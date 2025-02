Jahreshoroskop 2025 Waage: DAS kommt im neuen Jahr auf dich zu

Es so weit, liebe Waage, um einen Blick in das Jahreshoroskop 2025 zu werfen und dich darauf vorzubereiten, was dich im nächsten Jahr erwarten wir. Schon jetzt kannst du beruhigt aufatmen: Denn es handelt sich 2025 um ein Venusjahr – dein persönliches Glücksjahr! Da das nächste Jahr im Zeichen deines Herrscherplaneten Venus steht, sehen Astrologen einige glückliche Ereignisse auf dein Sternzeichen zukommen. War 2024 noch ein anstrengendes Jahr der Selbstfindung, wird es jetzt Zeit, sich endlich fallen zu lassen und die Zukunft dem Schicksal zu überlassen. Doch was verrät das Jahreshoroskop den Waagen über 2025?

Harmonie, Heilung, gute Gesundheit und aufblühende Beziehungen werden 2025 laut Astrologen besonders begünstigt – also all das, wonach du dich als Sternzeichen Waage sehnst und was du brauchst. Dennoch könnten sich dir im nächsten Jahr auch ein paar Hürden in den Weg stellen. Im Jahreshoroskop 2025 erfahren Waagen, wie sie ihre friedlichen Eigenschaften am besten einsetzten könnten, um das neue Jahr zu meistern.

Was muss die Waage 2025 bei ihrer Gesundheit beachten?

Für das Jahr 2025 liefert das Horoskop dem Sternzeichen Waage eindeutige Hinweise bezüglich deiner Gesundheit. Als Sternzeichen Waage rät dir das Horoskop dazu, sich in der Gesundheit einfach mal zurückzulehnen und das Universum für dich machen zu lassen – nicht ohne Grund handelt es sich um ein Venusjahr. Zwar wirst du als Waage dazu geneigt sein, harmonische Zustände walten zu lassen, aber viele eigene Eingriffe sind im nächsten Jahr nicht nötig. Vor allem Waagen aus der zweiten Dekade (03.10. – 12.10.) werden 2025 in der Gesundheit von Saturn begünstigt, der deinen Körper ab Jahresbeginn in Hochform bringt. In der Kombination mit der direkten Bewegung deines Herrscherplaneten Venus im Januar und Februar sehen Astrologen körperliches Wohlbefinden, Schönheit und Fruchtbarkeit auf dich zukommen.

Nur der Vollmond könnte deinem Sternzeichen am 13. April einen Querschläger in der Gesundheit bringen – doch lasse dich nicht unterkriegen und bleibe positiv. Venus wird deine Gesundheit schnell wieder geradebiegen. Auch im Juni stehen die Sterne gut für deine Vitalität, eine gesunde Ernährung, Pilates und Ausdauertraining können dich wieder zu Kräften bringen. Tritt Energieplanet Mars im August und September in dein Sternzeichen, bist du gar nicht mehr zu bremsen – so lebendig wie jetzt hast du dich lange nicht mehr gefühlt. Nutzte deine neuen Kräfte, um Ziele zu manifestieren! Dann könnten deine Träume im Dezember noch in Erfüllung gehen.

Das Jahreshoroskop 2025 für die Waage im Job

Für die Karriere der Waagen sieht das Jahreshoroskop 2025 eine spannende Reise auf dein Sternzeichen zukommen. Hast du gerade einen neuen Job begonnen, dich umorientiert oder eine Beförderung erhalten? Dann ist die Zeit gekommen, um richtig durchzustarten und dich als Sternzeichen Waage in der Karriere zu beweisen. Vor allem im April und Juni können Waagen mit ihren diplomatischen und kommunikativen Fähigkeiten punkten, wenn wichtige Präsentationen anfallen oder eine Dienstreise ansteht. Als Waage aus der dritten Dekade (13.10. – 23.10.) ist Merkur stets auf deiner Seite, wenn es um Fortschritte in der Karriere geht. Im Venusjahr weißt du es außerdem, Harmonie und eine ausgelassene Stimmung in deinem Team zu unterstützen – so wirst du manch einem zum absoluten Lieblingskollegen.

Dass du für die Führungsrolle geeignet wirst, wird sich spätestens im September zeigen, wenn Merkur in seiner astrologischen Laufbahn endlich in dein Sternzeichen tritt. Anfang Oktober könnte die Waage sogar eine Beförderung erleben – doch das geht auch mit großer Verantwortung einher. Gelingt es dir nicht, dich im November in der Karriere zu beweisen, könntest du als Sternzeichen Waage harte Rückschläge erleben. Mache darum lieber keine falschen Versprechungen und bemühe dich eher, die Erwartungen zu übertreffen – dann kann es 2025 in der Karriere auch nicht nach hinten losgehen.

Die Glückstage der Waage im Jahr 2025: 01. Januar 2025 : Auf ins neue Jahr!

: Auf ins neue Jahr! 14. April 2025 : In der Liebe werden dir die Augen geöffnet.

: In der Liebe werden dir die Augen geöffnet. 21. Oktober 2025: Eine gute Neuigkeit erreicht dich.

DAS erlebt das Sternzeichen Waage 2025 in der Liebe

Wenn eines der Sternzeichen im Venusjahr 2025 einen romantischen Höhenflug erlebt, dann ist es die Waage. Wo du im nächsten Jahr mit deinem Partner oder als Single auch hingehst – Venus wird dein Sternzeichen garantiert begleiten. Mit deinem Schatz hast du laut Astrologen einen besonders romantischen Einstieg ins Jahr 2025 erlebt. Genieße die harmonischen Momente an der Seite deines Partners, verbringt ein romantisches Wochenende in einem Hotel oder macht einen Wellness-Ausflug. Alles, was die Sinne verwöhnt, wird dem Sternzeichen Waage 2025 auch in der Liebe guttun. Im März könnte es für Waagen der ersten Dekade (23.09. – 02.10.) kurz zu einer romantischen Krise kommen, wenn Venus ihre astrologische Rückwärtsbewegung antritt. Doch die Kältephase ist nur von kurzer Dauer – ab April geht es in der Liebe der Waage nur noch steil bergauf.

Im August wird es für das Sternzeichen Waage dann richtig leidenschaftlich, wenn Erotiker Mars in dein Sternzeichen tritt. Jetzt kommen auch Waage-Singles in der Liebe richtig gut weg – zum Beispiel mit einem Widder. Was deine Liebe ab Oktober beflügeln könnte, sind gemeinsame Besuche in einem Museum oder Theater – denn als Waage wirst du auch von den schönen Künsten stimuliert. Auf diese Weise lässt sich die Harmonie 2025 in deinem Leben festigen.

Jahreshoroskop 2025: Das Fazit für Waagen

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass dem Sternzeichen Waage 2025 ein absolutes Glücksjahr bevorsteht. Ob in Liebe, Gesundheit oder Karriere – in allen Lebensbereichen wirst du mit der Unterstützung von Venus über dich selbst hinauswachsen und deine Träume zur Realität werden lassen. Zwar wird es wenige Hindernisse geben, doch mit der Kraft von Venus und deinem Sinn für Harmonie und Gerechtigkeit wirst du alles wegräumen, was sich dir in den Weg stellt. Kopf hoch, liebe Waage! Es ist Zeit, dein Leben zu genießen.

