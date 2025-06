Sternzeichen Krebs: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Wenn dein Sternzeichen Krebs ist, bist du hier genau richtig! Denn es gibt viel, was du unbedingt über dein Sternzeichen wissen solltest. Was haben Krebse für Eigenschaften? Und wie tickt das Tierkreiszeichen in Liebe und Karriere? Wir erklären dir, was es mit dem Sternzeichen Krebs auf sich hat.

Der Krebs ist das vierte Sternzeichen im Tierkreis und ist ein Wasserzeichen. Das Symbol vom Sternzeichen Krebs sind die entgegengerichteten Scheren der Krebse. Dem Sternzeichen Krebs werden Menschen zugeordnet, die zwischen dem Datum 22. Juni und 22. Juli geboren wurden – sie gelten als fürsorglich und empfindsam. Wie gefühlvoll die Krebse wirklich sind, hängt von ihrem Geburtsmonat Juni oder Juli ab. Was hat es nun also mit dem Tierkreiszeichen Krebs auf sich?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Krebs

Datum : 22. Juni bis 22. Juli

: 22. Juni bis 22. Juli Lateinischer Name : Cancer

: Cancer Element : Wasser

: Wasser Regierender Planet : Mond

: Mond Modalität : Kardinal

: Kardinal Promis: Angela Merkel (17.07.1954), Meryl Streep (22.06.1949), Selena Gomez (22.07.1992)

Obwohl das Sternzeichen Krebs zur Jahreszeit Sommer gehört, ist das Tierkreiszeichen kein Energie-Träger oder Feuerzeichen. Ganz im Gegenteil handelt es sich beim Sternzeichen Krebs um ein tiefgründiges Wasserzeichen. Das Element Wasser macht den Krebs einfühlsam, emotional und sensibel – also das Höchste aller Gefühle. Unter den Tierkreiszeichen und Wasserzeichen hat der Krebs eine gesonderte Stellung. Er ist genauso empfindsam wie Skorpion und Fische, wird dazu aber noch vom Mond regiert. Der Mond hat eine besonders starke astrologische Wirkung auf die Gefühle des Krebses. Außerdem ist der Krebs ein Kardinalzeichen. Was das bedeutet? Der Krebs kann auch anders als sanft.

Eigenschaften des Krebs: So tickt das Sternzeichen

„Ich fühle“ Das Motto des Krebses

Das Motto des Krebses sagt schon alles – bei diesem Sternzeichen stehen die Gefühle an oberster Stelle. Menschen vom Sternzeichen Krebs fühlen ihre eigenen Gefühle und die Gefühle ihrer Mitmenschen intensiv nach. Um sich im Alltag zurechtzufinden, vertraut das Sternzeichen Krebs auf seine innere Mitte. Er ist sich stets im Klaren darüber, wie es ihm selbst geht und was er benötigt, um sich besser zu fühlen – genauso bei seinen Mitmenschen. Das Wohlergehen anderer liegt dem Krebs als Wasserzeichen extrem am Herzen. Deswegen ist das Sternzeichen Krebs ein fürsorglicher Familienmensch. In seinen Eigenschaften ist der Krebs freundlich, harmonisch und zuvorkommend: ein People-Pleaser.

Was sind die Stärken vom Krebs?

Dem fürsorglichen Krebs ist wichtig, dass seine Mitmenschen gut behandelt werden. Da er so einfühlsam ist und die Gefühle anderer nachspürt, kann er mit seinem Verhalten perfekt für Harmonie und positive Stimmung sorgen. Durch dieses Einfühlungsvermögen fühlen sich andere Tierkreiszeichen in der Nähe der Krebse immer wohl – denn sie wissen ihre Freundlichkeit und reinen Herzen zu schätzen. Das sensible Wesen des Sternzeichens Krebs ist seine größte Stärke und sollte auf keinen Fall mit Schwäche verwechselt werden! Die Verbundenheit zu seinen Gefühlen kann das Wasserzeichen künstlerisch in seiner Kreativität ausdrücken – egal ob Malerei, Literatur oder Musik.

Was sind die Schwächen eines Krebses?

Auch die Schwächen des Krebses haben mit seinen Gefühlen zu tun. Denn da Krebse so sehr auf ihre Mitmenschen fixiert sind, zeigen sie ihre eigenen sensiblen Gefühle in der Öffentlichkeit kaum. Vor allem zeigt sich das Tierkreiszeichen Krebs nicht gerne verletzlich. Krebse sind zurückgezogen und schüchtern, da sie so in ihr Inneres gekehrt leben – auf andere wirken diese Charaktereigenschaften distanziert und kühl. Doch irgendwann bringt das Runterschlucken der Gefühle nichts mehr und es kommt zum großen Knall. Die Überempfindlichkeit führt zu Gefühlsschwankungen und Gefühlsausbrüchen. Das launenhafte Verhalten der Krebse ist eine weitere Schwäche.

