Sternzeichen Waage: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Waagen sind total ausgeglichene Ruhepole? Beim Symbol des Sternzeichens Waage müsste man das annehmen. Aber sind die Waagen wirklich so ausgeglichen? Und wie ticken sie in der Liebe und Karriere? Wie verraten dir, was die Eigenschaften der Waage sind.

Die Waage ist das siebte Sternzeichen im Tierkreis. Menschen mit dem Sternzeichen Waage sind zwischen dem 24. September und 23. Oktober geboren und von Natur aus harmoniebedürftig sowie konfliktscheu. Wie genau das auf dich zutrifft, hängt von deinem Geburtsmonat September oder Oktober ab. Was zeichnet das Tierkreiszeichen Waage also aus?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Waage

Datum : 24. September bis 23. Oktober

: 24. September bis 23. Oktober Lateinischer Name : Libra

: Libra Element : Luft

: Luft Regierender Planet : Venus

: Venus Modalität : Kardinal

: Kardinal Promis: Ryan Reynolds (23.10.1976), Zac Efron (18.10.1987), Bella Hadid (09.10.1996)

Mit dem Wechsel zum Sternzeichen Waage geht der Herbst so richtig los. Die schwer-lesbare Waage passt in ihren Eigenschaften perfekt zum mysteriösen Herbst. Das Luftzeichen ist zwar nicht so aufbrausend wie der Wassermann oder der Zwilling, hat es aber trotzdem in sich. Denn die Wage wird vom Planeten Venus regiert, die dem Sternzeichen an Eleganz, Schönheit und Anmut verleiht. Das Kardinalzeichen zeichnet die Waage mit ihrer Stärke aus: Sie präsentiert ihren Mitmenschen expressiv ihre Führungsrolle.

Eigenschaften der Waage: So tickt das Sternzeichen

„Ich gleiche aus“ Das Motto der Waage

Anders als gedacht, ist die Waage an sich nicht ausgeglichen – denn sie ist ein Luftzeichen, das immer in Bewegung ist. Unter allen Tierkreiszeichen übernimmt die Waage die Aufgabe, Stimmungen auszugleichen und darauf zu achten, dass es allen gut geht – besonders ihren Mitmenschen und der Familie. Das bedeutet, dass die Waage immer etwas zu tun hat. Das Sternzeichen Waage ist extrem harmoniebedürftig und friedliebend, opfert sich für das Harmoniebedürfnis aber auch selbst auf. Diese Eigenschaft macht die Waage zum Optimisten, denn durch ihre Arbeit kommt es unter ihren Mitmenschen zur positiven Stimmung. Gleichzeitig verfolgt die Waage einen staken Gerechtigkeitssinn.

Welche Stärken hat die Waage?

Die Waage tut alles, um ihr Harmoniebedürfnis zufriedenzustellen. Unter Mitmenschen verbreitet das Tierkreiszeichen eine gute Stimmung. Hängt der Haussegen mal schief, ist das Luftzeichen Waage sofort zur Stelle. Sternzeichen und Aszendent Waage sind gute Zuhörer, die gerne Konflikte anderer lösen – das macht sie beinahe diplomatisch. Mit der Waage kann man sich gut unterhalten. Da das Sternzeichen Waage so harmoniebedürftig ist, kommt noch eine andere Stärke hinzu. Durch den Einfluss von Venus hat die Waage eine ausgesprochene Vorliebe für Ästhetik – Schönes und Edles zieht sie an. Das kulturelle Leben, Musik und Luxus sind für die Waage sehr inspirierend.

Was sind die Schwächen von der Waage?

Wer immer nur arbeitet, kommt häufig selbst zu kurz. So ist es auch beim Sternzeichen Waage. Da die Waage so viel für ihre Mitmenschen leistet, hängt sie selber in der Schwebe – das Sternzeichen ist alles andere als ausgeglichen, sondern steht als Luftzeichen ständig unter Strom. Eine Schwäche der Waage: Sie kann nicht „Nein“ sagen. Menschen vom Sternzeichen oder Aszendenten Waage lassen sich deshalb unbewusst ausnutzen. Wird die Waage vor die Wahl gestellt, kann sie sich nicht entscheiden. Da das Sternzeichen Waage es allen recht machen will, ist es häufig unpünktlich und chaotisch.

