Sternzeichen im Mai: Was macht sie aus?

Insgesamt gibt es zwölf Sternzeichen im Tierkreis. Diese sind in ihre eigenen Zeitabschnitte eingeteilt. Welches Sternzeichen du bist, erschließt sich aus dem Stand der Sonne an deinem Geburtstag, doch auch der Mond ist für dein astrologisches Bild von Bedeutung. Dein Tierkreiszeichen ergibt sich somit auch aus der Position im monatlichen Mondzyklus. Welchen Einfluss der Geburtsmonat Mai auf die Charaktereigenschaften deines Sternzeichens hat, verraten wir dir.

Den Monat Mai teilen sich die Tierkreiszeichen Stier und Zwillinge. Schon an den zugehörigen Elementen der Sternbilder lässt sich ihre Verschiedenheit erkennen. Das Sternzeichen Stier ist ein Erdzeichen und damit sehr bodenständig. Im Gegenteil gehört das Sternzeichen Zwillinge zum Element Luft und eher aufbrausend. Aber was hat der Monat Mai mit der Verschiedenheit der beiden Tierkreiszeichen Stier und Zwilling zu tun?

Mai-Sternzeichen – DAS verrät der Monat über dich

Der Mai ist ein Monat des Umschwungs. Nicht nur von der Jahreszeit Frühling zum Sommer, sondern auch aus astrologischem Blickwinkel. Das erklärt auch die Unterschiede zwischen den Tierkreiszeichen Stier und Zwillinge. Während die astrologischen Umstände im April so richtig in Fahrt kommen, pendeln sich die Tierkreiszeichen im Mai eher Richtung Ausgeglichenheit. Doch das bedeutet nicht, dass es bei den Sternbildern Stier und Zwilling im Mai zum absoluten Stillstand kommt. Ganz im Gegenteil! Der Mai erzeugt bei den Sternzeichen der Mai-Geborenen ein Gleichgewicht zwischen innerer Aufgewecktheit und Bodenständigkeit.

Sternzeichen Stier: 01. Mai bis 21. Mai

Bist du Anfang Mai geboren, gehörst du zum Sternzeichen Stier. Das zweite Tierkreiszeichen geht vom 21. April zum 21. Mai. Anfang Mai steht der Stier als leidenschaftliches Sternzeichen unter dem Einfluss der Venus und genießt das Leben in vollen Zügen. In dieser Charaktereigenschaft bleibt der Stier standhaft. Damit es nicht zum Übermaß kommt, weist sich der bodenständige Stier als Erdzeichen im Mai aber in seine eigenen Schranken. Um an seine Ziele zu kommen, setzt der Stier weniger auf sinnliche Verführung als auf Disziplin und Routine, die ihn an seine bodenständige Ader erinnern. Auf diese Weise gelingt dem Sternbild auch auf der Karriereleiter der Aufschwung.

Sternzeichen Zwillinge: 22. Mai bis 31. Mai

Für die Ende-Mai-Geborenen kommt als Sternzeichen nur der Zwilling infrage. Das Tierkreiszeichen Zwilling gilt vom 21. Mai zum 21. Juni. Die Charaktereigenschaften des Sternbilds Zwilling lassen sich als genaue Umkehrung des Stiers lesen. Wo der Stier auf Stabilität und Kontrolle setzt, testet der Zwilling gerne seine eigenen Grenzen aus. Denn dieses Tierkreiszeichnen sieht das Leben gelassen und nimmt es mit Humor. Die Charaktereigenschaften des Zwillings sprechen für sich: Agilität, Unberechenbarkeit und Neugier. Um nicht über die Stränge zu schlagen, muss sich das Tierkreiszeichen Zwilling im Mai auch mal etwas Luxus gönnen und den eigenen Ausgleich erzwingen.

