Auch mental solltest du dich schützen, denn diese Zeit könnte das Sternzeichen Jungfrau potenziell in ein Stimmungstief ziehen. Ändert Merkur ab dem 11. August die Richtung, geht es langsam bergauf. Ein deutlicher Wandel zeigt sich ab dem 22. August im Monatshoroskop der Jungfrau, wenn die Sonne in dein Sternzeichen eintritt und dir sowohl körperlich als auch mental neuen Auftrieb gibt. Hältst du dich jetzt an deinen Fitnessplan und mentale Therapien, erreichst du zum Monatsende ein neues Level.

Das sagt das Horoskop zur Karriere der Jungfrau

Womit müssen Jungfrauen im August in der Karriere rechnen?

Das Monatshoroskop deutet für die Jungfrau schwierige Zeiten in der Karriere im August an, besonders durch den rückläufigen Merkur bis zum 11. August. Selbst dein typisches Organisationstalent reicht in dieser Phase nicht aus, um die beruflichen Herausforderungen zu bewältigen. Besonders Jungfrauen aus der ersten Dekade (24.08. – 02.09.) müssen sich im August laut Horoskop auf Missverständnisse und eine angespannte Atmosphäre am Arbeitsplatz einstellen. To-Do-Listen können dir dabei helfen, den Überblick zu behalten. Mit der Bewegungsrichtung von Merkur wendet sich dann auch das Blatt in der Karriere der Jungfrau.

Deine Stärken wie Perfektionismus und Organisationstalent kommen wieder voll zur Geltung. Ab dem 21. August sorgt eine positive Konstellation von Mond und Merkur laut Horoskop für einen echten Karriereaufschwung beim Sternzeichen Jungfrau. Aufgaben fallen dir leichter, du glänzt mit Kommunikationsstärke und bemerkst wichtige Details, die dich weiterbringen. Tritt die Sonne am 22. August in dein Sternzeichen, sind Jungfrauen zur Vorsicht in der Karriere aufgerufen: Dein Erfolg könnte dir zu Kopf steigen, und du reagierst womöglich sensibler auf Kritik. Betrachte das lieber als Chance zur Weiterentwicklung anstatt als Angriff.

Glückstage der Jungfrau im August 16. August 2025 : Du kannst mal aufatmen.

: Du kannst mal aufatmen. 23. August 2025 : Mit dem Neumond in deinem Sternzeichen bist du unbesiegbar.

: Mit dem Neumond in deinem Sternzeichen bist du unbesiegbar. 27. August 2025: Ein Gespräch bringt dich weiter.

Die Liebe der Jungfrau im August

Was sieht das Horoskop im August für die Liebe der Jungfrau voraus?

Im Bereich Liebe verspricht der August für die Jungfrau laut Monatshoroskop die besten Aussichten, auch wenn kleinere Herausforderungen zu bewältigen sind. Durch den rückläufigen Merkur müssen Jungfrauen in der Liebe besonders auf ihre Kommunikation achten. Stehen Venus und Mond am 6. August in negativer Konstellation, könnten Jungfrauen Probleme damit haben, ihre Gefühle zu vermitteln – die kalte Schulter solltest du deinem Partner nicht zeigen. Besonders Jungfrauen aus der dritten Dekade (24.08. – 23.09.) müssen laut Horoskop im August darauf achten, die Handlungen ihres Partners nicht falsch zu interpretieren.

Ab dem 11. August kehrt mit der direkten Bewegung von Merkur Leichtigkeit in die Liebe der Jungfrau zurück. Mit Glücksplanet Jupiter gibt es am 12. August im Horoskop der Jungfrau starke Anzeichen für eine gute Partnerschaft und Liebe. Gerade Single-Jungfrauen könnten an diesem Tag ihren Traumpartner finden. In der zweiten Monatshälfte zeigen sich laut Horoskop außerdem Zeichen für Zuwendung und wertvolle Gesten deiner Liebsten. Steht die Sonne ab dem 22. August im Sternzeichen Jungfrau, strahlen die Sterne dann auch in der Liebe wieder besonders hell und kündigen eine neue Glücksphase an.

Fazit: Das sagt das Monatshoroskop der Jungfrau im August voraus

Wie du im Monatshoroskop lesen kannst, wird die Jungfrau im August in vielen Bereichen herausgefordert. Der rückläufige Merkur bringt dein Leben durcheinander und stört auch deine Kommunikationsgabe in der Liebe sowie Karriere. Übe dich in Geduld. Wendet sich der Merkur am 11. August, sollten Jungfrauen wieder mit dem typischen Training beginnen, sich ihrer selbst in der Karriere aber nicht zu sicher sein. Nehme Kritik an und bringe dich selbst auf den Erfolgskurs, den die Sterne der Jungfrau zum Monatsende versprechen.