Sternzeichen im März: Was zeichnet sie aus?

Kaum ein Monat hat so eine starke Aussagekraft über seine Sternzeichen wie der März. Du willst alles über dein Sternzeichen erfahren? Dann solltest du am besten bei deinem Geburtsmonat anfangen. Denn hier findest du die grundlegenden Informationen zu deinem Tierkreiszeichen. Zwar ist kein Monat eindeutig nur einem Sternzeichen zugeordnet, doch gibt es immer ein dominantes Tierkreiszeichen pro Monat – und das liegt an der zeitlichen Einordnung. Du musst also darauf achten, ob du Anfang oder Ende März geboren bist. Doch was hat es mit den März Sternzeichen auf sich?

Den März teilen sich die Fische mit dem Widder. Hier gibt es eine Besonderheit: Obwohl die Fische den zeitlich größeren Anteil am Monat März haben, ist der Widder wesentlich März-typischer! Doch auch das Wasserzeichen wird in seinen Charaktereigenschaften vom März beeinflusst. Wir erklären dir, wie die Charaktereigenschaften der März Sternzeichen vom Monat verändert werden.

Monat März: DAS verrät er über die Sternzeichen

Kaum zu glauben: Der März war mal der erste Monat unseres Kalenders, bis er vom Januar abgelöst wurde. Heute ist er der dritte Monat des Jahres und geht auf eine vielsagende Geschichte zurück. Denn der März hat einen starken Zusammenhang mit Kriegsereignissen. Er ist nicht nur nach dem Kriegsgott Mars sowie den planetaren Ereignissen des Monats benannt, sondern ist auch der Monat, in dem einige Kriege aufgenommen wurden. Ziemlich eindeutig, was das für die Sternzeichen im Tierkreis bedeutet.

Sternzeichen Fische: 01. März bis 20. März

Wenn du Anfang März geboren bist, gehörst du zum Sternzeichen Fische. Das Tierkreiszeichen Fische zieht sich vom 19. Februar bis zum 20. März und ist das zwölfte Sternzeichen im Tierkreis. Gemäß den Wasserzeichen handelt es sich in den Charaktereigenschaften um ein emotionales, tiefgründiges und sensibles Tierkreiszeichen. Während die Februar-Fische einen engen Draht zu ihren Emotionen haben, sieht das bei den März-geborenen etwas anders aus. März-Fische verschließen sich eher vor ihren Gefühlen und behalten diese für sich. In puncto Ehrgeiz und Ambition lassen die März-geborenen stattdessen tief blicken. Mit Kampfgeist nehmen sie sich, was sie wollen!

Sternzeichen Widder: 21. März bis 31. März

Der Widder ist das typische März-Sternzeichen im Tierkreis. Wenn du Ende März Geburtstag hast, bist du ein waschechter Widder. Das Sternzeichen Widder geht vom 21. März bis zum 20. April und ist das erste Sternzeichen im Tierkreis. Im Gegensatz zum gefühlvollen Wasserzeichen Fische wird das Feuerzeichen Widder dem März in allen Punkten gerecht – allen voran bei den Charaktereigenschaften. Denn Widder sind extrem schlagfertig, durchsetzungsfähig und schrecken vor keinem Kampf zurück! Wenn du kein Widder bist, solltest du dich vor diesem Tierkreiszeichen auf jeden Fall in Acht nehmen. Denn Widder sind unberechenbar. Auf der Karriereleiter klettern sie deswegen oft und schnell an die Spitze.

Jetzt weißt du alles über die März-Sternzeichen Fische und Widder und ihre offensichtlichen Charaktereigenschaften. Auch die anderen Sternzeichen aus dem Tierkreis werden von ihrem jeweiligen Monat beeinflusst. Wie es mit dem Widder im April weitergeht, verraten wir dir hier.