Sternzeichen Zwillinge: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Immer wieder wird dem Sternzeichen Zwillinge ein böser Charakter zugesprochen. Woran liegt das bloß? Wenn dein Sternzeichen Zwilling ist, bist du hier genau richtig! Wir verraten dir alles über die Eigenschaften und Charakterzüge des Tierkreiszeichens. Wie tickt der Zwilling in der Beziehung und Karriere? Und was sind die Unterschiede zwischen Zwilling-Frau und Zwilling-Mann?

Das Sternzeichen Zwilling ist das dritte Zeichen im Tierkreis. Wer zwischen dem Datum 21. Mai und dem 21. Juni geboren ist, gehört zum Tierkreiszeichen Zwilling. Das Symbol des Sternzeichens Zwilling sind zwei Frauen oder zwei gerade Linien, die durch Halbkreise miteinander verbunden sind. Typische Eigenschaften des quirligen Sternzeichens Zwilling sind seine Aufgeschlossenheit, Neugier und Geselligkeit. Wie stark die Charaktereigenschaften bei dir ausgeprägt sind, hängt von deinem Geburtsmonat Mai oder Juni ab. Was hat es also mit dem Tierkreiszeichen auf sich?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Zwillinge

Datum : 21. Mai bis 21. Juni

: 21. Mai bis 21. Juni Lateinischer Name : Gemini

: Gemini Element : Luft

: Luft Regierender Planet : Merkur

: Merkur Modalität : Beweglich

: Beweglich Promis: Heidi Klum (01.06.1973), Paul McCartney (18.06.1942), Marilyn Monroe (10.06.1929)

Beim Sternzeichen Zwilling harmonieren die Charaktereigenschaften perfekt mit dem Umschwung der Jahreszeit: vom Frühling zum Sommer. Das Tierkreiszeichen ist aufgeweckt und verinnerlicht die Eigenschaften des Sommer-Anfangs. Die Aufbruchsstimmung äußert sich auch durch das Element Luft und die bewegliche Modalität. Denn das Sternzeichen Zwilling zeigt sich öfters hin- und hergerissen, ist aktiv und verströmt eine starke Lebensenergie. Zusätzlich steht der Zwilling unter dem astrologischen Einfluss des Planeten Merkur. Was das bedeutet? Der Zwilling ist gesprächig und kommunikativ. Und das nicht selten ohne eine große Menge Humor.

Eigenschaften des Zwillings: So tickt das Sternzeichen

„Ich denke“ Das Motto des Zwillings

Zwillinge bringen jede Menge Energie mit – sie können einfach nicht still sitzen, sondern brauchen immer etwas zu tun. Ihre Aktivität setzt das quirlige Sternzeichen im Freundeskreis, der Freizeit und in der Beziehung um. Denn der Zwilling ist ein super geselliges Tierkreiszeichen. Es mag das Beisammensein mit seinen Mitmenschen unterschiedlichster Art und ist außerdem extrem anpassungsfähig. Deswegen kommt es auch so gut bei anderen Tierkreiszeichen an. Verschiedene Charakterzüge durchblickt das Sternzeichen Zwilling schnell und kann perfekt mit seinem Charisma reagieren. Der Zwilling ist kommunikativ und spricht Probleme direkt an. Seine Neugier stellt den Zwilling immer mal wieder in einen Zwiespalt – denn wie soll man sich bei all den Interessen nur entscheiden?

Was sind die Stärken von Zwillingen?

Die Stärken des Zwillings liegen vor allem im sozialen Bereich. Das Vorurteil, der Zwilling habe viele Gesichter, lässt sich durch seine Anpassungsfähigkeit erklären. Im Zusammenspiel mit seiner Aufgeschlossenheit ist der Zwilling als Sternzeichen und Aszendent ein guter Entertainer. Fremde Menschen kann er schnell von sich überzeugen und in den Freundeskreis aufnehmen. Bestehende Freundschaften im Freundeskreis pflegt der Zwilling mit seiner humorvollen Art und gemeinsamen Aktivitäten. Ganz nach seinem Motto verfügt das Luftzeichen Zwilling über einen scharfen Verstand. Seiner Neugier geschuldet, lernt der Zwilling schnell neue Dinge und kann komplexe Sachverhalte begreifen.

Was sind die Schwächen von Zwillingen?

