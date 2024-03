Sternzeichen Steinbock: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Als Sternzeichen Steinbock bist du bei uns genau richtig! Denn wir klären dich über dein ganzes astrologisches Wesen auf. Welche Eigenschaften bringt dein Sternzeichen mit sich? Wie tickt der Steinbock in der Liebe und Karriere? Wir verraten es dir!

Der Steinbock ist das zehnte der Tierkreiszeichen. Wenn du zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar geboren bist, ist dein Sternzeichen Steinbock. Das Symbol vom Sternzeichen Steinbock ist ein Ziegenfisch und geht auf die antike Astrologie Babylons zurück. Es wird mit zwei Hörnern und einem anhängenden Fischschwanz dargestellt. Typischerweise sind Steinböcke bodenständig, starrköpfig und fleißig. Wie stark diese Charaktereigenschaften bei dir ausgeprägt sind, hängt von deinem Geburtsmonat Dezember oder Januar ab. Aber was hat es genau mit dem Sternzeichen Steinbock auf sich?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Steinbock

Datum : 22. Dezember bis 20. Januar

: 22. Dezember bis 20. Januar Lateinischer Name : Capricorn

: Capricorn Element : Erde

: Erde Regierender Planet : Saturn

: Saturn Modalität : Kardinal

: Kardinal Promis: Kate Middleton (09.01.1982), Orlando Bloom (13.01.1977), Lewis Hamilton (13.01.1990)

Schon der Fakten-Check klärt vieles über das Sternzeichen Steinbock auf. Als Erdzeichen gehört der Steinbock zu den bodenständigen Tierkreiszeichen, die eher für einen ruhigen und stabilen Charakter stehen. Der Jahreszeit Winter angehörig sind Steinböcke nicht unbedingt aufgeschlossen. Sie mögen es, ihren eigenen Weg einzuschlagen und nichts vorgeben zu lassen. Beeinflusst wird der Steinbock astrologisch vom Planeten Saturn, der die Erziehung repräsentiert und diese Charaktereigenschaft hervorbringt.

Eigenschaften des Steinbocks: So tickt das Sternzeichen

„Ich leiste“ Das Motto vom Steinbock

Der Steinbock ist zwar ein Erdzeichen, doch das heißt nicht, dass er sich gehen lässt. Ganz im Gegenteil! Das Sternzeichen Steinbock ist das wohl fleißigste der Tierkreiszeichen. Er mag es nämlich, das Beste aus seinem Leben zu machen und richtet sich nach seinem Materialismus. Wilde Abenteuer sind nicht sein Ding. Der Steinbock bleibt eher bodenständig und macht seinen Boden zu Gold. Mit seinem Fleiß kann der Steinbock jedes seiner Ziele erreichen. Sein Ehrgeiz motiviert ihn dazu, immer das Beste zu geben. Denn er ist überzeugt davon, dass nichts im Leben geschenkt ist.

Welche Stärken hat der Steinbock?

Die größte Stärke des Steinbocks ist, dass er so bodenständig ist. Er hat ein von Grund auf freundliches Wesen, dem niemand etwas abschlagen kann. Als Erdzeichen drängt er sich nicht in den Mittelpunkt, sondern bleibt zurückhaltend und fleißig im Hintergrund. Der Steinbock lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und bleibt stets geduldig. Mit Konfliktsituationen kann das Sternzeichen sehr gut umgehen. Denn der Steinbock ist ein vernünftiger Realist, der Richtig und Falsch genau abwägen kann.

Generell kann der Steinbock gut Verantwortung übernehmen, da er so pflichtbewusst ist. Er hält sich an seine eigenen Ziele und arbeitet konstant auf die Umsetzung jeder Aufgabe hin. Sein Fleiß und Ehrgeiz treiben den Steinbock an, doch auch hier bewahrt er einen kühlen Kopf. Mit seinem Durchhaltevermögen ist der Steinbock für jede Herausforderung gewappnet.

Was sind die Schwächen von einem Steinbock?

Obwohl der Steinbock ein sehr zuverlässiges und bodenständiges Sternzeichen ist, hat er so einige Macken. Gerade sein Fleiß und sein Ehrgeiz bringen so manche negative Charaktereigenschaften hervor. Denn wie alle Erdzeichen beharrt der Steinbock felsenfest auf seiner Meinung und seinen Plänen. Die größte Schwäche des Steinbocks macht ihn engstirnig und starrköpfig.

