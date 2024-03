Sternzeichen Fische: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Fische sind schwer zu durchschauen? Dafür sorgen die einzigartigen Charaktereigenschaften des Sternzeichens! Wir verraten dir, wie das Sternzeichen Fische tickt. Was sind die Stärken und Schwächen vom Sternzeichen Fische? Und wo liegen die Unterschiede zwischen der Fische-Frau und dem Fische-Mann?

Das Sternzeichen Fische ist das zwölfte im Tierkreis. Menschen, die zwischen dem 20. Februar und 20. März geboren sind, haben das Sternzeichen Fische. Zu den typischen Eigenschaften der Fische gehört ihr Einfühlungsvermögen, ihre Fantasie und die Hilfsbereitschaft. Doch das hängt ganz davon ab, ob du im Monat Februar oder März geboren bist. Was hat es also mit dem Tierkreiszeichen Fische auf sich?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Fische

Datum : 20. Februar bis 20. März

: 20. Februar bis 20. März Lateinischer Name : Pisces

: Pisces Element : Wasser

: Wasser Regierender Planet : Neptun, Jupiter

: Neptun, Jupiter Modalität : beweglich

: beweglich Promis: Rihanna (20.02.1988), Lena Gercke (29.02.1988), Daniel Craig (02.03.1968)

Fische sind typische Wasserzeichen im Tierkreis. Was das bedeutet? Das Sternzeichen Fische wird von seinen Emotionen geleitet und verfügt über ein starkes Einfühlungsvermögen. Anders als die anderen Wasserzeichen Krebs und Skorpion wird das Tierkreiszeichen Fische nicht von einer mysteriösen Aura umgeben oder lebt in Zurückgezogenheit. Dafür sind sowohl der Umschwung vom Winter zum Frühling als auch die astrologischen Einflüsse verantwortlich. Unter der Kraft von Planet Jupiter strömt das Sternzeichen Fische vor Lebendigkeit. Der Neptun macht die Fische gefühlvoll und schenkt ihnen reichlich Fantasie. Die bewegliche Modalität der Fische unterstützt diese Eigenschaften: Das Sternzeichen mag die Veränderung und ist anderen Menschen gegenüber offen.

Eigenschaften der Fische: So tickt das Sternzeichen

„Ich verbinde“ Das Motto der Fische

Als Wasserzeichen legen die Fische viel Wert auf eine emotionale Verbindung zu ihren Mitmenschen. Sie verlassen sich weniger auf ihren Verstand als auf ihr Bauchgefühl. Das Sternzeichen Fische kann durch seine Empfindsamkeit intuitiv auf die Gefühle von Mitmenschen reagieren. Geht es darum, andere Menschen besser fühlen zu lassen, zeigen sich Fische einsatzbereit. Ihrer Hilfsbereitschaft sind keine Grenzen gesetzt. Das Sternzeichen Fische mag es, viel für seine Mitmenschen zu geben und eine intensive Beziehung zu ihnen aufzubauen. Ihre Wünsche machen die Fische unter Einfluss von Neptun sehr verträumt.

Was sind die Stärken vom Sternzeichen Fische?

Die Eigenschaften des feinfühligen Sternzeichens Fische sprechen für sich. Als Sternzeichen mit starkem Einfühlungsvermögen können Fische die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen genau erkennen. Ihre Hilfsbereitschaft macht sie zu guten und selbstlosen Freunden. Immer wieder sind Fische als tolle Zuhörer zur Stelle, denen sich andere mit Problemen und Sorgen anvertrauen können. Durch ihre verträumte Art und Kreativität geben sie inspirierende Ansätze. Es gibt kaum einen Menschen, bei dem die Fantasie der Fische nicht anschlägt. Sie schaffen es, ihre Mitmenschen zum Lachen zu bringen und lassen ihre Sorgen vergessen. Auch selbst lässt sich das Sternzeichen Fische nicht unterkriegen! Im Wasser muss es zielstrebig vorwärtsgehen. Ihr Bauchgefühl lenkt das Tierkreiszeichen Fische in die richtige Richtung.

Welche Schwächen hat das Sternzeichen Fische?

Als Wasserzeichen sind Emotionen die größte Schwäche der Fische – denn bei ihnen kommt es nie zum Stillstand. Mit dem Element Wasser verbunden, tendiert das Tierkreiszeichen Fische zu Gefühlsschwankungen. Bei Wasserzeichen mit hoher Empfindsamkeit sind Gefühlsausbrüche praktisch vorprogrammiert. Fische reagieren nahezu übersensibel auf andere Menschen und fühlen sich schnell angegriffen. Grund für die hohe Sensibilität ist die Psyche des Tierkreiszeichens Fische. Da sie intuitiv auf ihr Bauchgefühl vertrauen, überdenken Fische ihr eigenes Handeln nur selten. Verträumt in ihrer eigenen Welt lebend, sind Fische oft planlos und chaotisch. Sie lassen schwimmen in ihrem eigenen Tempo voran, egal was in ihrem Umfeld vor sich geht.

