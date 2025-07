Monatshoroskop Fische August 2025: Was bringen die Sterne?

Wenn es nach dem Monatshoroskop geht, hält der August eine sehr emotionale Zeit für das Sternzeichen Fische. Verantwortlich für das Gefühlschaos des Sternzeichens Fische sind vor allem die Mars-Energie und die rückläufige Bewegung deines herrschenden Planeten Neptun, die dich im August stark beeinflussen. Doch wie wird der August konkret verlaufen?

Im August wird es die Aufgabe des Sternzeichens Fische, mit deinen eigenen Gefühlen ins Reine zu kommen und Klarheit zu schaffen. Anspannungen von Mars solltest du abbauen, dich selbst priorisieren und auch mal die Initiative ergreifen.

Gesundheit des Sternzeichens Fische im August

Was erwartet das Sternzeichen Fische im August in der Gesundheit?

Laut Monatshoroskop startet das Sternzeichen Fische mit einer Gesundheit wie neugeboren in den August. Schon am 3. August bringt Mars-Energie den Fischen einen Vitalitäts-Boost. Aber Achtung: Findest du keinen Ausgleich, droht die Gefahr von innerer Anspannung. Besonders Fische aus der zweiten Dekade (1.03 – 10.03.) sollten die Energie nutzen, um aktiv die Gesundheit zu fördern – sei es durch sportliche Aktivitäten oder die Intensivierung des Trainingsplans. Mit dem neuen Antrieb hast du alle Fähigkeiten, um gesundheitlich voranzukommen.

Am 10. August kann der Mond im Sternzeichen Fische laut Monatshoroskop allerdings zu einem Energieabfall führen: Unruhige Nächte und ein ausgelaugtes Gefühl könnten ein herber Rückschlag sein. Doch keine Sorge, nach ein paar Tagen wird deine Energie Schritt für Schritt zu dir zurückfinden. Zudem mahnt die Saturn-Energie am 16. August im Horoskop des Sternzeichens Fische zu Eigeninitiative, um auf die Beine zu kommen und die Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Andernfalls droht insbesondere in der zweiten Monatshälfte ein steiler Bergab-Weg – passives Verhalten bringt dich hier nicht weiter.

Das sagt das Monatshoroskop zur Karriere der Fische

Womit müssen Fische im August in der Karriere rechnen?

Das Monatshoroskop zeigt auf, dass Fische es in der Karriere im August lieber etwas langsamer angehen lassen sollten – setze deine Prioritäten mal anders. Die Mars-Energie kann ab Anfang August im Berufsleben der Fische zu Anspannung führen. Als sensibles Wasserzeichen wird die Mars-Energie hier eher zum Hindernis. Besonders Fische der ersten Dekade (19.02. – 29.02.) könnten im August Schwierigkeiten haben, klar und konzentriert zu arbeiten. Im August kann es den Fischen in der Karriere helfen, sich die Kommentare anderer nicht zu Herzen zu nehmen, sondern die Lage selbst zu beeinflussen.

Nutze als Sternzeichen Fische deine kreativen Fähigkeiten, um neue Wege und Ideen vorzuschlagen, die frischen Wind in den Job bringen. Am 14. August, wenn der Mond und Pluto in Konstellation treten, warnt das Monatshoroskop vor möglichen Krisengesprächen am Arbeitsplatz. In hitzigen Situationen ist es besser, dich zurückzuhalten, um deine innere Balance zu wahren. Wenn zum Ende des Monats durch Venus im Horoskop die sensible Seite der Fische betont wird, solltest du dich am 27. August von harter Arbeit lösen. Gebe belastenden Aufgaben lieber an andere Kollegen und konzentriere dich auf dein persönliches Wohlbefinden.

Glückstage der Fische im August 3. August 2025 : Jetzt startest du richtig durch!

: Jetzt startest du richtig durch! 8. August 2025 : Neptun verschafft dir in der Liebe Klarheit.

: Neptun verschafft dir in der Liebe Klarheit. 30. August 2025: Heute schwebst du auf Wolke Sieben.

So sieht es im August in der Liebe der Fische aus

Was sagt das Horoskop den Fischen im August in der Liebe voraus?

Im August befindet sich dein herrschender Planet Neptun auf seiner rückläufigen Bahn und stellt das Sternzeichen Fische in der Liebe auf die Probe. Die Mars-Energie macht dich angespannt und leidenschaftlich, während der rückläufige Neptun Verwirrung in deine Gefühle bringt. Diese gegensätzlichen Einflüsse können besonders Fische der dritten Dekade (11.03. -20.03.) im August in ein Gefühlschaos stürzen. Am 5. August tritt Neptun in eine negative Konstellation mit dem Mond, was deine Unsicherheit in der Liebe verstärkt. Finde einen Weg, um dir Klarheit über deine Beziehung zu verschaffen.

Am 12. August können Fische ihre sensible Seite nutzen: Verbringe Zeit mit deinem Partner oder nutze als Fische-Single die Möglichkeit, neue Bekanntschaften zu machen. Ab der zweiten Monatshälfte könnte es in der Liebe für Fische laut Monatshoroskop besonders schön werden, etwa ab dem 21. August, wenn Mond und Neptun in eine positive Konstellation treten. Der Venus-Einfluss verstärkt ab dem 27. August dann die Romantik und Erotik im Liebesleben der Fische. Zeige deine romantische und feinfühlige Seite, doch achte als Sternzeichen Fische zum Monatsende des Augusts darauf, deinen Partner nicht auszunutzen.

Fazit: Darauf muss sich das Sternzeichen Fische im August einstellen

Der August wird für das Sternzeichen Fische ein anspruchsvoller Monat mit glücklicher Wende, wenn du die Tipps des Monatshoroskops richtig umsetzt. Baue überschüssige Energie durch Sport ab und lasse dich in der Gesundheit nicht gehen, wenn es im Leben zu viel wird. Setze in der Karriere auf kreative Fähigkeiten und manövriere mit Vorschlägen aus der Krise, während du in der Liebe neue Bekanntschaften machst.