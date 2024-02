Sternzeichen im Juni: Mehr Gemeinsamkeiten als du denkst!

Um einen Überblick von deinem Horoskop zu gewinnen, lohnt sich zu aller erst ein Blick auf deinen Geburtsmonat. Wenn du im Juni Geburtstag hast, bist du hier genau richtig! Zwar bestimmt in erster Linie die genaue Position der Sonne über dein Sternzeichen, doch auch der Punkt des monatlichen Mondzyklus ist von Bedeutung. Über diesen wurde die Einteilung des Jahres in Monate nämlich überhaupt erst bestimmt. So kommen wir auf den Geburtsmonat Juni zurück. Wir verraten dir, welchen Einfluss der Juni auf dein Sternzeichen hat.

Als Juni-Geborener bist du entweder Sternzeichen Zwillinge oder Krebs. Die beiden Tierkreiszeichen sind von Grund auf verschieden. Während Zwillinge als Luftzeichen aufbrausend und gesellig sind, ziehen sich die Krebse als Wasserzeichen eher in ihre harte Schale zurück. Doch im Juni verbindet die beiden Tierkreiszeichen eine entscheidende Sache! Welchen Einfluss hat der Monat Juni also auf die Sternzeichen Zwillinge und Krebs?

Monat Juni – DESWEGEN verbindet er die Sternzeichen

Die aufkommende Sommersonnenwende bringt die Sternzeichen Zwilling und Krebs auf einen gemeinsamen Nenner der Charaktereigenschaften. Das astrologische Sternenbild sorgt im Juni für eine zunehmende Annäherung des Luftzeichens und Wasserzeichens. Während das Tierkreiszeichen Zwilling normalerweise immer in Bewegung und der Krebs eher in sich gekehrt ist, ändert sich dies im Juni. Denn die Nähe zu Freunden, Familie und anderen Mitmenschen ist sowohl dem Zwilling als auch Krebs extrem wichtig. Beide Sternzeichen richten sich gerne nach den Bedürfnissen anderer, haben dabei aber eine völlig andere Herangehensweise.

Weitere interessante Sternzeichen-Themen:

Sternzeichen im Januar: Wirklich so kalt und frostig?!

Sternzeichen im März: Was zeichnet sie aus?

Sternzeichen im Mai: Was macht sie aus?

Sternzeichen Zwillinge: 01. Juni bis 21. Juni

Als Juni-Geborener vom Anfang des Monats bist du ein Zwilling. Das Sternzeichen Zwilling zieht sich vom 21. Mai bis zum 21. Juni und ist das vierte Tierkreiszeichen. Als Luftzeichen ist der Zwilling in seinen Charaktereigenschaften extrem aufgeschlossen und extrovertiert – das zeigt sich auch in seinem Umgang mit Mitmenschen. Der extrovertierte Zwilling liebt die Abwechslung, den Austausch und das gemeinsame Ausprobieren von neuen Aktivitäten. Im Juni ist das Sternzeichen Zwilling wesentlich mehr auf das Miteinander fokussiert. Seine Freunde, Familie und Beziehung betrachtet der Zwilling daher als oberste Priorität. Als Luftzeichen fällt ihm die Abwechslung zwischen verschiedenen Freundesgruppen leicht. Der Anpassungscharakter des Luftzeichens Zwilling wird daher aber oft zum falschen Spiel.

Sternzeichen Krebs: 22. Juni bis 30. Juni

Wenn du Ende Juni Geburtstag hast, bist du vom Sternzeichen Krebs. Der Krebs geht vom 22. Juni bis zum 23. Juli und ist das vierte Tierkreiszeichen. In seinen Charaktereigenschaften unterscheidet sich der Krebs stark vom Luftzeichen Zwilling. Er ist sentimental, ruhig und auf der stilleren Seite des Lebens verortet. Woran das liegt? Der Krebs wird vom Mond beeinflusst, der die Emotionen des Sternzeichens wesentlich tiefer und intensiver als bei anderen Tierkreiszeichen ausprägt. Im Hinblick auf seine Mitmenschen, die für den Krebs eines der wichtigsten Aspekte des Lebens sind, sind diese Charaktereigenschaften ein großer Pluspunkt. Anders als der Zwilling ist der Krebs kein Stimmungsmacher, doch er kann sich wie kein anderes Tierkreiszeichen in andere hineinfühlen.

Du weißt jetzt über die wichtigsten Fakten und Charaktereigenschaften von den Sternzeichen Zwilling und Krebs Bescheid. Willst du wissen, wie es um die anderen Tierkreiszeichen steht? Wie es mit den Juli Sternzeichen weitergeht, erfährst du hier.