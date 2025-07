Monatshoroskop Waage August 2025: Das sehen die Sterne für dich vor

Laut Monatshoroskop hat das Sternzeichen Waage im August einen besonders intensiven Monat vor sich. Woran das liegt? Der Erotiker und Kriegsplanet Mars befindet sich fast den ganzen Monat über in deinem Sternzeichen und treibt dich an – sogar über deine Grenzen hinaus. In bestimmten Lebensbereichen hat das jedoch auch negative Konsequenzen und bringt diverse Herausforderungen mit sich. Handle also besonders vorsichtig und bedenke, wie weit du im August als Sternzeichen Waage gehen willst.

Hinzu kommt, dass Waagen in der ersten Monatshälfte des Augusts mit dem rückläufigen Merkur zu kämpfen haben, der vor allem in der Karriere für Komplikationen sorgen kann. Doch auch in dieser Phase gibt es Wege, mit den Herausforderungen umzugehen. Welche Tipps dir dabei helfen, den August bestmöglich zu meistern, erfährst du im Monatshoroskop.

Das sieht das Horoskop für die Gesundheit vor

Was erwartet das Sternzeichen Waage im August in der Gesundheit?

In der Gesundheit muss sich das Sternzeichen Waage laut Monatshoroskop im August auf eine intensive Zeit einstellen. Beginnt der Monat erst ruhig, bringt Mars ab dem 6. August einen großen Einfluss in dein Horoskop, wenn er dein Sternzeichen Waage betritt. Aber Achtung: Vor allem Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) entfalten im August laut Monatshoroskop unter Einfluss von Mars ein zerstörerisches Potenzial. Die Situation spitzt sich am 9. August zu, wenn Mars und Saturn in eine herausfordernde Konstellation treten. Wird die hektische Lebensweise des Sternzeichens Waage verstärkt, erhöht das das Risiko für Unfälle und Krankheiten.

Das Sternzeichen Waage sollte die Mars-Energie im August als Kraftreserve nutzen, es aber gleichzeitig nicht übertreiben. Fördere parallel deine innere Balance und buche dir eine Massage, anstatt übermäßiges Training zu betreiben. Auch mal „Nein“ zu sagen, wird im August laut Monatshoroskop eine Hauptaufgabe sein. Tritt der Mond am 25. August in das Sternzeichen Waage, kannst du den Tag nutzen, um neue Kraft zu schöpfen und innere Stärke aufzubauen. Hast du dich einmal neu aufgeladen, kannst du die neue Energie nutzen, um den Herausforderungen von Mars entgegenzutreten.

Das erwartet die Waage im August in der Karriere

Was kommt im August in der Karriere auf die Waage zu?

Im Bereich Karriere hält der August laut Monatshoroskop einige Herausforderungen für das Sternzeichen Waage bereit. Diese ergeben sich aus der rückläufigen Bewegung von Merkur zusammen mit dem starken Einfluss von Mars. Besonders kritisch zeigt sich für Waagen die erste August-Monatshälfte, in der Mars deine beruflichen Absichten blockiert und dich diskutierfreudig macht, während Merkur deine Schwächen betont. Laut Horoskop wird der 8. August jobmäßig zu einer besonderen Belastung für Waagen, wenn Merkur und Mond in Konstellation treten. Vor allem Waagen aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) sind jetzt hin- und hergerissen und können sich bei der Arbeit nur schwer konzentrieren.

Entscheidungen sollten Waagen in dieser Phase besonders gründlich abwägen, um spätere Reue zu vermeiden. Doch es gibt Hoffnung: Ab dem 11. August bewegt sich Merkur wieder direkt, was für Verbesserungen im Job sorgen dürfte. In der zweiten Monatshälfte rät das Horoskop dem Sternzeichen Waage, die Mars-Energie gezielt einzusetzen, um dich intensiver deinen Aufgaben zu widmen. Setze dabei auf Qualität statt Quantität. Mit der richtigen Fokussierung und der Unterstützung von Mars und Merkur können Waagen im August laut Horoskop gute Leistungen erbringen und berufliche Erfolge erzielen.

Glückstage der Waage im August 12. August 2025 : Gönne dir etwas Erholung.

: Gönne dir etwas Erholung. 15. August 2025 : Es kehrt Ruhe ein.

: Es kehrt Ruhe ein. 18. August 2025: Merkur und Mars bringen dich in geistige Top-Form!

Die Liebe der Waage im August

Was sieht das Monatshoroskop im August für die Liebe der Waage voraus?

Das Monatshoroskop sagt dem Sternzeichen Waage in der Liebe für den August eine zweigespaltene Zeit voraus. Mars, der ab dem 6. August in deinem Sternzeichen Waage steht, verstärkt sowohl deine leidenschaftliche als auch dominante Seite in der Partnerschaft. Besonders Waagen aus der ersten Dekade (24.09. – 02.10.) könnten im August laut Horoskop in der Liebe dazu neigen, verstärkt die Fehler ihres Partners wahrzunehmen. Dein Bedürfnis nach Harmonie geht unter dem Mars-Einfluss spürbar verloren, während dein Verlangen nach Leidenschaft ansteigt – das könnte beim Sternzeichen Waage in der Liebe laut Horoskop zu Spannungen führen.

Treten Mond und Venus am 13. August in Konstellation, wird es für Waagen laut Monatshoroskop schwer, ihre Gefühle zu kommunizieren. Für Single-Waagen sind die astrologischen Einflüsse im August-Horoskop hingegen ideal, um in der Leidenschaft aufzublühen und romantische Erfolge zu feiern. In der zweiten Monatshälfte wird es kommunikativ dann besser, während Mars deine Leidenschaft weiter anheizt. Am 27. August kommt es im Monatshoroskop bei einer Venus-Pluto-Konstellation beim Sternzeichen Waage zum erotischen Höhepunkt. Aber Vorsicht: Gehst du ein Wagnis ein, könnte das bei deinem Partner auf Ablehnung stoßen.

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im August für die Waage vor

Wie das Monatshoroskop voraussagt, erwartet die Waage im August eine intensive Zeit. Durch den Mars-Einfluss bist du in der Gesundheit dazu aufgefordert, Widerstandsfähigkeit zu zeigen und deinen Alltag in Balance zu halten, um keine Unfälle zu provozieren. Setze deine Energie in der Karriere in die Intensität, während du in der Liebe den Ausglich zwischen Erotik und tiefen Gefühlen im Blick behältst.