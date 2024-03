Sternzeichen Jungfrau: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Das Sternzeichen Jungfrau wird gerne mal als perfektionistischer Langweiler abgetan. Aber ist das wirklich so? Wenn du Sternzeichen Jungfrau bist, haben wir alle Antworten für dich parat. Wie tickt die Jungfrau wirklich? Und welche Eigenschaften bringt das Sternzeichen Jungfrau in der Liebe mit?

Die Jungfrau ist das sechste Sternzeichen im Tierkreis. Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau sind zwischen dem 24. August und dem 23. September geboren. Typischerweise sind Jungfrauen in ihren Charakterzügen zielstrebig, perfektionistisch und pflichtbewusst. Je nachdem, ob du im August oder September Geburtstag hast, kann das aber schwanken. Wir verraten dir, was es mit dem Sternzeichen Jungfrau auf sich hat.

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Jungfrau

Datum : 24. August bis 23. September

: 24. August bis 23. September Lateinischer Name : Virgo

: Virgo Element : Erde

: Erde Regierender Planet : Merkur

: Merkur Modalität : Beweglich

: Beweglich Promis: Beyonce (04.09.1981), Hugh Grant (09.09.1960)

Das Sternzeichen Jungfrau gehört zu den Erdzeichen und wird von Planeten Merkur regiert. Was das bedeutet? Die Jungfrau ist ein eher ruhiges Sternzeichen, das Routinen und Stabilität benötigt. Unter dem Einfluss von Merkur hat die Jungfrau eine tiefe Verbindung zur Kommunikation und zum Verstand. Dabei ist die Jungfrau weniger gesprächig, sondern kann genau durchschauen, was andere mit ihrer Gestik, Mimik oder Körpersprache ausdrücken wollen. Als bewegliches Erdzeichen lässt sich die Jungfrau von den Impulsen anderer inspirieren und begeistern.

Eigenschaften der Jungfrau: So tickt das Sternzeichen

„Ich analysiere“ Das Motto der Jungfrau

Typischerweise ist das Sternzeichen Jungfrau ein Analytiker, dem nichts entgeht. Mit ihrem prüfenden Blick fällt der Jungfrau jedes noch so kleine Detail auf. Das macht die Jungfrau zwar perfektionistisch und penibel, verleiht ihr aber auch einen extrem guten Geschmack. Als Erdzeichen handelt die Jungfrau sehr überlegt und folgt ihrem Verstand. Manche würden die Jungfrau vielleicht als schüchtern bezeichnen, dabei überlässt das Sternzeichen anderen einfach gerne den Vortritt. Denn die Jungfrau ist alles andere als egoistisch. Das Tierkreiszeichen Jungfrau erreicht seine eigenen Ziele durch zurückhaltende Charaktereigenschaften, Intelligenz und Fleiß. Mit diesen Charakterzügen ist die Jungfrau zwar bescheiden, gönnt sich aber gerne auch mal was – doch auch beim Luxus trifft die Jungfrau vernünftige, stilvolle Entscheidungen.

Welche Stärken hat die Jungfrau?

Der Intellekt ist die größte Stärke vom Sternzeichen Jungfrau. Um sich am besten auf ihre Ziele konzentrieren zu können, braucht die Jungfrau Ordnung. Ihre Planungsstärke macht sie zu einer guten Organisatorin für die verschiedensten Dinge. Die Jungfrau ist durch ihre Intelligenz geprägt und lernt gerne viel Neues dazu, um ihre Stärken zu erweitern. Sie will zielstrebig und fleißig das Beste aus sich herausholen. Weil die Jungfrau so einen guten, analytischen Blick mitbringt, kann sie andere hervorragend unterstützen und nützliche Ratschläge geben. Probleme spricht das Tierkreiszeichen Jungfrau ehrlich an, ohne dabei Gefühle zu verletzen. Schließlich möchte das Erdzeichen mit seinen Eigenschaften nur helfen und gilt mit ihrem Pflichtbewusstsein als fürsorglich.

Was sind die Schwächen der Jungfrau?

Weil das Sternzeichen Jungfrau so verkopft ist, wirkt es nach Außen hin oft distanziert und kühl. Es fällt der Jungfrau schwer, sich auf neue Möglichkeiten oder Menschen einzulassen – denn diese müssen erst einmal unter die Lupe genommen werden. Das macht die Jungfrau nicht nur kritisch und kleinlich, sondern auch anspruchsvoll und verklemmt. Sie muss mit zahlreichen Argumenten überzeugt werden, um ihren Perfektionismus zufriedenzustellen. Eine Schwäche der Jungfrau ist darum, dass sie nicht spontan sein kann. Plötzliche Veränderungen überrumpeln das ruhige Erdzeichen oft.

