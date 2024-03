Sternzeichen Löwe: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Du möchtest alles über die Eigenschaften des Sternzeichens Löwe wissen? Dann bist du hier genau richtig! Bei uns erfährst du alles über das Tierkreiszeichen Löwe: Was sind seine Stärken und Schwächen? Und wie tickt der Löwe in Sachen Liebe und Karriere?

Der Löwe ist das fünfte Sternzeichen im Tierkreis. Das Symbol des Sternzeichens Löwe ist ein Löwenkopf, der aus einem Kreis mit einer anhängenden geschwungenen Linie besteht. Löwen-Geborene vom 23. Juli bis zum 23. August sind typischerweise mutig und selbstbewusst, ihre Schwäche ist die Eitelkeit. Schließlich ist das Sternzeichen Löwe der König aller Tierkreiszeichen und steht im Mittelpunkt! Wie stark diese Charaktereigenschaften ausgeprägt sind, hängt vom Geburtsmonat Juli oder August ab. Wir verraten dir, was es mit dem Tierkreiszeichen Löwe auf sich hat.

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Löwe

Datum : 23. Juli bis 23. August

: 23. Juli bis 23. August Lateinischer Name : Leo

: Leo Element : Feuer

: Feuer Regierender Planet : Sonne

: Sonne Modalität : Fest

: Fest Promis: Jennifer Lopez (24.07.1969), Meghan Markle (04.08.1981), Barack Obama (04.08.1961)

Der Löwe steht eindeutig im Zeichen seiner Jahreszeit. Wie der Sommer ist der Löwe als Feuerzeichen temperamentvoll und leidenschaftlich. Dabei wird er auch noch von der Sonne regiert, die den Mittelpunkt des Universums bildet. Genau diese Stellung nimmt der Löwe gerne in seinem eigenen Universum ein: Alles dreht sich um ihn. Und dafür muss der Löwe nicht einmal viel tun! Denn seine astrologische Energie und charakterliche Wärme zieht andere Tierkreiszeichen förmlich an und sorgt überall für Bewunderung. Das Rampenlicht begleitet den Löwen durch sein gesamtes Leben. Auch seine Modalität spricht für sich: als festes Sternzeichen bleibt der Löwe sich selbst und anderen treu. Das macht ihn zu einem beschützenden Freund.

Eigenschaften des Löwen: So tickt das Sternzeichen

„Ich will“ Das Motto des Löwen

Als Sternzeichen mit extrem starken Charaktereigenschaften weiß der Löwe genau, was er will. Der selbstbewusste und charismatische Löwe kommt bei seinen Mitmenschen von Natur aus gut an und erhält viel Bewunderung. Dafür sorgen vor allem seine extrovertierte Art, das große Herz und viele freche Sprüche. Das Tierkreiszeichen Löwe macht sich viel aus der Meinung anderer. Um besonders gut anzukommen und das Rampenlicht zu erobern, passt er sich diesen Erwartungen an. Der willensstarke und ehrgeizige Löwe würde einfach alles für die Bewunderung und Aufmerksamkeit anderer tun – mutig und furchtlos schreckt er nicht zurück. Löwen legen hohen Wert auf Statussymbole und protzen gerne mit ihren Autos oder teurem Schmuck. Andersherum ist das Sternzeichen Löwe sehr begeisterungsfähig.

Was sind die Stärken vom Löwen?

Mit seinen unwiderstehlichen Charaktereigenschaften fällt es dem Sternzeichen Löwe leicht, andere zu begeistern. Nicht nur sind die Löwen oft optische Hingucker, sondern sorgen auch mit ihrer Herzlichkeit für eine starke Anziehung. Das Feuerzeichen nutzt diese Eigenschaften, um im Mittelpunkt und Rampenlicht zu stehen – doch auch das Wohlergehen anderer ist ihnen wichtig. Für ihre Mitmenschen gibt das Sternzeichen Löwe alles. Durch seine Charaktereigenschaften ist der Löwe gerade für die Schwächeren ein beschützender Anführer. Das Sternzeichen Löwe stellt sich Herausforderungen mit Leichtigkeit – denn der Sieg liegt ihnen ja förmlich im Blut.

Welche Schwächen hat der Löwe?

Wegen ihres Drangs nach Bewunderung brauchen die Löwen viel Aufmerksamkeit. Im Universum des Löwen kann es nur einen geben – und zwar ihn selbst. Sollte mal wer anderes im Mittelpunkt stehen, fühlt der Löwe sich automatisch angegriffen. Denn das Sternzeichen Löwe ist sehr von sich selbst überzeugt. Das große Ego ist die Schwäche des Löwen. Das Sternzeichen redet andere klein, um sich selbst besser darzustellen. Da der Löwe sich so sehr nach dem Rampenlicht sehnt, überspielt er seine Schwächen und wirkt damit ganz anders, als er eigentlich ist. Auch kritisieren sollte man das Tierkreiszeichen nicht – denn damit kann der Löwe überhaupt nicht umgehen. Mit ihrem Stolz wirkt das Sternzeichen Löwe auf andere arrogant und überheblich. Seine Statussymbole lassen den Löwen eitel wirken.