Die Fische in der Liebe

In der Liebe halten Fische nicht wirklich gezielt Ausschau nach ihrem Traumpartner. Sie sind offen für das, was das Leben ihnen bringt. Ihr natürliche Fantasie und Kreativität lässt die Fische automatisch flirty wirken. Als Wasserzeichen können Fische andere Menschen sehr gut einschätzen und wissen, was sie von ihrem Gegenüber erwarten können. Hat der Fisch bei einem potenziellen Partner ein gutes Bauchgefühl, schlägt er intuitiv zu und geht aufs Ganze. Mit seinem Einfühlungsvermögen gelingt es den Fischen, eine stabile und langjährige Beziehung aufrechtzuerhalten.

Seinem Partner zuliebe schluckt das Sternzeichen Fische viel herunter – es möchte keine Probleme machen und Auseinandersetzungen um jeden Preis verhindern. Doch das Tierkreiszeichen Fische setzt auf Gleichstellung! Basiert die Beziehung nicht auf Emotionen, schwimmt der Fisch einfach davon. Hier erfährst du, was das Liebeshoroskop zum Sternzeichen Fische sagt.

Welches Sternzeichen passt zu Fische?

Das Sternzeichen Fische braucht einen Partner mit viel Einfühlungsvermögen an seiner Seite. Ansonsten ist die Gefahr zu hoch, dass Fische sich in der Beziehung ausnutzen lassen. Die Wasserzeichen Krebs und Skorpion können die Gefühle der Fische gut lesen und wissen ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen. Hingegen können robuste Erdzeichen den Fischen die starke Schulter bieten, die sie zum Anlehnen brauchen.

Diese Sternzeichen passen zu Fische : Krebs, Skorpion, Steinbock, Jungfrau

: Krebs, Skorpion, Steinbock, Jungfrau Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Wassermann, Widder, Löwe, Schütze

Die Fische in der Karriere

Je nachdem, was das Sternzeichen Fische sich in der Fantasie für seine Karriere vorstellt, variieren auch die Charaktereigenschaften. Entweder lässt sich der Fisch verträumt treiben oder schwimmt zielstrebig voran. In beiden Fällen kommt die Empfindsamkeit des Wasserzeichens zum Vorschein: Fische reagieren im Beruf sehr sensibel auf ihre Mitmenschen und machen sich für ein angenehmes Arbeitsklima stark. Im Team reagiert das sensible Tierkreiszeichen Fische zwar gut auf andere, doch die Kritik anderer Menschen macht ihm zu schaffen. Brennt es an anderer Stelle, kann der Fisch mit seinem Einfühlungsvermögen perfekt reagieren. Seine Hilfsbereitschaft wird von Neptun mit viel Fantasie unterstützt: So hat der Fisch häufig kreative Ideen um Konflikte in der Karriere zu lösen.

Fische-Frau und Fische-Mann: Das sind die Unterschiede

Bei Fische-Frauen und Fische-Männern sind so manche Eigenschaften verschieden stark ausgeprägt. Die Basis der Wasserzeichen teilen sich zwar beide, leben die Emotionalität aber unterschiedlich aus. Die Fische-Frau hat eine besonders sensible Seite. Ihr sind ihre Mitmenschen so wichtig, dass sie die eigenen Emotionen zurückstellt. Nach außen wirkt die Fische-Frau unnahbarer als sie eigentlich ist. Mit ihrer Hilfsbereitschaft kann sie andere perfekt umsorgen. Kommt es bei ihrem Gegenüber jedoch zu Wutausbrüchen, wird die Fische-Frau garantiert um sich schlagen.

Der Fische-Mann verkörpert die chaotische Seite des Sternzeichens. Hier meint es Neptun häufig zu gut mit der Fantasie. Ist er in einem Moment noch so verträumt, wird er im nächsten nicht zögern, seinen Mitmenschen die wildesten Ideen und Geschichten aus dem Leben mitzuteilen. Das macht die Fische-Männer zu ungehaltenen Labertaschen. Dafür wissen Fische-Männer aber mit Romantik zu überzeugen.

Über die Eigenschaften des Sternzeichens Fische, seine Stärken und Schwächen weißt du nun Bescheid. Wie sieht es aber mit den anderen Tierkreiszeichen aus? Welche Charaktereigenschaften den Widder auszeichnen, erfährst du hier.