Die Krebse in der Liebe

Harte Schale, weicher Kern – so ist das Sternzeichen Krebs in der Liebe. Da er seine Gefühle so selten zum Ausdruck bringt, fällt es anderen Tierkreiszeichen schwer, zum Krebs vorzudringen. Denn der Krebs ist eher ein verschlossenes Wasserzeichen. Dabei träumt das Sternzeichen Krebs eigentlich von der großen Liebe und dem einzig wahren Partner! Denn der fürsorgliche Krebs ist ein wahrer Romantiker. In der Beziehung sucht der Krebs nach einer tiefen Verbindung zu seinem Partner und hält absolut nichts von flotten Abenteuern. Er möchte sich in der Beziehung mit seinem Einfühlungsvermögen einem auserwählten Partner widmen und dieser seine Loyalität und Geborgenheit schenken. Dann kommt es vor allem zu romantischen Abenden mit Wein, Kerzenschein und jeder Menge körperlicher Nähe. Doch welches Sternzeichen ist das Perfect Match vom Krebs?

Welche Sternzeichen passen zum Krebs?

Der feinfühlige Krebs braucht ein Sternzeichen an seiner Seite, das gut mit Emotionen und Sensibilität umgehen kann. Mit einem energetischen, temperamentvollen Feuerzeichen sind Krebse also an der völlig falschen Adresse. Die Wasserzeichen Fische und Skorpion passen sehr gut zum Krebs, da sie ähnlich tiefgründige Erwartungen an die Liebe stellen. Aber auch zu den stabilen Erdzeichen fühlt sich der Krebs hingezogen. Diese erzwingen nichts vom Krebs und wissen sein romantisches Wesen zu schätzen.

Diese Sternzeichen passen gut zum Krebs : Stier, Skorpion, Fische, Steinbock

: Stier, Skorpion, Fische, Steinbock Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Löwe, Widder, Schütze, Wassermann

Die Krebse in der Karriere

Als fürsorgliches und empfindsames Sternzeichen ist die Karriere keine Priorität des Krebses. Er macht sich am Arbeitsplatz für ein gutes Klima stark und verbreitet positive Vibes. Konkurrenzkampf kennt das Sternzeichen Krebs nicht. Eher wird er seinen Teamkollegen unter die Arme greifen und hilfreiche Tipps geben, da er sich so gut in ihre Lage und Konflikte einfühlen kann. Ernste Angelegenheiten und Krisengespräche meidet der sensible Krebs. Das macht es ihm schwer, für sich selbst und eventuelle Ziele einzustehen.

Krebs-Frauen und Krebs-Männer: Was unterscheidet sie?

Krebs-Frauen tun alles, um ihre Mitmenschen und Familie glücklich zu machen. Geht es anderen schlecht, stehen sie ihm mit Rat und Tat zur Seite. Ihr Einfühlungsvermögen setzen Krebs-Frauen gekonnt ein, um ihren Liebsten allen möglichen Support zu bieten. Dabei kann die Krebs-Frau ziemlich anhänglich werden und vergisst manchmal, ihren Mitmenschen den nötigen Freiraum zu lassen.

Auch Krebs-Männer nehmen sich gerne zurück. Sowohl in emotionaler als auch materieller Hinsicht und vergessen sich selbst dabei allzu oft. Das kann in einer starken Unzufriedenheit resultieren, wenn der Krebs-Mann von seinen Mitmenschen nicht in Geborgenheit aufgefangen wird. Deswegen ist es wichtig, dass der Krebs-Mann sich auch mal Zeit für sich selbst nimmt.

FAQ zum Sternzeichen Krebs:

In welchem Monat ist das Sternzeichen Krebs? Das Sternzeichen Krebs ist zwischen dem 22. Juni uns 22. Juli zugeordnet. Vor allem der Juli wird mit dem Krebs assoziiert. Wie ist der Charakter des Sternzeichens Krebs? Krebse sind feinfühlige Menschen, sie gelten als sensibel und hängen sehr an ihrer Familie und ihren Freunden. Welche Sternzeichen passen zum Krebs? Das Perfekt Match des Krebs sind die Wasserzeichen Fische und Skorpion. Auch der Stier passt zum Krebs

Jetzt weißt du alles über das einfühlsame und launenhafte Sternzeichen Krebs. Doch wie sieht es mit den anderen Tierkreiszeichen aus? Finde heraus, was die Schwächen und Stärken des Sternzeichens Löwe sind.