Sternzeichen und die vier Elemente: Welchen Einfluss haben sie auf dich?

Wasser, Feuer, Erde, Luft – die vier Elemente kennt einfach jeder. Aber wusstest du, dass die Elemente nicht nur in der Naturwissenschaft, sondern auch in der Astrologie eine wichtige Bedeutung haben? Genauso, wie Forscher früher glaubten, alles in der Welt würde aus den vier Elementen in verschiedenen Mischverhältnissen bestehen, gilt das auch für dein Horoskop. Aber welche Bedeutung haben die vier Elemente für dein Sternzeichen?

Jedes Sternzeichen ist einem bestimmten Element zugeordnet. Ob du vom Element Feuer, Wasser, Erde oder Luft bist, verrät schon eine Menge über deine Charaktereigenschaften. Denn dein Element hat sowohl einen Einfluss auf dein inneres Selbst, deine Persönlichkeit und die Harmonie mit anderen Sternzeichen. Vor allem bei der Partnersuche solltest du die Lehre der vier Elemente immer bedenken. Was dein Element über dein Sternzeichen aussagt, erfährst du bei uns.

Vier Elemente: Welche Bedeutung haben sie für dein Sternzeichen?

In der Astrologie ging man schon früh davon aus, dass die vier Elemente die Grundlage des gesamten Universums bilden. Demnach trägt jeder Mensch gewisse Anteile von Feuer, Erde, Luft und Wasser in sich – und zwar im symbolischen Sinn. Menschen mit gleichen Anteilen eines jeden Elements haben darum eine größere Veranlagung zu Harmonie in ihrem Leben. Bestimmt hast du schon dein Sternzeichen, den Aszendenten wie auch dein Mondzeichen berechnet. Indem du dein gesamtes Horoskop berechnest, kannst du einen besseren Überblick in die Zusammensetzung deiner Persönlichkeit mit den Elementen erhalten.

Per Gewichtung wird deinem Sternzeichen der größte Anteil deiner Charaktereigenschaften zugeschrieben. Welches Element zu deinem Tierkreiszeichen gehört, ist also am wichtigsten. Bei der Erstellung der Tierkreiszeichen ordneten Astrologen die Elemente nach einem bestimmten System zu. Indem du erfährst, welches Element in deinem Horoskop am stärksten ist, kannst du gewisse Schlüsse für die Entwicklung deiner Persönlichkeit ziehen. Du solltest darauf achten, dir mehr Eigenschaften deines konträren Elements anzueignen. Schließlich gilt es ja, die Eigenschaften der Elemente auszugleichen, um Balance in dein Leben zu bringen.

Zu welchem Element gehört dein Sternzeichen?

Bei der Definition des astrologischen Tierkreises wurde jedem Tierkreiszeichen eines der vier Elemente zugeordnet. Es gehören jeweils drei Sternzeichen zu einer Elementgruppe. Da jedes Element mit gewissen Charaktereigenschaften verknüpft ist, können sich die Sternzeichen einer Gruppe teilweise recht ähnlich sein. Es ergibt sich folgende Konstellation von Sternzeichen:

Wasserzeichen: Fische, Krebs, Skorpion

Luftzeichen: Wassermann, Zwillinge, Waage

Erdzeichen: Steinbock, Stier, Jungfrau

Feuerzeichen: Widder, Löwe, Schütze

Sternzeichen und Elemente: Wasser

Die Sternzeichen Krebs, Fische und Skorpion haben als Wasserzeichen eine tiefe Verbindung zu ihren Gefühlen und gelten als besonders emotional und intuitiv. Sie können sich gut in die Emotionen anderer hineinversetzen und reagieren sensibel auf ihre Umwelt. Wasserzeichen sind eher in sich gekehrt und gehen weniger aktiv auf andere Sternzeichen zu. Sie mögen es, am Rand der Aufmerksamkeit zu stehen und wirken daher schnell mysteriös. Tierkreiszeichen vom Element Wasser fällt es aufgrund ihrer Gefühle oft schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Launenhaftigkeit ist die Schwäche der Wasserzeichen.

Sternzeichen und Elemente: Feuer

Die drei Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze trotzen nur so vor Energie und Leidenschaft. Mit ihrer aufgeweckten Art stehen Sternzeichen vom Element Feuer gerne mal im Mittelpunkt. Sie wissen es, andere mit ihrem Temperament zu begeistern und sorgen für eine heitere Stimmung. Durch das Selbstbewusstsein der Feuerzeichen fällt es ihnen leicht, sich gegen andere zu behaupten. Die Schwäche der Feuerzeichen besteht darin, die Gefühle anderer zu akzeptieren und sich selbst zurückzunehmen.

Sternzeichen und Elemente: Erde

Die Sternzeichen Steinbock, Stier und Jungfrau sind als Erdzeichen in ihren Charaktereigenschaften sehr bodenständig und direkt. Tierkreiszeichen vom Element Erde haben sehr klare Vorstellungen von ihrem Leben und gelten als perfektionistisch. Als Gewohnheitstiere mögen sie die Routine, schrecken auch vor Veränderungen zurück. Nur ein strukturierter Plan kann die Sternzeichen vom Element Erde bei ihren Zielen voranbringen. Wegen ihrer disziplinierten Lebensweise gelten Erdzeichen schon mal als konservativ.

Sternzeichen und Elemente: Luft

Die drei Luftzeichen Wassermann, Zwillinge und Waage gelten unter den Sternzeichen als absolute Freigeister. Luftzeichen halten sich nicht gerne an Vorgaben, sondern machen einfach drauflos. Die Spontanität der Tierkreiszeichen spricht für sich. Sternzeichen vom Element Luft lieben es, neue Dinge auszuprobieren und sich immer wieder neu zu erfinden. Sie gelten außerdem als kommunikativ und mögen es, andere Menschen mit ihrem Humor anzustecken. Da Luftzeichen sehr ungezwungen leben, fällt es ihnen aber auch schwer, Entscheidungen zu fällen.

Welche Sternzeichen passen zusammen?

Wer bei der Partnersuche ganz sicher gehen möchte, sollte immer einen Blick auf das Sternzeichen mit zugehörigem Element werfen. Wie sich die Elemente im gesamten Horoskop verteilen, ist sogar noch wichtiger. Ist dein Partner in deinem konträren Element besonders stark, wird es in der Beziehung schwierig werden. Du solltest also darauf achten, dass es bei den Elementen eurer Sternzeichen harmoniert. Diese Elemente passen gut zusammen:

Wasserzeichen und Wasserzeichen

Feuerzeichen und Feuerzeichen

Erdzeichen und Erdzeichen

Luftzeichen und Luftzeichen

Feuerzeichen und Luftzeichen

Erdzeichen und Wasserzeichen

Über die Zugehörigkeit von Elementen und Sternzeichen weißt du jetzt Bescheid. Du möchtest wissen, welches Sternzeichen dein perfect match ist? Das Liebeshoroskop verrät dir, welche Sternzeichen am besten zusammenpassen.