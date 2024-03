Sternzeichen Stier: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Wenn du das Sternzeichen Stier bist, hast du dir folgende Vorurteile bestimmt schon mal anhören müssen: Stiere sind stur und müssen immer recht haben! Aber ist das wirklich so? Was sind die Eigenschaften und Charakterzüge des Tierkreiszeichens Stier? Wie tickt der Stier in der Liebe und Karriere?

Das Sternzeichen Stier ist das zweite Sternbild im Tierkreis. Stiergeborene haben vom 21. April bis zum 21. Mai Geburtstag und sind Erdzeichen. Darum gilt das Sternzeichen Stier als beständig, geduldig und naturverbunden. Wie stark die Charaktereigenschaften ausgeprägt sind, hängt von deinem Geburtsmonat April oder Mai ab. Das Symbol des Stiers ist ein Kreis mit zwei Hörnern, die aus einem darüberliegenden Halbkreis geformt sind. Aber was hat es im Großen und Ganzen mit dem Sternzeichen Stier auf sich?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Stier

Datum : 21. April bis 21. Mai

: 21. April bis 21. Mai Lateinischer Name : Taurus

: Taurus Element : Erde

: Erde Regierender Planet : Venus

: Venus Modalität : Festes Zeichen

: Festes Zeichen Promis: Gigi Hadid (23.04.1995), David Beckham (02.05.1975), Megan Fox (16.05.1986)

Das Sternzeichen Stier ist das genaue Abbild seines zugeordneten Geburtsmonats und Jahreszeit. Als Erdzeichen sind Stiere besonders bodenständig und gelten als Fels in der Brandung. Das Tierkreiszeichen Stier ist in seiner Modalität ein festes Zeichen. Was das bedeutet? Stiere brauchen eine Routine. Gleichzeitig sind Stiere genauso sanftmütige und naturverbundene Seelen, wie der Frühling es vermuten lässt. Der regierende Planet Venus macht das Sternzeichen Stier zur äußeren und inneren Schönheit. Denn das Tierkreiszeichen Stier legt hohen Wert auf die schönen Dinge des Lebens und das äußert sich in seinem sinnlichen Wesen.

Eigenschaften des Stiers: So tickt das Sternzeichen

„Ich habe“ Das Motto des Stiers

Das Sternzeichen Stier ist typischerweise bodenständig, naturverbunden, sinnlich und mag es nicht, sich zu verbiegen. Vor allem kommt das im Geburtsmonat Mai zu Ausdruck, in dem das Tierkreiszeichen Stier innerlich in seinen Eigenschaften aufblüht. Der Stier weiß genau, wer er ist und was er der Welt zu bieten hat. Deswegen gehen Sternzeichen und Aszendent Stier sehr selbstbewusst durchs Leben und schaffen es, andere durch ihre pure Präsenz zu beeindrucken. In der Ruhe liegt die Kraft, an der sich andere Sternzeichen aus dem Tierkreis orientieren können.

Das Sternzeichen Stier mag es laut Astrologinnen vor allem, sich naturverbunden zu fühlen und verträumt in die Ferne zu blicken. Denn es handelt sich um Genussmenschen, die die Lebenslust spüren und viel Wert auf Luxus legen. Das meint nicht immer hochpreisige Dinge, sondern auch die wertvollen kleinen Dinge des Lebens. Seine Freunde und Familie betrachtet der Stier als eine der höchsten Prioritäten und hält ihnen die Treue. Vor allem schätzt das Sternzeichen Stier laut Astrologinnen gutes Essen und Qualität. Dass der Stier aber auch materialistisch veranlagt ist, lässt sich nicht leugnen.

Was sind die Stärken eines Stiers?

Als Fels in der Brandung und Ruhepol ist die Stärke des Sternzeichens Stier klar: seine Geduld und Strapazierfähigkeit. Der Stier hat immer ein offenes Ohr für seine Mitmenschen und kann gute Ratschläge geben. Durch ihr routiniertes Handeln und diszipliniertes Denken haben sie für jedes Problem eine Lösung parat. Diese Charaktereigenschaften machen den Stier zu einem sehr zuverlässigen Sternzeichen. Seine Loyalität macht den Stier außerdem extrem vertrauenswürdig. Vertraust du dem Stier ein Geheimnis an, wird dieser es um jeden Preis mit ins Grab nehmen. Eine weitere Stärke des Stiers ist seine Hartnäckigkeit, die durch die Disziplin geformt wird. Hat das Tierkreiszeichen Stier sich etwas in den Kopf gesetzt, wird es auf alle Fälle durchgezogen. Der Wille des Erdzeichens ist in Stein gemeißelt.

Was sind die Schwächen vom Stier?

