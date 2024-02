Sternzeichen im April: Mit IHNEN ist nicht zu spaßen!

Wenn du alles über dein Sternzeichen wissen willst, solltest du am besten bei deinem Geburtsmonat anfangen. Er gibt dir eine erste Idee über dein Tierkreiszeichen und deine Charakterzüge. Denn die monatlichen Mondzyklen bestimmen dein wahres Wesen. Für die April-geborenen ist das besonders wichtig. Jeweils zwei Tierkreiszeichen teilen sich einen Monat. Obwohl sie sich in ihren tiefgründigeren Charaktereigenschaften deutlich unterscheiden, verbindet sie eine gemeinsame Basis. Was verrät der Monat April also über dein Sternzeichen?

Dein Monat April teilen sich die Sternzeichen Widder und Stier. Wegen ihrer ähnlichen Symbole könnte man die Tierkreiszeichen für relativ gleich halten, doch schon in ihrem Basiswesen gibt es einen klaren Unterschied. Das Feuerzeichen Widder setzt zielstrebig auf Kampfgeist, das Erdzeichen Stier bleibt lieber bodenständig. Warum die beiden Sternbilder sich dennoch ähneln und was das mit dem April zu tun hat, verraten wir dir.

April Sternzeichen – DARUM macht der Monat sie gefährlich

Mit dem April beginnt der Frühling: Eine Jahreszeit voller Glücksgefühle und Wiedererwachen. Der fröhliche Frühling müsste seine Sternzeichen humorvoll und leichtlebig machen, könnte man denken. Stattdessen lässt der April ganz andere Charakterzüge der Tierkreiszeichen aufblühen. Denn mit den April-Sternzeichen ist nicht zu spaßen! Das geht auf die regierenden planetarischen Mächte im Monat April zurück. Während der Widder unter dem Einfluss des Mars und Pluto steht, hat sich der Stier der Venus verschrieben. Was das bedeutet? Bei den April-Sternbildern gibt es ein heftiges Zusammenspiel von Ehrgeiz und Verführung.

Sternzeichen Widder: 01. April bis 20. April

Wenn du Anfang April geboren bist, ist dein Sternzeichen Widder. Das erste Tierkreiszeichen geht vom 21. März zum 20. April. Damit steht der Widder repräsentativ für den April. Während das Sternzeichen Widder im März vollständig auf Kriegsfuß steht, kommt im April ein frischer Wind hinzu. Von den typischen Charaktereigenschaften – zielstrebig, selbstbewusst, furchtlos – lässt das Sternbild Widder auch im April nicht ab. Der Widder ist ein besonders willensstarkes Sternzeichen. Im April setzt der Widder zudem gerne alles auf eine Karte: Risiko geht das Tierkreiszeichen gerne ein. Mit diesem Charakterzug kommt das Sternzeichen fast immer ans Ziel. Den wilden Lebensstil setzt du als Widder auch auf der nächsten Party um.

Sternzeichen Stier: 21. April bis 30. April

Als später April-Geborener bist du Sternzeichen Stier. Das Tierkreiszeichen Stier gilt vom 21. April bis zum 21. Mai. Der Stier ist damit das zweite Sternzeichen im Tierkreis. Anders als der Widder sind die Charakterzüge des Sternbilds Stiers weniger aufbrausend – es sei denn, sie stürzen sich ins Gefecht. Denn auch das Sternzeichen Stier ist sehr willensstark. Typische Charaktereigenschaften des April-Stiers sind seine Sturheit, Sinnlichkeit und seine Bodenständigkeit. Was das heißt? Das Tierkreiszeichen Stier genießt den Luxus des Lebens und setzt seine Reize gerne ein, um den eigenen Lebensstandard zielstrebig zu verbessern. Doch kommt es zur Provokation, sieht der Stier Rot. Dann kommt das sonst so ausgeglichene Sternzeichen dem wilden Widder gefährlich nahe.

Jetzt weißt du alles über die willensstarken April-Sternzeichen Widder und Stier.