Die harmoniebedürftige Waage ist außerdem konfliktscheu. Sie stellt sich ihren eigenen Problemen nur ungern und bringt Missstände nicht zur Sprache – lieber versucht sie die Konflikte auf eigene Faust zu lösen, sich ihnen anzupassen oder zu verdrängen. Für ihre ganze Arbeit braucht die Waage viel Aufmerksamkeit und Bewunderung – auf andere wirkt sie deswegen arrogant und eitel.

Die Waage in der Liebe

In der Liebe sucht das harmoniebedürftige Sternzeichen Waage nach einer innigen Partnerschaft. Unter Einfluss von Venus ist die Waage eine große Romantikerin, bei der tiefe Gefühle das oberste Gebot sind. Die charmante Waage hat eine Vorliebe dafür, von ihrem Partner umworben zu werden – egal auf welchem Stand sich die Beziehung befindet. Das Tierkreiszeichen ist anspruchsvoll und braucht einen kultivierten Partner – jemand, der zu ihr passt. Waagen sind mit ihrem Partner gerne auf einer Ebene. Sie müssen sich in ihren Eigenschaften so ergänzen, dass das Sternzeichen Waage ihre Balance findet.

Auch in die Liebe investiert das Luftzeichen Waage viel. Sie ist stark, selbstsicher und weiß, woran sie ist. Und das sollte bei ihrem Partner nicht anders sein! In der Partnerschaft setzt die Waage auf Freiraum und Vertrauen. Kommt es zur Eifersucht oder Einschränkungen, ist bei der Waage ganz schnell Schluss. Hier erfährst du, was das Liebeshoroskop zur Waage sagt.

Welches Sternzeichen passt zu Waage?

Die freiheitsliebenden Luftzeichen Wassermann und Zwillinge passen perfekt zur Waage – sie werden ihr den nötigen Freiraum lassen, ohne sie in der Liebe zu vernachlässigen. Auch Feuerzeichen harmonieren mit dem Sternzeichen Waage. Nicht nur sind sie ausgezeichnete Liebhaber, sondern passen auch zum Bewegungstrieb der Waage.

Diese Sternzeichen passen zur Waage : Zwillinge, Wassermann, Waage, Widder, Schütze

: Zwillinge, Wassermann, Waage, Widder, Schütze Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Krebs, Skorpion, Steinbock, Stier, Jungfrau

Die Waage in der Karriere

Das Sternzeichen Waage ist in der Karriere sehr ehrgeizig – auch hier kommt das Luftzeichen nicht zum Durchatmen. Trotzdem ist die Waage am Arbeitsplatz harmoniebedürftig und achtet auf ihre Mitmenschen. Wenn die Waage einen Konkurrenzgedanken verfolgt, erreicht sie ihre Ziele durch Arbeit. Es geht ihr nicht darum, Kollegen runterzumachen oder aus dem Verkehr zu ziehen. Auch in der Karriere sorgt die Waage für eine positive Stimmung im Team und löst Konflikte. Mit der Entscheidungsschwierigkeit hat das Tierkreiszeichen Waage dennoch zu kämpfen. Deswegen tun sich Waagen in Führungspositionen schwer.

Waagen-Frauen und Waagen-Männer: Was macht sie verschieden?

Bei den Waagen-Frauen und -Männern kommen bestimmte Eigenschaften unterschiedlich stark zum Ausdruck. Die Waagen-Frau verkörpert die sinnliche, anspruchsvolle Seite des Sternzeichens. Die Vorliebe für Schönheit und Exklusivität ist bei der Waagen-Frau stark ausgeprägt. Sie legt besonders hohen Wert auf ein gepflegtes Äußeres und hat eine höhere Tendenz zur Arroganz. Das Harmoniebedürfnis der Waagen-Frau ist sehr groß. Begegnet man ihr mit zu starken Emotionen, ist das Sternzeichen oft überfordert und sucht die Distanz.

Auch Waagen-Männer legen hohen Wert auf ihr Äußeres. Hohe Ansprüche stellen sie aber eher an ihre Mitmenschen. Besonders in der Liebe haben Waagen-Männer Entscheidungsschwierigkeiten und können sich nicht festlegen. Deswegen setzt der Waagen-Mann eher auf charmante Flirts und bevorzugt seinen Freiraum.

Über die Eigenschaften, Stärken und Schwächen des Sternzeichens Waage weißt du nun Bescheid.