Sternzeichen Widder: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Dein Sternzeichen ist Widder? Dann bist du hier genau richtig! Bei uns erfährst du alles über das Tierkreiszeichen Widder: Was sind seine Stärken und Schwächen? Wie passt das mit seinen Eigenschaften und Charakterzügen zusammen? Wie tickt der Widder in der Liebe und Karriere?

Der Widder ist das erste Sternzeichen im Tierkreis und gehört zu den Feuerzeichen. Widdergeborene zwischen dem 21. März und dem 20. April gelten in ihren Eigenschaften darum als impulsiv, willensstark und temperamentvoll. Je nach Geburtsmonat, März oder April ist das Sternbild Widder mit anderen Charakterzügen gekennzeichnet. Aber will das Tierkreiszeichen Widder wirklich immer mit dem Kopf durch die Wand?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Widder

Datum : 21. März bis 20. April

: 21. März bis 20. April Lateinischer Name : Aries

: Aries Element : Feuer

: Feuer Regierender Planet : Mars

: Mars Modalität : Kardinal

: Kardinal Promis: Lady Gaga (28.03.1986), Emma Watson (15.04.1990), Elton John (25.03.1947)

Das Datum des Widders verrät es schon: Der Frühling ist seine Jahreszeit. Als Kardinalzeichen markiert das Sternzeichen Widder den Anfang des Frühlings. Widdergeborene nutzen die astrologischen Einflüsse. Was das bedeutet? In Kombination mit dem Feuerzeichen sprüht bei diesem Tierkreiszeichen die meiste Energie. Laut Astrologinnen verleiht dem Sternbild das seine Impulsivität und Spontanität. Das Tierkreiszeichen plant nicht, sondern macht. Es hat das Feuer in sich, ist entschlossen und dynamisch. Da der Widder vom Planet Mars regiert wird, erreichen diese Charaktereigenschaften nochmal ein neues Level. Denn der Mars steht für Stärke und ist außerdem der Repräsentant des Krieges. Somit ist klar: Widdergeborene stellen sich jeder Herausforderung energiegeladen entgegen. Das gilt auch für Widder-Aszendenten.

Eigenschaften des Widders: So tickt das Sternzeichen

„Ich will“ Das Motto vom Widder

Das Sternzeichen Widder scheut sich nicht davor, sich selbst zu zeigen. Stattdessen ergreift das Sternbild jede Chance, die das Leben ihm bietet. Die mutigen Widdergeborenen sind der Mittelpunkt ihrer eigenen Welt. Egoismus bedeutet das aber nicht – das Tierkreiszeichen Widder befindet sich einfach im eigenen Fokus. Mitmenschen gegenüber sind Widdergeborene charismatisch und schaffen es, sie in ihren Bann zu ziehen. Darum ist das Sternbild Widder bei den anderen Sternzeichen im Tierkreis in der Regel sehr beliebt. Denn dem Feuerzeichen gelingt es, seine positive Energie auf seine Mitmenschen zu übertragen. Seinen Willen setzt das Tierkreiszeichen mit diesen Charakterzügen häufig durch.

Was sind die Stärken eines Widders?

Die Charaktereigenschaften der Widdergeborenen bringen das Sternzeichen zur Höchstleistung. Das Tierkreiszeichen Widder nutzt seinen Mut und Ehrgeiz, um über sich hinauszuwachsen. Dabei geht das Sternbild auch gerne Risiken ein – denn vor Herausforderungen schreckt es nicht zurück, sondern nutzt diese als Motivation, um sich zu beweisen und seine Ziele zu erreichen. Der Widder geht also voll aufs Ganze. Astrologinnen rechnen ihm die Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit hoch an. In Konfliktsituationen steht das Feuerzeichen seinen Mitmenschen und Liebsten immer zur Seite: Das Tierkreiszeichen wird dich verteidigen und beschützen. Auch die Leidenschaft gehört zu den größten Stärken des Widders. In seinen Aktivitäten geht der Widder voll auf und schafft es damit an die Spitze.

Welche Schwächen hat der Widder?

Das Temperament des Feuerzeichens bereitet dem Widder einige Schwächen. Seine eigenen Schwächen würde sich das Sternzeichen Widder niemals eingestehen, denn dafür ist das Tierkreiszeichen zu überzeugt von sich selbst. Daran scheitert es in der Kommunikation bei Streitsituationen häufig, denn auch das Einfühlungsvermögen gehört zu den Schwächen des Widders. Der streitlustige Widder priorisiert die Harmonie zwischen sich und seinen Mitmenschen zwar, gesteht sich selbst aber keine Fehler ein. Häufig handelt er, ohne zu denken. Denn er möchte alles so schnell wie möglich erledigt sehen. Mit der Ungeduld und Uneinsichtigkeit eckt das Sternzeichen Widder am häufigsten an.

