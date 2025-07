Monatshoroskop Stier August 2025: Was bringen dir die Sterne?

Im August erwartet das Sternzeichen Stier laut Monatshoroskop eine Zeit voller Chancen und Herausforderungen. Durch den rückläufigen Merkur sind Stiere dazu aufgefordert, in Gesundheit und Karriere ein paar Veränderungen vorzunehmen. Befolgst du die Ratschläge des Horoskops, kannst du die Hürden um August überwinden. Auch in der Liebe läuft laut Horoskop im August nicht alles wie geschmiert – doch eine große Wende steht bevor.

Günstige Energien der Venus fördern im August die Romantik des Sternzeichens Stier. Insgesamt verspricht der August für Stiere eine spannende Zeit voller Wachstum – wenn du bereit bist, aktiv an dir zu arbeiten und neue Wege einzuschlagen. Was dich im August erwartet, erfährst du im Monatshoroskop.

Die Gesundheit des Stiers im August

Was erwartet den Stier laut Monatshoroskop im August in der Gesundheit?

Im August kann das Sternzeichen Stier laut Monatshoroskop in Sachen Gesundheit auf eine glückliche Wende hoffen. Als Erdzeichen bleibst du zwar ruhiger gegenüber der rückläufigen Bewegung des Merkurs, jedoch könnten unterbewusste Probleme auftreten. Vor allem bei Stieren aus der dritten Dekade (10.05. – 20.05.) sorgt das laut Horoskop für Unzufriedenheit, die sich im August negativ auf deine mentale Gesundheit auswirkt. Versuche, deine Blockaden mit einem intensiven Fitnessprogramm zu lösen, das auch deine mentale Stabilität fördert. Läuft Merkur ab dem 11. August wieder direkt, geht es beim Sternzeichen Stier auch geistig wieder bergauf.

Einen deutlichen Gesundheitsschub können Stiere laut Horoskop am 14. August erwarten, wenn der Mond in deinem Sternzeichen steht und dich mit neuer Kraft ausstattet. Disziplin im Sport bringt dich weiter: Mit der besonders positiven Konstellation von Saturn und Mond am 21. August erreicht das Sternzeichen Stier eine starke körperliche und psychische Widerstandskraft. Gönne dir dennoch ein paar Pausen, um deine mentale Gesundheit nicht zu strapazieren.

Das passiert dem Stier in der Karriere

Womit müssen Stiere im August laut Horoskop in der Karriere rechnen?

In der Karriere des Sternzeichens Stier sieht es im August laut Monatshoroskop insgesamt vielversprechend aus, auch wenn dich einige Hürden erwarten. Unter der rückläufigen Bewegung des Merkurs werden Stiere stark gefordert, besonders im Denken und bei deinen Umgang mit materiellen Themen. Die erste Herausforderung bringen Sonne und Merkur am 1. August im Horoskop des Stiers mit sich: Konzentriere dich nicht zu sehr auf deine subjektive Einstellung. Indem du deinen Blickwinkel erweiterst und Anstöße von anderen in Betracht ziehst, kann es jobmößig beim Stier im August besser laufen. Besonders Stiere aus der zweiten Dekade (01.05. – 09.05.) sind im August in der Karriere nach Horoskop dazu aufgefordert, sich auf andere Sichtweisen einzulassen.

Der 12. August bringt durch eine positive Merkur-Konstellation für Stiere eine Phase, in der du besonders gute Leistungen abrufen kannst. Mit deinem Menschenverstand kannst du Probleme jetzt im Team lösen und neue Perspektiven annehmen. Zum Monatsende ruft das Monatshoroskop zur Vorsicht: Eine Konstellation deines Herrscherplaneten Venus kündigt an, dass du harte Arbeit am 27. August besser anderen überlassen solltest. Fokussiere dich als Sternzeichen Stier lieber auf deine Kreativität, die von Neptun begünstigt wird.

Glückstage des Stiers im August 8. August 2025 : Deine Geduld zahlt sich aus.

: Deine Geduld zahlt sich aus. 16. August 2025 : Ein Ratschlag hilft dir weiter.

: Ein Ratschlag hilft dir weiter. 25. August 2025: Heute wird es romantisch.

Das sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Stiers

Was kommt im August in der Liebe auf den Stier zu?

In der Liebe sieht es für das Sternzeichen Stier im August insgesamt besonders gut aus – Venus befindet sich auf ihrer direkten Laufbahn und fördert Romantik sowie Leidenschaft. Dennoch startet der Monat holprig: Am 1. August weist eine kritische Konstellation zwischen Venus und Saturn auf mögliche Unzufriedenheit im Liebesleben hin. Vergebene Stiere sollten jetzt offene Kommunikation fördern, während Single-Stiere den Weckruf annehmen sollten, um sich ins nächste Abenteuer zu stürzen. Laut Horoskop könnten Stiere aus der ersten Dekade (21.04. – 30.04.) sich in der Liebe über eine Wende freuen.

Am 14. August verhilft die Mond-Energie dem Stier zu einem romantischen Aufschwung: Sie steigert deine Sensibilität und Sinnlichkeit und bringt neue Leidenschaft in dein Liebesleben. Kommt es am 20. August zu einer vorteilhaften Venus-Konstellation, sollten Stiere die Liebe laut Monatshoroskop feiern. Für Single-Stiere bringt das Horoskop spätestens am 26. August einen bedeutenden Wendepunkt. Durch eine erneute Konstellation von Venus und Saturn könnte sich ein nächster Schritt entwickeln.

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im August für den Stier voraus

Der August bringt dem Sternzeichen Stier laut Monatshoroskop eine dynamische Mischung aus Herausforderungen und glücklichen Momenten. In Gesundheit und Karriere sollten sich Stiere im August damit auseinandersetzen, mentale Blockaden durch Sport und neue Perspektiven zu lösen. In der Liebe sorgt die Energie der Venus im Verlauf des Monats für Leidenschaft und neue Möglichkeiten. Nutze den August als Sternzeichen Stier, um in allen Lebensbereichen über dich hinauszuwachsen und deine Stärken bewusst einzusetzen.