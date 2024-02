Sternzeichen im Januar: Wirklich so kalt und frostig?!

Du willst alles über dein Sternzeichen wissen? Dann solltest du am besten bei deinem Geburtsmonat anfangen. In erster Linie gibt es die Monate zwar, um unser Jahr zeitlich einteilen zu können, doch unser astrologisches Jahr wird mit Blick auf Monate ebenfalls um einiges klarer. Ursprünglich wurden die Monate nämlich über die einzelnen Mondphasen und Mondzyklen definiert – und auch diese zeichnen dich mit ihren zugeordneten Tierkreiszeichen und Charaktereigenschaften aus. Was hat es also mit den Sternzeichen des Monats Januar auf sich?

Viele denken, dass der Januar einzig und allein dem Steinbock gehört. Doch der Steinbock ist nicht das einzige Sternbild im Januar. Wenn du im Januar Geburtstag hast, bist du entweder Sternzeichen Steinbock oder Sternzeichen Wassermann. Die beiden Tierkreiszeichen teilen zwar ihre Bodenständigkeit, sind sonst aber ziemlich verschieden. Obwohl ihr äußeres Wesen sich sehr ähnelt, könnten die tiefgründigeren Charaktereigenschaften der beiden Sternzeichen nicht unterschiedlicher sein. Wir verraten dir, was der Januar damit zu tun hat.

Sternzeichen Januar – DAS verrät dein Monat über dich

Der Januar ist der erste Monat im Jahr und gehört zur Jahreszeit Winter. Deswegen könnte man annehmen, Januar Tierkreiszeichen wären grundsätzlich egoistisch und kalt. Diese Charaktereigenschaften treffen jedoch eher selten auf den Steinbock oder Wassermann zu. Die Sternbilder des Monats Januar teilen vor allem ihren Ideenreichtum und die Charaktereigenschaft der inneren Gelassenheit. Steinbock und Wassermann sind beides ehrgeizige Sternbilder, leben den Ehrgeiz aber anders aus. Beide Tierkreiszeichen sind nicht das, was der Monat Januar auf den ersten Blick vermuten lässt.

Sternzeichen Steinbock: 01. Januar bis 20. Januar

Der Steinbock ist das 10. Sternzeichen im Tierkreis. Das Tierkreiszeichen Steinbock wird dem 22. Dezember bis zum 20. Januar zugeordnet. Damit dominiert der Steinbock den Anfang bis Mitte Januar. Der Januar heißt dem Ehrgeiz der Steinböcke zum neuen Jahr richtig ein. Vom Boost des Neubeginns lässt sich das Tierkreiszeichen Steinbock meistens mitreißen. Der ehrgeizige Steinbock schafft es dabei trotzdem, locker und bodenständig zu bleiben. Um ihre Ideen zu teilen, treten Steinböcke gerne mit anderen Tierkreiszeichen in Kontakt.

Sternzeichen Wassermann: 21. Januar bis 31. Januar

Das Sternzeichen Wassermann ist Nummer 11 von insgesamt 12 Tierkreiszeichen. Die Periode des Wassermanns geht vom 21. Januar bis zum 19. Februar eines Jahres. Hast du gegen Ende Januar Geburtstag, bist du ein Wassermann. Das Tierkreiszeichen Wassermann gilt als innovativ, ehrgeizig und bodenständig. Der Januar bringt das Sternzeichen Wassermann auf den Höhepunkt der Ideen – er nimmt den frischen Wind des Jahres auch zum Ende des Monats noch mit! Der Egoismus des Januars ist hier also eher übereifriger Antrieb.

Die Tierkreiszeichen des Monats Januar kannst du jetzt einschätzen und weißt, was den Steinbock vom Wassermann unterscheidet. Welche Sternzeichen zum Monat Februar gehören, verraten wir dir hier.