Der Löwe in der Liebe

In der Liebe steht für den Löwen eins an erster Stelle: und zwar die Leidenschaft. In einer Beziehung mit dem Löwen geht es vor allem beim Sex feurig zu. Wie in allen Bereichen will das Feuerzeichen auch im Bett der beste sein und lässt nichts zu kurz kommen. Ist der Löwe gerade Single, lässt er nichts anbrennen. Das Sternzeichen Löwe ist dauerhaft auf der Jagd. Doch eigentlich sucht das Sternzeichen nach einem Partner, mit dem es den Rest seines Lebens verbringen wird. Auch hier mag der Löwe es aber, zunächst herausgefordert zu werden.

Um bewundert zu werden, wird das Sternzeichen Löwe seinen Partner verwöhnen und auf Händen tragen: sowohl mit Leidenschaft als auch mit Geschenken. Durch sein Charisma und treues Herz ist die Beziehung zum Löwen unfassbar intensiv. Darauf sollte der Partner sich in der Beziehung aber nicht ausruhen! Erhält der Löwe von seinem Partner nicht genug Aufmerksamkeit oder Bewunderung, wird er schnell das Interesse verlieren und zu narzisstischen Charaktereigenschaften tendieren. Das Liebeshoroskop verrät dir, was der Löwe in der Beziehung braucht.

Welches Sternzeichen passt zum Löwen?

Zum Löwen passen Sternzeichen, die es genauso feurig und leidenschaftlich mögen wie er selbst. Die Feuerzeichen Widder und Schütze passen perfekt an die Seite des Sternzeichens Löwen – mit ihnen kann der Löwe in allen Lebenslagen in Flammen aufgehen. Für den Löwen lohnt es sich, einen Blick auf die Luftzeichen zu werfen. Diese brauchen zwar ihren Freiraum, lassen sich aber auch gerne verwöhnen und bieten ihrem Partner jede Menge Abwechslung.

Diese Sternzeichen passen gut zum Löwen : Widder, Schütze, Waage, Wassermann

: Widder, Schütze, Waage, Wassermann Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Krebs, Skorpion, Fische, Stier, Steinbock

Der Löwe in der Karriere

Als geborene Anführer ist das Sternzeichen Löwe für die Führungsposition gemacht. Das Feuerzeichen ist dazu bestimmt, sein eigenes Team anzuleiten und ihnen Aufgaben zuzuteilen. Die Löwen setzt sich für seine Kollegen ein, möchte im Wettkampf aber unbedingt als Sieger hervorgehen. In der Karriere verfolgen die Löwen darum ein starkes Konkurrenzdenken. Doch auch hier werden ihm seine Charaktereigenschaften und Schwächen zum Verhängnis. Die Selbstüberzeugung des Löwen lässt ihn sich leicht überschätzen. Wird das Sternzeichen kritisiert, kann es sich seine Fehler nur schwer eingestehen. Mit seinen Eigenschaften eckt das Sternzeichen Löwe an. Seine direkte Art kann auf Kollegen schnell verletzend wirken.

Löwen-Männer und Löwen-Frauen: Was unterscheidet sie?

Löwen-Männer und Löwen-Frauen sind beides Raubtiere, setzen dabei aber auf verschiedene Strategien, um das Rampenlicht zu erobern. Die Löwen-Männer sehen das gesamte Leben aus Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Ihr Ehrgeiz treibt das Feuerzeichen voran. Privat, beruflich und in der Karriere geben sie alles und überlassen keiner Konkurrenz den Sieg. Um den eigenen Willen durchzusetzen, spielt der Löwe mit seinen Eigenschaften Charme und Leidenschaft.

In Sachen Leidenschaft ist die Löwen-Frau dem Löwen-Mann aber weit voraus. Sie weiß, wie sie Reize einsetzen kann. Verführung ist die Stärke der Löwen-Frau. Ihr gelingt es problemlos, im Mittelpunkt zu stehen und diese Position auszukosten – Mitmenschen liegen dem Charme des Feuerzeichens zu Füßen.

Die Eigenschaften, Stärken und Schwächen des Sternzeichens Löwe kennst du jetzt. Wie sieht es aber mit den anderen Sternzeichen im Tierkreis aus? Hier erfährst du, was die Charaktereigenschaften des Tierkreiszeichens Jungfrau sind.