In Diskussionen sollte man sich lieber nicht mit dem Steinbock anlegen, denn vom Gegenteil seiner Meinung lässt er sich nicht überzeugen. Da er so von seiner Meinung überzeugt ist, gibt der Steinbock gerne den Ton an und neigt dabei zum Kontrollzwang. Scheitert das Sternzeichen Steinbock in seinen Plänen mal oder es kommt zu Komplikationen, kann er sich seine Schwäche nicht eingestehen. Lieber wird er sich mit seinem Fleiß aus der Hölle heraus arbeiten, als um Hilfe zu bitten.

Der Steinbock in der Liebe

In der Liebe sucht das Sternzeichen Steinbock eindeutig nach einer festen Beziehung, der er seine ganze Treue schenken kann. Mit seinen Charaktereigenschaften als Erdzeichen ist der Steinbock für eine standhafte Beziehung perfekt gemacht. Schon in der Kennenlernphase will der Steinbock Gewissheit. Er will klarstellen, ob sein potenzieller Partner für eine Beziehung mit ihm gemacht ist. Der Steinbock ist eher der rationale Typ, der die Beziehung auf ihre möglichen Stärken und Schwächen prüft.

Hohe Ansprüche gehören zum Steinbock dazu. Ist er mit der möglichen Zukunft zufrieden, plant er organisiert, wie er seinen Partner für sich gewinnen kann. Mit seinem Durchhaltevermögen lässt er nicht locker. In der Beziehung punktet der Steinbock mit traditionellen Dates, ordentlichem Benehmen und Treue. Denn das Thema Eifersucht hat in der Beziehung des Steinbocks überhaupt nichts verloren. Aber was sagt das Liebeshoroskop zum Sternzeichen Steinbock?

Welches Sternzeichen passt zu Steinbock?

Der Steinbock braucht jemanden an seiner Seite, der seine bodenständige und rationale Charaktereigenschaften wertschätzt. Wilde Abenteuer und Experimente kann der Steinbock in der Beziehung nicht anbieten. Die geduldigen Erdzeichen Stier und Jungfrau passen astrologisch perfekt zum Steinbock. Sie geben dem Steinbock Zeit zum Abwägen und schätzen seinen Fleiß. Aber auch Wasserzeichen eigenen sich für eine Beziehung mit dem Steinbock. Mit ihnen kann der Steinbock direkt kommunizieren.

Diese Sternzeichen passen zum Steinbock : Jungfrau, Stier, Skorpion, Krebs, Fische

: Jungfrau, Stier, Skorpion, Krebs, Fische Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Zwilling, Wassermann, Waage, Löwe, Widder

Der Steinbock in der Karriere

Als Arbeitstier geht der Steinbock in der Karriere richtig auf. Mit seinen astrologischen Charaktereigenschaften schafft es das Sternzeichen Steinbock auf Karriereleiter rasant nach oben, ohne die Nerven zu verlieren. Im Beruf kann der Steinbock seinen Ehrgeiz und Fleiß perfekt zum Einsatz bringen. Der leistungsorientierte Steinbock zeigt vollen Einsatz und arbeitet sehr effizient. Denn er plant genau voraus, wo es sich lohnt, Ambition zu zeigen – und wo nicht. Das Erdzeichen geht ruhig und strategisch an den Aufstieg auf der Karriereleiter heran. Pflichtbewusst nimmt er seine Aufgaben entgegen und erledigt sie sorgfältig. Schreit alles nach Überforderung, hält der Steinbock mit seinem Durchhaltevermögen stand – so schafft das Sternzeichen auf der Karriereleiter nach oben.

Steinbock-Mann und Steinbock-Frau: Was unterscheidet sie?

Steinbock-Männer und Steinbock-Frauen teilen ihre Eigenschaften bis aufs kleinste Detail. Trotzdem sind einige Charaktereigenschaften verschieden stark ausgeprägt. Der Steinbock-Mann ist besonders von seinem Ehrgeiz und Drang nach Erfolg getrieben. Der Ehrgeiz macht den Steinbock-Mann ziemlich starrköpfig. Sie würden über Leichen gehen, um ihre Meinung durchzusetzen. Steinbock-Männer sind im Beruf sehr fleißig, vernachlässigen dafür aber auch oft ihre Beziehung.

Steinbock-Frauen sind typische Erdzeichen, die sich im Leben nach Stabilität sehnen. Sie bleiben eher bodenständig und setzen sich nicht allzu hohe Ziele. Solange sich sie Steinbock-Frauen in Sicherheit wissen, bleiben sie gerne in ihrer Routine. Veränderungen bekommen den Steinbock-Frauen nur schwer. Sie zeichnen sich über die Treue zu ihren Angewohnheiten aus.

Das Sternzeichen Steinbock und seine Charaktereigenschaften in der Beziehung und im Beruf kennst du nun. Wie sieht es aber mit den anderen Tierkreiszeichen aus? Welche Eigenschaften das Sternzeichen Wassermann hat, verraten wir dir hier.