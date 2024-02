Sternzeichen im Februar: DAS macht sie aus!

Mit Blick auf dein Sternzeichen gibt es nichts Wichtigeres als deinen Geburtsmonat. Warum das so ist? Dein gesamtes Horoskop basiert auf der Phase des Jahres, in dem dein Sternbild am präsentesten ist – und zwar dem Geburtsmonat. Die Aufteilung des Jahres in Monate richtet sich nämlich nach den Mondzyklen. Astrologinnen bestätigen deswegen die kosmische Wirkung des Mondes auf die Charaktereigenschaften deines Tierkreiszeichens. Was macht also die Sternzeichen im Monat Februar aus?

Wie jedem Monat sind auch dem Februar zwei verschiedene Tierkreiszeichen zugeteilt. Wenn du im Februar Geburtstag hast, bist du entweder Sternzeichen Wassermann oder Sternzeichen Fische. Auf den ersten Eindruck haben die beiden Tierkreiszeichen ziemlich viel gemeinsam – doch das stimmt nicht! Obwohl die Sternbilder gerne mit dem Element Wasser assoziiert werden, sind nur die Fische ein Wasserzeichen. Der Wassermann ist hingegen ein Luftzeichen. Wie der Februar die beiden Sternzeichen trotzdem verbindet, verraten wir dir.

Februar-Sternzeichen – SO wirst du vom Monat beeinflusst

Der Februar ist einer der wichtigsten Monate im Jahr – wenn nicht gar der besonderste Monat überhaupt. Eine lange Zeit hat es den Februar per Definition überhaupt nicht gegeben, später wurde er mit nur 23 Kalendertagen zum letzten Monat im Jahr. Heute kommt der Februar nicht nur an zweiter Stelle im Kalender, sondern ist auch vom Schaltjahr betroffen. Das hat große Auswirkungen auf die Tierkreiszeichen! Im Februar werden die Sternbilder nämlich stark beeinflusst. Den Wassermann und die Fische macht das emotional und freiheitsliebend.

Sternzeichen Wassermann: 01. Februar bis 19. Februar

Wenn du Anfang Februar geboren bist, ist dein Sternzeichen Wassermann. Der Wassermann zieht sich vom 21. Januar zum 19. Februar und ist das elfte Tierkreiszeichen. Laut Astrologinnen ist der Wassermann als Luftzeichen innovativ, freiheitsliebend und distanziert. Im Februar sieht es mit der letzteren Charaktereigenschaft etwas anders aus, denn der Monat macht die Wassermänner sehr emotional. Das Sternbild zeigt sich von den Eindrucken des Lebens schnell ergriffen. Die Gefühle des Tierkreiszeichens spielen sogar eine so große Rolle, dass sich der Wassermann intensiv mit ihnen auseinandersetzt – gerne auch mit Unterstützung von Freunden und Familie.

Sternzeichen Fische: 20. Februar bis 29. Februar

Das Sternzeichen Fische zieht sich vom 20. Februar zum 20. März. Wenn du Ende Februar Geburtstag hast, bist du also Fische, das zwölfte Tierkreiszeichen unter den Sternbildern. Auch hier stehen die Emotionen im Mittelpunkt der Charaktereigenschaften des Tierkreiszeichens. Dem Element Wasser angehörig, sind die Fische von Natur aus leidenschaftlich, inspirierend und verträumt. Der Februar verstärkt diese Charaktereigenschaften sehr. Astrologinnen beschreiben die Fische darum oft als überreagierend. Gleichzeitig sorgt ihre Inspiration für eine starke kreative Ader. Emotionen lassen sich schließlich am besten über Kunst ausdrücken.

Wie der Februar die Sternzeichen Wassermann und Fische in ihren Charaktereigenschaften beeinflusst, weißt du nun. Aber wie sieht es laut Astrologinnen mit den anderen Tierkreiszeichen aus? Was der Monat März über die Sternbilder aussagt, erklären wir dir hier.