Weil der Stier so sehr auf Routinen angewiesen ist, sind Veränderungen seine absolute Red Flag. Denn als Erdzeichen kann der Stier sich nicht an neue Situationen anpassen. Er bemüht sich stets darum, den Status Quo aufrechtzuerhalten und leidet unter einer gewissen Kontrollsucht. Wird man seinem Willen nicht gerecht, bekommt man die Sturheit des Stiers zu spüren. Unter dem Einfluss der Venus ist der Stier so harmoniebedürftig, dass er jeglichen Streit und Diskussionen meidet. Das kann allerdings leicht zu Problemen im Alltag führen. Ist der Stier einmal gereizt, gibt es kein Halten mehr. Auf andere wirken diese Eigenschaften wie Faulheit. Eine weitere Schwäche des Stiers ist sein Materialismus, der das Tierkreiszeichen sehr anspruchsvoll, eifersüchtig und schwer zufriedenzustellen macht.

Der Stier in der Liebe

Auch in der Liebe ist der Stier beständig und vor allem sinnlich. Das Sternzeichen Stier mag keine One-Night-Stands, sondern stabile Beziehungen voller Hingabe. Diese harmoniebedürftige Seele sehnt sich in der Partnerschaft nach Sicherheit und braucht keine Komplikationen oder Risiken. Darum entwickelt sich das Tierkreiszeichen Stier häufig zum treuen People-Pleaser. Für gewöhnlich setzt das Erdzeichen Stier auf eine lange Kennenlernphase. Hat der Stier sich erst einmal für seinen Partner entschieden, hält er beständig an ihm fest und schenkt ihm seine ganze Sinnlichkeit und Treue. Unter dem Einfluss der Venus geht es dabei nicht selten verführerisch zu. Potenzielle Partner können sich über die Hingabe des Stiers vom Element Erde freuen – vor allem im Sexleben. Trotzdem wird der Stier schnell eifersüchtig. Erfahre hier, was das Liebeshoroskop zum Sternzeichen Stier sagt.

Welche Sternzeichen passen zum Stier?

Das Sternzeichen Stier braucht einen Partner, der seine gemütliche und sinnliche Art zu schätzen weiß. Die anderen Erdzeichen Jungfrau und Steinbock passen perfekt zum Stier, da sie seinem Perfektionismus entgegenkommen und seine Hingabe teilen. Auch die tiefgründigen Wasserzeichen passen gut zum Stier – genau wie er sehnen sie sich nach einer stabilen und intensiven Beziehung.

Diese Sternzeichen passen zum Stier : Jungfrau, Steinbock, Krebs, Skorpion

: Jungfrau, Steinbock, Krebs, Skorpion Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Schütze, Widder, Zwilling, Wassermann

Der Stier in der Karriere

Ohne Fleiß, kein Preis – das weiß das Sternzeichen Stier. In der Karriere ist der Stier ein wahres Arbeitstier und bleibt sich selbst treu. Durch seine Eigenschaften Disziplin, Routine und Zuverlässigkeit kommt er durch Arbeit zum Ziel. Das Erdzeichen beweist sich als tatkräftiger Mitarbeiter. Für den Karriereaufstieg übereilt der Stier nichts, sondern arbeitet sich Schritt für Schritt ans Ziel. Selbst auf der Spitze der Karriereleiter ruhen sich Sternzeichen und Aszendent Stier nicht aus: mit strukturiertem und überdachtem Handeln kreiert das Erdzeichen ein Arbeitsumfeld nach seinem Willen.

Stier-Mann und Stier-Frau: Das unterscheidet sie

Der Stier ist ein sinnliches, beständiges und geduldiges Sternzeichen mit eisernem Willen. Wie unterschiedlich verhält sich das aber bei Stier-Frauen und -Männern? Der Stier-Mann ist an seine Prinzipien und Routinen gebunden. Ihm ist wichtig, das alles nach rechten Dingen zugeht. Kann er beständig auf seinen gewohnten Ablauf bauen, lässt ihn das vollkommen aufblühen.

Die Stier-Frau ist wesentlich sinnlicher als der Stier-Mann. Mit einer Veränderung kann sie besser umgehen, priorisiert Harmonie und Frieden aber nochmal höher. Sie ist ein wesentlich größerer Genussmensch, was sie gleichzeitig aber auch materialistischer macht. Die Stier-Frau ist laut Astrologinnen eifersüchtiger als der Stier-Mann.

Jetzt weißt du, was es mit dem sinnlichen Sternzeichen Stier und seinen Eigenschaften auf sich hat und wie das Tierkreiszeichen in Liebe und Karriere tickt. Wie es im Tierkreis beim Sternzeichen Zwilling aussieht, erfährst du hier.