Der Widder in der Liebe

Die Eigenschaften des Widders kommen wie in allen Lebensbereichen auch in der Liebe zum Einsatz. Als Feuerzeichen liebt der Widder heiß und intensiv, egal ob er sich am Beginn der Beziehung oder einer jahrelangen Partnerschaft befindet. Bei der Partnersuche tendieren Widdergeborene zu extrem hohen Standards – sie wollen das Beste vom Besten. Haben sie ihren Auserkorenen gefunden, setzt das Sternzeichen Widder auf seine größte Stärke in der Liebe: Verführung und Erotik. Auch hier kommen voller Ehrgeiz und Risikobereitschaft zum Einsatz. Erfahre, was das Liebeshoroskop zum Sternzeichen Widder sagt.

In der Beziehung ist es dem energiegeladenen Sternzeichen und Aszendenten Widder wichtig, im Bett das beste Lusterlebnis zu verspüren. Das Tierkreiszeichen beglückt seinen Partner gerne mit feuriger Leidenschaft. Mit dem Traumpartner an ihrer Seite leben die Widdergeborenen ihr Leben in vollen Zügen. Der willensstarke Widder weiß, was er will und gibt in der Beziehung den Ton an. Hier wirft man dem Widder seine Herrschsucht vor. Selbst in einer langen Beziehung wollen die Widdergeborenen ihren Partner immer noch beeindrucken. Basiert das nicht auf Gegenseitigkeit, verliert das Sternzeichen Widder an Interesse und lässt sich leicht ablenken.

Welche Sternzeichen passen zum Widder?

Der temperamentvolle Widder braucht ein Sternzeichen an seiner Seite, das ihm ebenbürtig ist. Mit anderen Feuerzeichen bildet der Widder die stärksten Power-Couples! Mit dem stolzen Löwen erlebt der Widder die Leidenschaft in Person, während der Schütze ihm das Leben zum feurigen Abenteuer macht. Doch auch ein aktives Luftzeichen wie der Zwilling oder Wassermann passt zum Sternzeichen Widder. Hier wird es dem Widder garantiert nie langweilig in der Beziehung!

Diese Sternzeichen passen zum Widder : Löwe, Schütze, Wassermann, Zwilling

: Löwe, Schütze, Wassermann, Zwilling Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Stier, Jungfrau, Krebs, Skorpion

Der Widder in der Karriere

Auf der Karriereleiter geht es für den Widder steil bergauf – dafür sorgt das Sternzeichen mit seinem Ehrgeiz selbst. Mit voller Einsatzbereitschaft stürzen sich Widdergeborene und Widder Aszendenten in die Arbeit. Auf ihren Erfolg fixiert, lassen sie sich vom Vorgesetzten oder der Konkurrenz zu Höchstleistungen antreiben. Steht ihnen jemand im Weg, muss die Person schlichtweg übertroffen werden. Teamfähigkeit ist beim Widder deswegen nicht unbedingt angesagt – das Tierkreiszeichen ist lieber alleine auf der Jagd nach Ruhm. Wegen ihrer Willensstärke handelt es sich bei Widdern um geborene Führungspersönlichkeiten.

Widder-Mann und Widder-Frau – Wo sind die Unterschiede?

Bei Widder-Frauen und -Männern gibt es hinsichtlich so mancher Charaktereigenschaften deutliche Unterschiede. Beides sind selbstbewusste und temperamentvolle Persönlichkeiten. Der Widder-Mann ist laut Astrologinnen in seiner Impulsivität deutlich stärker: Dem Drang, das auszusprechen, was ihm gerade durch den Kopf geht, kann er nur schwer widerstehen. Seine Kommentare schaffen Klarheit. Seinen Mitmenschen stößt das manchmal sauer auf, dafür wissen sie aber genau, woran sie beim Widder sind.

Die Widder-Frau drückt ihre Willensstärke laut Astrologinnen deutlicher aus. Für ihre Ziele und Wünsche geben die Widder-Frauen einfach alles. Dieses Temperament ist für viele anziehend, kann den ein oder anderen aber auch abschrecken. Läuft es nicht so, wie die Widder-Frau es will, sollte man sich lieber in Acht nehmen.

Jetzt weißt du alles über das Sternzeichen Widder und seine Charakterzüge sowie Eigenschaften. Wie sieht es aber mit den anderen Tierkreiszeichen und Aszendenten aus? Welche Eigenschaften und Charakterzüge den Stier auszeichnen, erklären wir dir hier.