Die Jungfrau in der Liebe

In der Liebe ist die Jungfrau ein besonders fürsorglicher Partner. Durch ihre Analysefähigkeit und den Perfektionismus weiß sie, wie sie die Bedürfnisse ihres Partners am besten befriedigt. Sie plant perfekte Dates und hat zielstrebige Vorstellungen davon, wo es mit dem Partner hingehen soll. Wie alle Erdzeichen lässt sich die Jungfrau auf nichts Flüchtiges ein, sondern will die Liebe ihres Lebens finden. Deswegen geht der Beziehung immer eine intensive Kennenlernphase voraus. Es gehört in der Liebe zu den Eigenschaften des Sternzeichens Jungfrau, alles über den Partner wissen zu wollen. Die wissbegierige Jungfrau möchte dabei vor allem gemeinsame Interessen finden und eine tiefgründige Basis für die Liebe schaffen.

Auf keinen Fall will das Sternzeichen Jungfrau in der Liebe etwas überstürzen oder erzwingen. An der Stelle steht ihr der Perfektionismus im Weg. Die Suche nach der Liebe gestaltet sich bei der Jungfrau darum oft als schwierig. Denn es fällt der Jungfrau schwer, Gefühle zuzulassen und sich von ihrer Vernunft zu lösen. Dass die Jungfrau dabei sehr hohe Ansprüche an ihre Beziehung stellt, macht es nicht einfacher. Gerade bei diesem Sternzeichen ist das Match der Charakterzüge sehr wichtig. Das Liebeshoroskop verrät dir, wie die Jungfrau zu den Tierkreiszeichen steht.

Welches Sternzeichen passt zur Jungfrau?

An die Seite der Jungfrau passt ein Sternzeichen, dass nicht zu Hektik und übereilten Entscheidungen neigt. Darum harmonieren die bodenständigen Erdzeichen Stier und Steinbock perfekt mit der Jungfrau. Sie werden ihr die nötige Zeit geben, um sich auf die Beziehung einzulassen. Aber auch Wasserzeichen passen gut zur Jungfrau – ihre Tiefgründigkeit bietet die perfekte Basis für eine lange und ernste Beziehung.

Diese Sternzeichen passen zur Jungfrau : Stier, Steinbock, Skorpion, Krebs

: Stier, Steinbock, Skorpion, Krebs Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Widder, Schütze, Wassermann, Waage

Die Jungfrau in der Karriere

Für eine gute Karrierelaufbahn bringt das Sternzeichen Jungfrau die idealen Charaktereigenschaften mit. Hier wird der Perfektionismus der Jungfrau aufs Schärfste getestet. Aber auch die Eigenschaften Fleiß, Intelligenz und das Pflichtbewusstsein kommen zum Einsatz. Das Sternzeichen Jungfrau setzt sich in der Karriere hohe Ziele und hat genaue Vorstellungen davon, was es braucht, um sie zu erreichen. Als Strategiemensch entwickelt die Jungfrau den perfekten Plan für den Aufstieg auf der Karriereleiter. Im Team übernimmt das Tierkreiszeichen oft die leitende Funktion, um Strategien festzulegen und umzusetzen. Die Jungfrau setzt ihre Aufgaben akribisch um, auch wenn es manchmal viel Zeit in Anspruch nimmt.

Jungfrauen-Männer und Jungfrauen-Frauen: Das sind die Unterschiede

Beim Sternzeichen Jungfrau sind sowohl Männer als auch Frauen in ihren Eigenschaften perfektionistisch, fleißig und zielstrebig. Doch in der Liebe unterscheiden sich ihre Charakterzüge. Der Jungfrauen-Mann ist zwar leicht zu begeistern, kommt aber nicht so gut aus sich heraus. Es fällt ihm schwer, sich locker zu zeigen und zu seinen Gefühlen zu stehen. Doch ist die Wahl einmal getroffen, steht der Jungfrauen-Mann treu zu seiner Beziehung.

Jungfrauen-Frauen wirken distanzierter als Jungfrauen-Männer, da sie die Zurückweisung fürchten. Dafür planen sie umso stärker voraus. Haben sie einen potenziellen Partner gefunden, denken sie gleich an eine gemeinsame Zukunft, wollen dafür aber auch erobert werden.

Über die Eigenschaften des Sternzeichens Jungfrau weißt du nun Bescheid. Doch wie sieht es mit den Stärken und Schwächen der anderen Tierkreiszeichen aus? Was es mit dem Sternzeichen Waage auf sich hat, verraten wir dir hier.