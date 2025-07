Monatshoroskop Krebs August 2025: Das bringen die Sterne

Wie das Monatshoroskop verrät, hält der August für das Sternzeichen Krebs abwechslungsreiche Zeiten bereit. Mit Jupiter in deinem Sternzeichen Krebs steht dir ein weiterer Glücksmonat bevor, in dem dich viele Ereignisse erwarten, die trotz möglicher Herausforderungen einen positiven Ausgang haben dürften. Doch was erwartet dich im August konkret?

Besonders die Liebe rückt für den Krebs im August in den Fokus, denn Venus verweilt fast den gesamten Monat in deinem Sternzeichen und sorgt für aufregende Entwicklungen. Gleichzeitig ist Mars stark präsent, wenn auch ohne direkten Einfluss. Du solltest bei den Ereignissen des Augusts also vorsichtig und bedacht vorgehen, um das Beste aus dem Monat herauszuholen.

Gesundheit des Krebs im August

Was erwartet den Krebs laut Horoskop im August in der Gesundheit?

Der August bringt laut Monatshoroskop für den Krebs positive Entwicklungen in der Gesundheit, da Jupiter in deinem Sternzeichen steht. Doch Vorsicht: Mars-Einflüsse sind den ganzen Monat über stark und bereiten dir als sensibles Wasserzeichen oft Schwierigkeiten. Besonders Krebse aus der ersten Dekade (22.06. – 01.07.) müssen sich in der Gesundheit laut Monatshoroskop auf Herausforderungen einstellen. Mit Saturn am 8. August in deinem Horoskop, muss der Krebs standhaft bleiben, ob es um eine Ernährungsumstellung oder Sport geht. Dein Bauchgefühl könnte dir jetzt eher schaden.

Tritt der Mond am 18. August in dein Sternzeichen Krebs, könnten Nostalgie und ein mieses Bauchgefühl deine mentale Balance ins Wanken bringen. Hast du diese Phase überstanden, warnt dein Horoskop um den 21. August vor übermäßigem Optimismus, der beim Sternzeichen Krebs durch Pluto ausgelöst werden kann – überschätze dich nicht, sondern geh stattdessen Schritt für Schritt voran. Am 31. August kann der Krebs laut Monatshoroskop von der starken Mars-Energie profitieren und diese gezielt für sich nutzen.

Monatshoroskop für die Karriere des Krebs

Womit muss der Krebs laut Horoskop im August in der Karriere rechnen?

Im August befindet sich der Krebs in der Karriere im Aufstiegs-Modus, denn Jupiter fördert dein persönliches Glück. Doch auch wenn die Sterne auf deiner Seite sind, liegt es an dir, weiterhin hart zu arbeiten – der Erfolg kommt nicht von allein. Setze auf deine typischen Stärken, vor allem auf deine Kreativität: Bringe neue Ideen in deinen Job ein, probiere etwas Ausgefallenes und vertraue bei wichtigen Entscheidungen auf dein Bauchgefühl. Ab dem 16. August unterstützt Pluto laut Horoskop mit positiven Energien den Drang nach Veränderung des Sternzeichens Krebs.

Als Krebs aus der zweiten Dekade (02.07. – 12.07.) wird die Fantasie im Job laut Monatshoroskop im August zu deinem wichtigsten Werkzeug. Projekte kannst du im August erfolgreich angehen. Trotzdem solltest du vorsichtig sein: Überdenke deine Handlungen und wäge gut ab, welche Vorhaben sich wirklich lohnen. Gelingt es dir, deine Ideen in der zweiten Monatshälfte weiterzuverfolgen, kannst du als Sternzeichen Krebs mit zahlreichen Erfolgserlebnissen rechnen und wichtige Fortschritte in deiner Karriere erzielen.

Glückstage des Krebs im August 16. August 2025: Neptun schenkt dir romantische Stunden. 23. August 2025: Der Neumond fördert deine Kräfte. 30. August 2025: Mit Plutos Unterstützung erreichst du ein großes Ziel.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Krebs

Was erwartet den Krebs im August in der Liebe?

Die Liebe wird laut Monatshoroskop im August für den Krebs ein zweischneidiges Schwert. Liebesbotin Venus verweilt bis zum 25. August in deinem Sternzeichen, sodass die Liebe eine zentrale Rolle spielt. Doch neben schönen Momenten gibt es auch Herausforderungen: Am 1. August treten Venus und Neptun in eine schwierige Konstellation, was für Gefühlsschwankungen sorgen könnte. Vor allem Krebse aus der dritten Dekade (13.07. – 22.07.) spüren laut Horoskop eine emotionale Unruhe, die ungewohnt und verwirrend sein kann. Singles könnten plötzlich Gefühle für eine Person entwickeln, die bisher keine Rolle spielte, während vergebene Krebse mit Unsicherheiten in der Beziehung konfrontiert werden könnten. Was zu tun ist?

Spreche ehrlich über deine Emotionen anstatt alles in dich hineinzufressen. Schaffst du es, dir über deine eigenen Gefühle klar zu werden, sieht das Liebeshoroskop des Krebs ab dem 12. August deutlich besser aus: Neptun sorgt für Geborgenheit und Zuneigung in Beziehungen. Wenn die Venus am 25. August schließlich dein Sternzeichen Krebs verlässt, kehrt wieder Ruhe in dein Liebesleben ein – nach den vielen turbulenten Wendungen dürfte sich jetzt ein stabiler Status quo einstellen.

Fazit: Darauf muss sich das Sternzeichen Krebs im August einstellen

Der August wird für das Sternzeichen Krebs laut Horoskop zwar ein Glücksmonat, birgt aber auch Herausforderungen. Halte in der Gesundheit an deinen Zielen fest, nutze deine Fantasie im Job und versuche, dir in der Liebe über deine schwankenden Gefühle klar zu werden. So wird es dir als Sternzeichen Krebs gelingen, im August einige Erfolge zu erzielen.