Langeweile kann das Luftzeichen überhaupt nicht leiden. Da Zwillinge immer so viel Action und Abwechslung um sich herum brauchen, kommt es schonmal zu negativen Konsequenzen. Die Lebendigkeit des Sternzeichens und Aszendenten Zwilling ist eine große Schwäche, denn sie macht das Tierkreiszeichen nervös und ruhelos. Hektik macht das Luftzeichen Zwilling stressanfällig. Geht es zu schnell, kann der Zwilling nicht mit dem raschen Tempo umgehen – dann fällt ihm sein Übereifer zur Last. Ist der Zwilling wirklich ein böses Sternzeichen? Wegen seiner Doppelnatur und dem sarkastischen Humor muss der Zwilling sich dieses Vorurteil oft anhören. In Wahrheit haben Zwillinge Angst vor dem Allein sein. Deswegen tun sie alles, um ihren Freundeskreis an sich zu binden – auch wenn das in verzweifelten Versuchen manchmal fehlschlägt.

Die Zwillinge in der Liebe

Auch in der Liebe kommen die Charaktereigenschaften des Luftzeichens Zwilling zum Ausdruck. Zwillinge legen sich nicht gerne auf eine Beziehung fest, sondern sind eher der Typ für etwas Lockeres oder eine Beziehung mit viel Freiraum. Das Tierkreiszeichen liebt die Abwechslung einfach zu sehr! Dabei sind Sternzeichen und Aszendent Zwillinge immer flirty und charmant unterwegs. Mit ihren hemmungslosen Gesprächen wickeln sie jeden um den Finger. Entscheidet sich ein Zwilling doch für eine Beziehung, braucht es ebenfalls viel Abwechslung und gemeinsame Aktivitäten: bloß keine Langeweile! Seine Liebe zeigt der Zwilling dann weniger romantisch, sondern quirlig und ungezwungen. Doch welches Sternzeichen ist das Perfect Match des Zwillings?

Welche Sternzeichen passen zu Zwillingen?

Zwillinge brauchen Sternzeichen an ihrer Seite, die genauso aufgeschlossen und lebensfroh sind wie sie. Was würde sich da besser eignen, als ein anderes Luftzeichen? Zum Sternzeichen Zwilling passt der freiheitsliebende Wassermann und die aktive Waage sehr gut. Zusammen können die Sternzeichen ihre Freiräume ausleben und sie zu einem besonderen Ereignis machen. Auch die temperamentvollen Feuerzeichen passen zum Sternzeichen Zwilling. Sie sind genauso energetisch wie der Zwilling und lassen ihn leidenschaftlich glühen.

Diese Sternzeichen passen zum Zwilling : Wassermann, Waage, Widder, Schütze

: Wassermann, Waage, Widder, Schütze Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Krebs, Stier, Jungfrau, Steinbock

Die Zwillinge in der Karriere

In der Karriere legen die Zwillinge keine Pause ein. Eher vereinen sie ihre Charaktereigenschaften in der perfekten Mischung aus Machen und Denken. Im Multitasking übernehmen sie gleich einen ganzen Haufen an Aufgaben. Neue Funktionsfelder sind für Zwillinge überhaupt kein Problem! Durch ihre Neugier und Offenheit lernen sie gerne neue Dinge und passen sich verschiedenen Aufgabenbereichen an. Dabei arbeitet das Luftzeichen Zwilling gerne kommunikativ im Team. Alleine an der Spitze? Eher nicht. In einer Führungsposition würde sich der Zwilling nämlich nicht wohlfühlen.

Zwilling-Frau und Zwilling-Mann: So unterschiedlich sind sie

Frauen vom Sternzeichen Zwilling sind von Natur aus humorvoller. Sie müssen sich nicht anstrengen, um zu socializen, denn das liegt den quirligen Zwilling-Frauen im Blut. Die Zwilling-Frau ist gerne unter Menschen und geht in ihrem Freundeskreis voll auf – der ideale Garant gegen Langeweile. Dafür braucht die Zwilling-Frau aber mehr Abwechslung.

Der Zwilling-Mann hat die typischen Eigenschaften des Luftzeichens Zwilling. Auch er braucht viel Abwechslung, geht dabei aber aufgeschlossener an die Sache ran. Sein Tempo kann der Zwilling-Mann nur schwer zügeln. Er ist in seinem Wesen rastloser und hektischer.

Jetzt weißt du alles über das Tierkreiszeichen Zwilling und seine Charaktereigenschaften. Doch wie sieht es mit den anderen Sternzeichen im Tierkreis aus? Was die Eigenschaften des Sternzeichens Krebs sind, erklären wir dir hier.