Monatshoroskop Widder August 2025: Was sagen die Sterne voraus?

Im Monatshoroskop für den Widder zeigt sich der August als Zeit der Herausforderungen und persönlicher Weiterentwicklung. Die Einflüsse von Saturn, Neptun und deinem Herrscherplaneten Mars lenken dich in alle Lebensbereiche und fordern dich auf, innezuhalten und bewusst deine Ziele zu hinterfragen. Als temperamentvoller Widder wird es im August Zeit, zur Ruhe zu kommen und mal eine Pause zu machen.

Saturn, der Erziehungsplanet, verweilt den ganzen Monat in deinem Sternzeichen und bringt wichtige Veränderungen, insbesondere in der Gesundheit. Gleichzeitig fordert Neptun den Widder auf, in der Liebe genauer hinzusehen und deine Absichten zu überdenken. Der August könnte herausfordernd werden, birgt aber auch große Chancen für Wachstum und Klarheit. Was dich genau erwartet, erfährst du hier.

Gesundheit des Widders im August

In der Gesundheit sind Widder im August laut Monatshoroskop dazu aufgefordert, mal auf die Bremse zu treten und eine Pause einzulegen. Als temperamentvolles Sternzeichen Widder neigst du dazu, gerne mal Vollgas zu geben – doch im August wird diese Dynamik durch die rückläufige Bewegung von Saturn in deinem Sternzeichen gebrochen. Treffen dein Herrscherplanet Mars und Saturn am 9. August direkt aufeinander, sollten Widder unbedingt Halt machen, wenn du nicht vor die Wand fahren willst. Ansonsten könnte die Konstellation für Krankheiten oder Unfälle sorgen. Widder aus der zweiten Dekade (1.4. – 10.4.) könnten nach Monatshoroskop in der Gesundheit profitieren, wenn sie ihren Trainingsplan ändern. Mache mal Yoga oder Pilates anstelle von Krafttraining oder buche eine Massage.

Befolgst du im August die Hinweise des Horoskops, stehen die Sterne am 14. August im Horoskop des Widders positiv – die Sonnenenergie verspricht gute Gesundheit. Aber Achtung: Nehme das nicht als Anlass, um dein Energielevel wieder hochzufahren. Provoziert dich die Konstellation von Mars und Mond am 26. August, sollten Widder laut Horoskop lieber Wiederstand leisten und die innere Balance fördern. Besonders bei Wortgefechten sollten Widder die kalte Schulter zeigen.

So sieht es im August in der Karriere des Widders aus

Laut Monatshoroskop läuft es für den Widder in der Karriere im August besonders gut. Schon am 1. August gibt es durch eine Jupiter-Konstellation im Horoskop des Widders Anzeichen für große Erfolge, wenn du Initiative zeigst und dich in deine Arbeit stürzt. Saturn in deinem Sternzeichen mahnt jedoch zur Vorsicht: Neue Projekte und kreative Ideen sollten realistisch und durchdacht angegangen werden. Am 13. August empfiehlt es sich, Entscheidungen sorgsam abzuwägen, zum Beispiel mit einer Pro-und-Contra-Liste. Hol dir auch den Rat deiner Kollegen ein – das stärkt den Teamgeist und wird durch Jupiter positiv beeinflusst.

In der zweiten Monatshälfte des August profitieren Widder aus der dritten Dekade (11.4. – 20.4.) laut Horoskop besonders im Job, wenn die mit Einsatz an ihren Zielen arbeiten – das sorgt langfristig für Anerkennung. Im Monatshoroskop des Widders zeigt sich mit Saturns Einfluss trotzdem, dass du auch in der Karriere im August eine Pause brauchst. Ab dem 29. August fördert Jupiter die jobmäßige Auszeit des Sternzeichens Widder. Danach kehrst du mit einem gestärkten Energielevel zurück!

Glückstage des Widders im August 3. August 2025 : Heute startest du richtig durch!

: Heute startest du richtig durch! 12. August 2025 : Der Mond gibt deinem Energielevel einen Boost.

: Der Mond gibt deinem Energielevel einen Boost. 28. August 2025: Du weißt genau, was du zu tun hast.

DAS sagt das Monatshoroskop zur Liebe des Widders

In der Liebe könnte es für das Sternzeichen Widder im August ziemlich turbulent werden, wenn es nach dem Monatshoroskop geht. Denn während Erotiker Mars deine Leidenschaft antreibt, bewegt sich der gegensätzliche Neptun im August rückläufig in deinem Sternzeichen Widder. Vor allem Widder aus der ersten Dekade (21.3. – 31.3.) werden im August laut Horoskop in der Liebe von dem Konflikt zwischen inneren Wünschen und dem tatsächlichen Handeln betroffen sein. Bei vergebenen Widdern könnten die Einflüsse dazu führen, dass es in der Beziehung zur Krise kommt, denn während du dich nach Harmonie sehnst, sieht es im August anders aus. Treten Mond und Mars am 5. August in Konstellation könnte das in der Liebe des Widders zu einer Meinungsverschiedenheit kommen.

Das Monatshoroskop empfiehlt deinem Sternzeichen Widder, lieber das ruhige Gespräch zu suchen, anstatt deinen Standpunkt durchsetzen zu wollen. Kritisch wird es in der Liebe des Widders außerdem am 10. August, wenn Neptun und Mars direkt in Konstellation treten – dann gibt es im Horoskop Anzeichen für großes Unglück in der Liebe. Hast du dir als Widder-Single Hoffnungen in der Liebe gemacht, verkehrt sich das jetzt ins Gegenteil. Das Horoskop warnt jedoch davor, auf den Affekt einzugehen und sich in schnelle Begegnungen oder Alkohol flüchten. Mit Kommunikationsplanet Merkur in deinem Horoskop ist der 18. August genau der richtige Tag für eine Aussprache in der Liebe. Möchten Widder ihre Beziehung nicht riskieren, sollten sie am Monatsende auf keinen Fall ein Risiko eingehen.

Fazit: Das sieht das Monatshoroskop im August für den Widder vor

Wie das Monatshoroskop zeigt, muss sich das Sternzeichen Widder im August auf einige Herausforderungen einstellen. Es ist ein guter Monat, um sich selbst eine Auszeit zu gönnen, das Energielevel niedrig zu halten und sich damit auseinanderzusetzen, wo dein Herz in der Liebe schlägt. Während Widder in er Karriere Erfolge ernten, solltest du in der Liebe die Aussprache suchen, um ein großes Chaos zu verhindern.